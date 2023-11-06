相較於民進黨的「中華民國台灣」，國民黨對於中華民國的未來想像是什麼 ?

文：平克／Pinker

如果現在對全台灣人民做個民調：你是否願意與現今體制下的中國統一：1.願意；2.不願意；3.可談，我相信選「2.不願意」的應該占絕大多數，包含我自己。

但如果把題目改成：你是否願意與未來自由民主的中國統一：1.願意；2.不願意；3.可談，那你覺得多數人會怎麼選？（我自己應該很有可能會改選「3.可談」）

今年（2023）清明時節，馬英九訪問了中國大陸，在4月2日對湖南的大學生說：

「大家可能不知道，『我們國家』在1997年修改了『憲法』，『我們的國家』分成兩個部分，一個叫台灣地區，一個叫大陸地區，都是我們『中華民國』，都是中國。」馬英九當時並指出：「台灣地區為台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外的領土；無論台灣或大陸，在『憲法』上都屬於一個中國。」

而後馬英九4月28日出席希臘「德爾菲經濟論壇」時，接續批評蔡英文的兩岸互不隸屬的說法違憲，馬英九說：

「中華民國在台灣的憲法可以稱為「一中兩區」憲法，「九二共識」與中華民國憲法密切相關，但蔡英文在過去三年兩次說中華人民共和國與中華民國互不隸屬，顯然違反憲法第十一條與兩岸人民關係條例第二條，也違背了自己在2016年宣誓就職時做出的遵守憲法承。」

「兩岸互不隸屬」違法違憲，已成為馬英九念茲在茲急著想對外說分明的議題，更不用說近期2024總統大選正式開打後，直接把「兩岸互不隸屬」等同「新兩國論」，指為是危害兩岸和平的元兇。

國民黨與民進黨的說法

就法律層面而言，我必須承認，馬英九是對的，也許其實很多台灣的民眾並不清楚，但中華民國憲法的確就是這樣寫的，縱然「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」既是客觀事實，是台海現狀，也是國際認知。而所有的這一切，只體現了我們既有的憲法是多麼的背離事實，同時，也讓我想起當年宋楚瑜為什麼會說馬英九是法匠一事：只拘泥於法條，但昧於現實。

既然如此，那為什麼不把憲法修得符合現狀？這也是國民黨常拿來說嘴民進黨的，「既然不甘願承認憲法，有膽你就修憲啊！」還好，誰都知道在現今的國際情勢與台海局勢下，修憲只會是引爆戰爭的最後一根稻草，現階段提修憲的任何政黨只會是純然的不負責任。

然而，不能修憲，不代表我們就必須曲解現實去把國家認同，硬套進這部有其時空背景但卻明顯不合時宜的憲法條文裡，畢竟，最重要的還是一件事，國家的願景與未來：中華民國如何成為一個正常的國家？那個正常的國家會怎樣被認知與認同，不論國內或國際上？

民進黨在這部分倒是說的明明白白：

「中華民國台灣是一個主權獨立的國家（或用另一種說法：台灣是一個主權獨立的國家，它的名字叫中華民國），與中華人民共和國互不隸屬，主權屬於台灣2350萬人民，也只有台灣人民有權決定台灣的未來。」

無論是中華民國在台灣，又或是中華民國是台灣，都揭示了民進黨認為台灣只有拋開中國的枷鎖，才能往正常國家邁進。不管你認同或不認同，又或者對其達到此願景的手段可能會引來戰爭而有所疑慮，但它至少清楚明白，不會讓人無所適從。

反觀國民黨提出來的，不外乎就是「九二共識，一中各表」（或者再加上侯友宜的「合乎中華民國憲法的九二共識」）、「反對一國兩制」、「維持現狀，不統、不獨、不武」，可是這其中並沒有任何一個陳述跟中華民國的願景與未來有關，充其量都只是短期的權宜性措施。

這就不禁要讓我們大聲地問一下國民黨：「關於中華民國的未來，你的想像與願景是什麼？」

「一個自由民主統一的中國」

國民黨在野這近八年以來，對於中華民國願景的論述，只能說乏善可陳的可以，就只以一個「九二共識「（加上偶爾才會出現的一中各表）的大刀揮舞至今，實在讓人納悶為何其對國家未來的想像如此匱乏，到底是沒能力想？不願想？還是不敢想？

我們現有的憲法既然是無法迴避的「憲法一中」，那國民黨又或是馬英九其實是可以好好地來建構、陳述其對未來的一個中華民國／中國有怎樣的期待，並趁勢引導台灣、甚至是大陸人民，共同面向那個期待：「一個自由民主統一的中國」。

我想我們應該都可以同意，如果兩岸要走向統一，或者更精確地說，如果台灣人民要願意勾選「與中國大陸統一」這個選項，自由民主只能是底線，除此之外，我看不到其他的可能性。

更進一步說，如果國民黨或馬英九真的以中華民國憲法守護者自居，那就更應該大力鼓吹「中華民國：一個自由民主統一的中國」的這個論述，也只有這樣，「九二共識，一中各表」、「反對一個兩制」、「維持現狀，不統、不獨、不武」，這些現階段不得不採取的短期權宜性措施，才能有著力點，也才能說服人民跟著國民黨走。

如果連「一個自由民主統一的中國」都提不出來、或不敢提，那你們每次在對孫中山遺像畢恭畢敬的鞠躬敬禮，我也只能說：「矯情」。

國民黨這話其實是可以說得很漂亮的：「我們知道政治的改革與自由民主的到來，不會那麼的容易，但我們期許中國共產黨可以帶領中國人民往民主自由的道路去，我們也理解中國共產黨仍有一段路要走，國民黨會引領中華民國台灣人民，堅持一個自由民主統一的中國這條路，等待兩岸統一的到來......」。

其實，這話當年國統綱領裡就說過了，不得不說，李登輝那年弄的那個國統綱領，講得真是漂亮：

《國家統一綱領》 前言：中國的統一，在謀求國家的富強與民族長遠的發展，也是海內外中國人共同的願望。海峽兩岸應在理性、和平、對等、互惠的前提下，經過適當時期的坦誠交流、合作、協商，建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國。基此認識，特製訂本綱領，務期海內外全體中國人同心協力，共圖貫徹。 目標：建立民主、自由、均富的中國。

雖然國統綱領在2006年被陳水扁停掉了，馬英九上台後也並沒有把它恢復，但對國民黨而言，國統綱領是個好東西，只因為李登輝後來台獨意識的顯現，導致被國民黨棄如敝屣，實在蠻可惜的。國民黨其實可以，也應該提出一分具備當初國統綱領精神與內涵的「一個自由民主統一的中國」的論述。