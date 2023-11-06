相較於民進黨的「中華民國台灣」，國民黨對於中華民國的未來想像是什麼 ?
我們想讓你知道的是
國民黨老說民進黨從來不去區分中國共產黨與中國人民的不同，只要逢中就必反，但國民黨其實不自覺自己也一樣從不區分中國人民與中國共產黨，在講兩岸人民同屬中華民族時，老是把中國共產黨包含在中國人民裡面。國民黨唯有提出「一個自由民主統一的中國」，才能正本清源，同時給中共壓力。
文：平克／Pinker
如果現在對全台灣人民做個民調：你是否願意與現今體制下的中國統一：1.願意；2.不願意；3.可談，我相信選「2.不願意」的應該占絕大多數，包含我自己。
但如果把題目改成：你是否願意與未來自由民主的中國統一：1.願意；2.不願意；3.可談，那你覺得多數人會怎麼選？（我自己應該很有可能會改選「3.可談」）
今年（2023）清明時節，馬英九訪問了中國大陸，在4月2日對湖南的大學生說：
「大家可能不知道，『我們國家』在1997年修改了『憲法』，『我們的國家』分成兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們『中華民國』，都是中國。」馬英九當時並指出：「台灣地區為台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外的領土；無論台灣或大陸，在『憲法』上都屬於一個中國。」
而後馬英九4月28日出席希臘「德爾菲經濟論壇」時，接續批評蔡英文的兩岸互不隸屬的說法違憲，馬英九說：
「中華民國在台灣的憲法可以稱為「一中兩區」憲法，「九二共識」與中華民國憲法密切相關，但蔡英文在過去三年兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反憲法第十一條與兩岸人民關係條例第二條，也違背了自己在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法承。」
「兩岸互不隸屬」違法違憲，已成為馬英九念茲在茲急著想對外說分明的議題，更不用說近期2024總統大選正式開打後，直接把「兩岸互不隸屬」等同「新兩國論」，指為是危害兩岸和平的元兇。
國民黨與民進黨的說法
就法律層面而言，我必須承認，馬英九是對的，也許其實很多台灣的民眾並不清楚，但中華民國憲法的確就是這樣寫的，縱然「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」既是客觀事實，是台海現狀，也是國際認知。而所有的這一切，只體現了我們既有的憲法是多麼的背離事實，同時，也讓我想起當年宋楚瑜為什麼會說馬英九是法匠一事：只拘泥於法條，但昧於現實。
既然如此，那為什麼不把憲法修得符合現狀？這也是國民黨常拿來說嘴民進黨的，「既然不甘願承認憲法，有膽你就修憲啊！」還好，誰都知道在現今的國際情勢與台海局勢下，修憲只會是引爆戰爭的最後一根稻草，現階段提修憲的任何政黨只會是純然的不負責任。
然而，不能修憲，不代表我們就必須曲解現實去把國家認同，硬套進這部有其時空背景但卻明顯不合時宜的憲法條文裡，畢竟，最重要的還是一件事，國家的願景與未來：中華民國如何成為一個正常的國家？那個正常的國家會怎樣被認知與認同，不論國內或國際上？
民進黨在這部分倒是說的明明白白：
「中華民國台灣是一個主權獨立的國家（或用另一種說法：台灣是一個主權獨立的國家，它的名字叫中華民國），與中華人民共和國互不隸屬，主權屬於台灣2350萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。」
無論是中華民國在台灣，又或是中華民國是台灣，都揭示了民進黨認為台灣只有拋開中國的枷鎖，才能往正常國家邁進。不管你認同或不認同，又或者對其達到此願景的手段可能會引來戰爭而有所疑慮，但它至少清楚明白，不會讓人無所適從。
反觀國民黨提出來的，不外乎就是「九二共識，一中各表」（或者再加上侯友宜的「合乎中華民國憲法的九二共識」）、「反對一國兩制」、「維持現狀，不統、不獨、不武」，可是這其中並沒有任何一個陳述跟中華民國的願景與未來有關，充其量都只是短期的權宜性措施。
這就不禁要讓我們大聲地問一下國民黨：「關於中華民國的未來，你的想像與願景是什麼？」
「一個自由民主統一的中國」
國民黨在野這近八年以來，對於中華民國願景的論述，只能說乏善可陳的可以，就只以一個「九二共識「（加上偶爾才會出現的一中各表）的大刀揮舞至今，實在讓人納悶為何其對國家未來的想像如此匱乏，到底是沒能力想？不願想？還是不敢想？
我們現有的憲法既然是無法迴避的「憲法一中」，那國民黨又或是馬英九其實是可以好好地來建構、陳述其對未來的一個中華民國／中國有怎樣的期待，並趁勢引導台灣、甚至是大陸人民，共同面向那個期待：「一個自由民主統一的中國」。
我想我們應該都可以同意，如果兩岸要走向統一，或者更精確地說，如果台灣人民要願意勾選「與中國大陸統一」這個選項，自由民主只能是底線，除此之外，我看不到其他的可能性。
更進一步說，如果國民黨或馬英九真的以中華民國憲法守護者自居，那就更應該大力鼓吹「中華民國：一個自由民主統一的中國」的這個論述，也只有這樣，「九二共識，一中各表」、「反對一個兩制」、「維持現狀，不統、不獨、不武」，這些現階段不得不採取的短期權宜性措施，才能有著力點，也才能說服人民跟著國民黨走。
如果連「一個自由民主統一的中國」都提不出來、或不敢提，那你們每次在對孫中山遺像畢恭畢敬的鞠躬敬禮，我也只能說：「矯情」。
國民黨這話其實是可以說得很漂亮的：「我們知道政治的改革與自由民主的到來，不會那麼的容易，但我們期許中國共產黨可以帶領中國人民往民主自由的道路去，我們也理解中國共產黨仍有一段路要走，國民黨會引領中華民國台灣人民，堅持一個自由民主統一的中國這條路，等待兩岸統一的到來......」。
其實，這話當年國統綱領裡就說過了，不得不說，李登輝那年弄的那個國統綱領，講得真是漂亮：
《國家統一綱領》
前言：中國的統一，在謀求國家的富強與民族長遠的發展，也是海內外中國人共同的願望。海峽兩岸應在理性、和平、對等、互惠的前提下，經過適當時期的坦誠交流、合作、協商，建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國。基此認識，特製訂本綱領，務期海內外全體中國人同心協力，共圖貫徹。
目標：建立民主、自由、均富的中國。
雖然國統綱領在2006年被陳水扁停掉了，馬英九上台後也並沒有把它恢復，但對國民黨而言，國統綱領是個好東西，只因為李登輝後來台獨意識的顯現，導致被國民黨棄如敝屣，實在蠻可惜的。國民黨其實可以，也應該提出一分具備當初國統綱領精神與內涵的「一個自由民主統一的中國」的論述。
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。