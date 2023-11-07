《劍型人╳盾型人》：盾型人不像劍型人一樣對獎勵敏感，但對傷害的可能性很敏感
我們想讓你知道的是
作者康乃爾．考恩與大衛．基博從理論到臨床研究，發現人類行為背後隱藏了兩種不同應對「壓力」的方式，其取決於神經傳導物質「多巴胺」和「血清素」如何作用，由此提出全新的人格理論：劍型人和盾型人！
文：康乃爾．考恩（Connell Cowan）、大衛．基博（David Kipper）
自律與自我指導
什麼是自我指導（self-direction）的推動力？當然，最重要的是野心，能夠想像和理解前進的道路，並結合專注、好奇心與想像力。能夠保持自律並且知道自己要的是什麼，不僅感覺會很好，當我們將這種能量投入工作時，更是一個關鍵優勢。事實上，自我指導已經確定是影響一個人整體表現的最重要因素之一。尤其當你正在尋找有能力承擔更多責任的人，或是想要將某人納入麾下，自我指導為什麼會成為職場上如此受重視的人格特質就非常明顯了。那麼，同樣的情境，又有哪些特質是管理層相當重視、滿意且開心的呢？
可惜的是，很多事情都會妨礙我們保持自我指導，而這一切都圍繞著我們與興奮的關係。劍型人與盾型人的內在動機往往有類似的障礙，但這些陷阱的根本原因與他們迥然不同的大腦化學反應一樣相異。盾型人和劍型人都可能過度依賴外部反饋或指示來源，並且都可能錯誤識別核心任務。讓我們看看為什麼如此。
克里斯有著未被實現的極大潛力。他洋溢著樂觀和富有感染力的微笑，他的出現溫暖了整個房間，讓周圍的人感受到被關注與被欣賞。克里斯雖然也願意負責額外的專案，但遺憾的是，他的熱情並沒有伴隨著後續的行動。克里斯過度承諾，卻未能將承諾兌現。
這段描述是從克里斯的年度考核中複製過來的。當他與我們分享這個片段時，他在開頭寫道：「我在工作中是志在必得的人。沒有人需要告訴我該做什麼，或是如何兼顧我負責的所有事情。更重要的是，我的主管告訴我，他希望我將來可以。我不是在轉述，『在未來更自動自發一些』。多麼侮辱人！我覺得我完全被賞了一個巴掌。」
好吧，當然不完全是。但是我們如何傾聽和接受批評呢？沒有人喜歡聽到關於自己的負面評價，而且生氣和否認是很容易愈弄愈糟的。當克里斯繼續與我們一起回顧他的評論時，一條大路開始出現了。他將是第一位將自己描述為自律和自我指導的人，儘管事實並非如此。他在第一場諮商中透露的是一些劍型人保持一致的內在動力方面的典型盲點。
如前所述，那些天生中樞神經系統活化太少的人對獎勵很敏感。在克里斯的情況下，這意謂著他的決定，無論大小，都會受到少量多巴胺的影響，進而增加興奮並產生更大的舒適感。當然，這所有一切都超出了他的意識。那麼，獎勵敏感對克里斯的內在激勵能力有什麼影響呢？我們請他描述自己的職責並將其寫成兩欄。
第一欄被標記為「比較有趣」，第二欄被標記為「不太有趣」。克里斯是個聰明人。完成清單後，他抬起頭笑著說：「我知道你們打算用這個做什麼。第二欄更難保持下去。看，我一開始時很起勁，但不得不處理很多繁瑣的細節實在是太無聊了。我會想到一個主意，將我手中事情放下，然後轉往其他更有趣的事情上。」
「轉移」與衝動控制有關，處理「乏味的細節」與延遲滿足有關。這些都是劍型人的大腦化學和獎勵敏感度的兩個方面，它們會導致一個共同的障礙，就是注意力分散。注意力不集中是自律和自我指導的敵人。
在此基礎上，分心的副產品通常是拖延。克里斯在討論了注意力不集中的結果後，告訴我們，半途而廢是他的工作習慣的一部分。「承認這一點很尷尬，但我很容易失去興趣，」說著，他看著別處。「有時，當我遇到障礙或者現況看似太困難時，我就放棄了。當我還是個孩子的時候，他們給了我利他能。我曾經討厭不得不接受它，但它確實幫助我更保持在正軌上。」
無聊、失去興趣或注意力不集中，以及缺乏持續的耐力（即放棄）都是劍型人可能存在的弱點，注意力不足過動症的病史也是如此。我們與克里斯一起做的第一件事，就是建議進行正念冥想。我們得到了不屑一顧的白眼。最終說服克里斯投入12週冥想的是一項研究。研究人員莉迪亞．姬蘿絲卡（Lidia Zylowska）與同事發現，78%的參與者（順便說一下，這些都是被診斷出患有成人注意力不足過動症的人）進行正念冥想後，他們的注意力不足過動症的症狀就能有所減輕。不僅如此，研究人員還發現參與者在注意力方面的表現明顯變得更好。
拖延和未能完成目標，通常與另一種劍型人傾向有關——幾乎無意識地依賴外在指引。劍型人在前饋環境中能夠發揮得最好。與反饋不同，前饋不是事後對績效的批評。反之，前饋與在任務開始之前制定明確的指令和期望有關。「因為自身的不足而不斷地跳來跳去，對我來說從來都不是一個非常有效的動力。這種感覺像是指著拉鍊沒拉上的褲襠，只會讓自己難堪。」
當我們向克里斯解釋前饋概念時，他興奮地說道：「是的，我很希望讓我的主管設定事物的優先順序，提出具體的期望，並設定時間表。但我永遠不會得到，因為我的主管不會花時間搞懂這一切。」我們也同意，大多數主管沒有時間、意願或精力為他們的下屬做這些。克里斯需要學會自己做這件事，這就是我們給他的任務。
他似乎對自己很滿意，帶來了一張圖表，上面詳細列出了他正在進行的六個項目。對於每個項目，他都制定了詳細的範圍和期望，並為每個項目指定了具體的完成時間。克里斯會提供他自己的前饋。當我們突然喊出暫停時，他很失望，我們希望對動力的維持增加另一個障礙——錯誤地識別核心任務。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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