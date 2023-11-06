《城中一座島》：柯文哲批評郝龍斌的「台北曼哈頓」，諷刺的是，「生態社子島」同樣是徹底的滅村計畫
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都市計畫有除舊布新與全面夷平之外的做法。保留文化底蘊與地方紋理，更有助於創造空間、自然與人的和諧關係。透過社子島的案例，也能進一步討論：公民參與的都市計畫、多元共榮的開發想像、考量承洪韌性及生態系服務的建設、區段徵收之外的土地開發工具，以及，我們希望有怎樣的居住生活？
文：廖桂賢
第六部 從空間規劃專業，拆解社子島開發問題
3 不專業、不生態、不永續的「生態社子島」
儘管社區與學界抗議反彈聲浪不斷，問題重重的「生態社子島」都市計畫至今已完成所有都市計畫相關審查。早在二〇一六年「生態社子島」正式對外公布後，多位空間規劃專業者已對之存疑，組成「專業者關注社子島陣線」，集結學者與實務工作者召開多場記者會，也在相關審查會議中不斷質疑，但市府始終鐵板一塊，對批評置之不理。
二〇二〇年五月「生態社子島」細部計畫通過後，都市規劃專業界立即串連發起連署，訴求重新檢討主要計畫與細部計畫內容，尋求可行替代方案，甚至檢討整個都市計畫制度。不到兩個月，OURs都市改革組織、都市設計學會、建築改革社、台灣女建築家學會等近五十個專業團體及二百六十三位規劃專業者連署反對，此外還有九百一十九位其他領域之專業者及民眾連署支持。
「生態社子島」以規劃內容而言至少有三個嚴重問題：無視現有聚落紋理、無視自然條件限制、無視人口萎縮趨勢。
不應無視聚落紋理，珍．雅各的反思
「生態社子島」最核心的問題，也是居民最激烈反彈的，是採用「全區區段徵收」的整體開發方式。這種開發方式雖能夠創造出嶄新的環境，卻是最偷懶、最不負責任的空間規劃。柯文哲曾經批評前市長郝龍斌的「台北曼哈頓」計畫將整個社子島填土六公尺，等於是「滅村」。諷刺的是，柯文哲未意識到「生態社子島」也是個徹底的滅村計畫。
空間規劃的第一個工作是基地調查與分析，這是任何規劃學校一定會教的基本功；妥適的規劃方案必須建立在嚴謹、全面的基地調查分析上。在基地調查上，必須詳盡瞭解硬體環境（包括建成環境與自然環境）、歷史文化、社會經濟、鄰里社會關係、生態等各層面現況。但僅是調查現況並不足夠，還必須進一步分析各層面的問題，找出值得保存、需強化的事物或價值。簡而言之，基地調查的目的是解決問題，並確保都市計畫不是為開發而開發，並且保留地方珍視的人事物。
遺憾的是，「生態社子島」以全區區段徵收進行整體開發，將社子島視為白紙，不見現有聚落。這種無視現況、全面夷平的粗暴開發早在一九六○、一九七〇年代的西方就被嚴厲聲討。其中批判最力的珍．雅各（Jane Jacobs），於一九六九年出版了《偉大城市的誕生與衰亡》（The Death and Life of Great American Cities），開啟西方空間專業界對全面剷除式整體開發的反思。
近代西方社會全面剷除式整體開發的思維，可以追溯到十九世紀中葉。當時歐洲主要城市如倫敦、巴黎因工業革命吸引大量鄉村居民移入，衍生出居住空間不足、公共衛生惡劣、犯罪等問題，讓「都市」成為不宜人居的代名詞。許多有志之士紛紛提出解方，具體描繪出理想都市藍圖，其中影響最深遠的有：
從一八五〇到一八七〇年代執行的「巴黎改造計畫」、一八九〇年代源自芝加哥的「都市美化運動」（City Beautiful）、一八九八年霍華德（Ebenezer Howard）提出的「花園城市」（Garden Cities）、一九二五年柯比意（Le Corbusier）主張的「光輝城市」（Ville Radieuse）、一九三三年國際現代建築協會（Congrès International d'Architecture Moderne）在《雅典憲章》（Athens Charter）中的理想城市描繪。這些論述固然有其理想性，然而都一脈相承地假設：城市現貌本身就是個問題，唯一解方就是抹去一切，並假設只要依循幾何秩序來整頓城市空間就得以解決貧窮與犯罪等社會問題。
上述理想藍圖已不復流行，但其論述背後的假設對於近代都市規劃設計影響深遠。二十世紀中期，美國規劃者與相關部門為挽救都市衰蔽，運用規劃理論把貧窮老舊社區夷平，改建成高樓住宅並搭配寬廣的車行馬路，設立開放空間、大型公園、兒童遊戲場、購物中心、校地等；新的區域比以往陽光充足、空氣清新、景色怡人，深受規劃建築界好評。許多城市群起效尤，如紐約、費城、波士頓、華盛頓、舊金山……，然而都市重建後卻是重複相似單調之景象。
那時珍．雅各任職於《建築論壇》（Architectural Forum）雜誌，她的上司請她寫一篇讚賞費城再開發的報導，當時的規劃委員會主席、現已成為規劃傳奇人物的培根（Edmund Norwood Bacon）帶她遊覽當地，展示令人驕傲的「改造前、改造後」都市景觀。珍．雅各參觀完費城後，心中是憤慨與幻滅，但還不知如何深入地表達她的疑慮。在為新聞書寫造訪更多城市、社區、高速公路後，她漸漸明確地整理出思緒。一九五六年的一日，珍．雅各代主管出席哈佛大學的研討會，對著台下百位建築、規劃界最負盛名的人物及學生，她不帶保留地嚴厲批評當時風行的都市重建，一舉引起前所未有的討論。
珍．雅各到底看見了什麼？她看到的不是都市的重建，而是都市的破壞。「人」不見了，街道不再生氣蓬勃，大型超市取代鄰里數十家雜貨店、水果攤、肉鋪、糖果店，但無法替代原先熱鬧的社交據點；巨型公園裡沒有孩童願意玩耍更顯空蕩寂寥；寬大的車道分離了街區，留下無人死角，街景單調無止盡蔓延。都市重建後失去守護照看的鄰里，平民住宅、公園、馬路變成犯罪的溫床，缺乏關懷的弱勢族群犯罪率、罹病率、死亡率升高，社區中相輔相成而活絡的小型商家、文化空間全都消失不見。花了十幾億美金，卻比以前更糟，「一個荒唐的局面，都市規劃師該為此戰慄。 」她說。
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。