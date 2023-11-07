《劍型人╳盾型人》：盾型人不像劍型人一樣對獎勵敏感，但對傷害的可能性很敏感

文：康乃爾．考恩（Connell Cowan）、大衛．基博（David Kipper）

自律與自我指導

什麼是自我指導（self-direction）的推動力？當然，最重要的是野心，能夠想像和理解前進的道路，並結合專注、好奇心與想像力。能夠保持自律並且知道自己要的是什麼，不僅感覺會很好，當我們將這種能量投入工作時，更是一個關鍵優勢。事實上，自我指導已經確定是影響一個人整體表現的最重要因素之一。尤其當你正在尋找有能力承擔更多責任的人，或是想要將某人納入麾下，自我指導為什麼會成為職場上如此受重視的人格特質就非常明顯了。那麼，同樣的情境，又有哪些特質是管理層相當重視、滿意且開心的呢？

可惜的是，很多事情都會妨礙我們保持自我指導，而這一切都圍繞著我們與興奮的關係。劍型人與盾型人的內在動機往往有類似的障礙，但這些陷阱的根本原因與他們迥然不同的大腦化學反應一樣相異。盾型人和劍型人都可能過度依賴外部反饋或指示來源，並且都可能錯誤識別核心任務。讓我們看看為什麼如此。

克里斯有著未被實現的極大潛力。他洋溢著樂觀和富有感染力的微笑，他的出現溫暖了整個房間，讓周圍的人感受到被關注與被欣賞。克里斯雖然也願意負責額外的專案，但遺憾的是，他的熱情並沒有伴隨著後續的行動。克里斯過度承諾，卻未能將承諾兌現。

這段描述是從克里斯的年度考核中複製過來的。當他與我們分享這個片段時，他在開頭寫道：「我在工作中是志在必得的人。沒有人需要告訴我該做什麼，或是如何兼顧我負責的所有事情。更重要的是，我的主管告訴我，他希望我將來可以。我不是在轉述，『在未來更自動自發一些』。多麼侮辱人！我覺得我完全被賞了一個巴掌。」

好吧，當然不完全是。但是我們如何傾聽和接受批評呢？沒有人喜歡聽到關於自己的負面評價，而且生氣和否認是很容易愈弄愈糟的。當克里斯繼續與我們一起回顧他的評論時，一條大路開始出現了。他將是第一位將自己描述為自律和自我指導的人，儘管事實並非如此。他在第一場諮商中透露的是一些劍型人保持一致的內在動力方面的典型盲點。

如前所述，那些天生中樞神經系統活化太少的人對獎勵很敏感。在克里斯的情況下，這意謂著他的決定，無論大小，都會受到少量多巴胺的影響，進而增加興奮並產生更大的舒適感。當然，這所有一切都超出了他的意識。那麼，獎勵敏感對克里斯的內在激勵能力有什麼影響呢？我們請他描述自己的職責並將其寫成兩欄。

第一欄被標記為「比較有趣」，第二欄被標記為「不太有趣」。克里斯是個聰明人。完成清單後，他抬起頭笑著說：「我知道你們打算用這個做什麼。第二欄更難保持下去。看，我一開始時很起勁，但不得不處理很多繁瑣的細節實在是太無聊了。我會想到一個主意，將我手中事情放下，然後轉往其他更有趣的事情上。」

「轉移」與衝動控制有關，處理「乏味的細節」與延遲滿足有關。這些都是劍型人的大腦化學和獎勵敏感度的兩個方面，它們會導致一個共同的障礙，就是注意力分散。注意力不集中是自律和自我指導的敵人。

在此基礎上，分心的副產品通常是拖延。克里斯在討論了注意力不集中的結果後，告訴我們，半途而廢是他的工作習慣的一部分。「承認這一點很尷尬，但我很容易失去興趣，」說著，他看著別處。「有時，當我遇到障礙或者現況看似太困難時，我就放棄了。當我還是個孩子的時候，他們給了我利他能。我曾經討厭不得不接受它，但它確實幫助我更保持在正軌上。」

無聊、失去興趣或注意力不集中，以及缺乏持續的耐力（即放棄）都是劍型人可能存在的弱點，注意力不足過動症的病史也是如此。我們與克里斯一起做的第一件事，就是建議進行正念冥想。我們得到了不屑一顧的白眼。最終說服克里斯投入12週冥想的是一項研究。研究人員莉迪亞．姬蘿絲卡（Lidia Zylowska）與同事發現，78%的參與者（順便說一下，這些都是被診斷出患有成人注意力不足過動症的人）進行正念冥想後，他們的注意力不足過動症的症狀就能有所減輕。不僅如此，研究人員還發現參與者在注意力方面的表現明顯變得更好。

拖延和未能完成目標，通常與另一種劍型人傾向有關——幾乎無意識地依賴外在指引。劍型人在前饋環境中能夠發揮得最好。與反饋不同，前饋不是事後對績效的批評。反之，前饋與在任務開始之前制定明確的指令和期望有關。「因為自身的不足而不斷地跳來跳去，對我來說從來都不是一個非常有效的動力。這種感覺像是指著拉鍊沒拉上的褲襠，只會讓自己難堪。」

當我們向克里斯解釋前饋概念時，他興奮地說道：「是的，我很希望讓我的主管設定事物的優先順序，提出具體的期望，並設定時間表。但我永遠不會得到，因為我的主管不會花時間搞懂這一切。」我們也同意，大多數主管沒有時間、意願或精力為他們的下屬做這些。克里斯需要學會自己做這件事，這就是我們給他的任務。

他似乎對自己很滿意，帶來了一張圖表，上面詳細列出了他正在進行的六個項目。對於每個項目，他都制定了詳細的範圍和期望，並為每個項目指定了具體的完成時間。克里斯會提供他自己的前饋。當我們突然喊出暫停時，他很失望，我們希望對動力的維持增加另一個障礙——錯誤地識別核心任務。