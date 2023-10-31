唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》：走下神壇才能看見平凡之處，諸葛亮其實是不合格的父親？
我們想讓你知道的是
三國時期的諸葛亮看似完美，但其實，幾乎未從參與家庭生活的諸葛亮，放在現代來看，恐怕是徹底不合格的吧！而臥龍之子諸葛瞻，真的是人生勝利組嗎？劉禪真的是「扶不起的阿斗」嗎？今年，唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》，讓孔明走下神壇，從家庭觀點出發討論。
文：劇場狂粉的日常 / 鳳君
戲說細說千古風流
「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」「羽扇綸巾，談笑間，檣櫓灰飛煙滅」，蘇軾的《念奴嬌・赤壁懷古》中短短兩句話就道盡三國時代的燦爛風華；氣概豪傑和各方智者軍師的過手交鋒令人拍案叫絕，其中又以人稱臥龍的諸葛亮為首，留下眾多驚嘆不已的故事，流傳至今。
諸葛亮，字孔明，集政治家和軍事家於一身，傳聞曾發明木牛流馬和諸葛連弩，小說和民間戲曲都將他描繪成上知天文下知地理，甚至通曉陰陽的謀略大家；才辯無雙且運籌帷幄的形象深植人心，為了蜀漢戎馬一生鞠躬盡瘁，更是智慧和忠義的代表。
看似完美的大人物，是否有不為人知的一面，除了那些被重覆搬演的著名橋段外，有沒有其他可能性帶領我們認識世人眼中的這位英雄呢？
2023年，唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》（以下簡稱《臥龍》），讓孔明走下神壇，從家庭觀點出發，成功使當代觀眾產生共感。
妙算神機之外卻是失格的為人夫及為人父？
編劇陳健星延續《冥遊記：帝王之宴》的獨特手法，從偌大磅礡的題材中找出細緻的切入點，刻意翻轉帝王將相的光鮮亮麗；抽絲出生命歷程中永遠逃脫不了的「家庭關係」，重新觀察、度量並評說，即便是料事如神的諸葛孔明，也是有困窘為難的時刻。
外務繁重以奉獻國家為優先，因此長期冷落妻小，任由妻小獨攬寂寞跟創傷；加上諸葛亮在兒子8歲之時就已溘然長逝，所以連兒子，都只能從他人回憶中去拼湊父親的樣貌。
幾乎未從參與家庭生活的諸葛亮，放在現代來看，恐怕是徹底不合格的吧！就是這麼不尋常的觀點，似乎消弭了我們和這位神格化人物的距離，畢竟他不只是活在傳說中而已，也很真實的活在人間。
《臥龍》一開始如翻閱古老卷軸般，帶領觀眾回想三國爭霸，隨著物換星移，蜀漢國力衰弱不堪，眾人將希望全寄託於臥龍之子諸葛瞻，期望他繼承父志再創新局；然而，諸葛瞻卻深感無奈並十分抗拒家世盛名，只能和劉禪（阿斗）一同嗟歎過往種種。
演出以兩組歷史人物的心境變化交錯編排，第一代胸懷大志的諸葛亮及劉備，對照第二代的諸葛瞻及劉禪，情節推進上採雙主軸敘事。
熟知的「三顧茅廬」、「白帝城託孤」、「大意失荊州」、「街亭失守」和「揮淚斬馬謖」等事件，在兩個時空背景中跳接，從現時遙望彼時，又返回來映鑒現時的情勢變化或內心表述；也透過諸葛瞻、黃月英、劉禪和姜維的互動對話，帶出父子間的不解、矛盾與遺憾。
打破你我迷思的三國人物，一氣呵成的高水準團隊
臥龍之子諸葛瞻，真的是人生勝利組嗎？劉禪真的是「扶不起的阿斗」嗎？在兩位父親偉岸的身影籠罩下，愛慕和怨恨交織出的心結，千言萬語訴不盡。相較於上一代的肝膽相照，官二代的兩個人只能彼此扶持，傾吐煩惱，絞盡腦汁思考該如何運用拮据的軍力資源保家衛民。
兩組人物皆不從英雄敘事出發，著重在各自生命境遇裡的磨合、奮鬥和掙扎。其中，看似活寶擔當的劉禪，最終更是破除刻板印象，成了看透人生，最清醒也最大智若愚的角色。
飾演諸葛亮的唐美雲老師，除了底蘊穩厚且功力純熟內斂外，更可看出對人物揣摩之深切，在演出層次上，不僅僅是單純歌仔戲的展歌藝、秀身段而已，更是活生生將一個曾經存在的人物重現在舞台上；從意氣風發的青年才俊到風霜盡顯的老邁暮年，那不敵歲月挖鑿的細膩變化一覽無遺，真摯動人！
與唐文華老師的二度合作依舊令人驚艷，集結團隊中才華洋溢的中生代和新生代演員群，堆疊迸發出飽滿的能量；佐以氣度恢弘，大器中見柔軟的配樂，每每能將劇情張力推至高潮後仍餘韻不斷。觀眾能再三窺探諸多不凡之人的平凡，一位忠臣，一位丈夫和一位父親的側顏，繾綣縈繞的豐沛情感，不經意就熱淚盈眶。
「人生如夢，一尊還酹江月」——英雄也是凡人
在編劇巧手安排下，諸葛父子終於有機會面對面和解，一句句小心翼翼的問候，「你長這麼大了」「娶妻了嗎」「你怨恨我嗎」，父親沒有忘記內心的缺憾和愧疚；諸葛瞻則一口氣反問了父親人生三件事，「最漏氣」、「最難過」和「最快樂」的日子，諸葛亮回答：「逛街時諸葛瞻走失」、「先帝託孤」和「諸葛瞻出生的那天」。
不確定諸葛瞻是否有獲得想要的答案，兩人的缺憾是否就此圓滿也未可知，「永遠的彼日」究竟是哪一日？相信對每個角色來說都不盡相同，是苦澀還是安慰只能各自解讀；但肯定的是，這麼日常簡單，心意卻複雜糾葛的跨時空對話，是只有劇場才做得到的浪漫。
「無論什麼年紀，親情關係總是一輩子的功課，戲劇並非離我們很遙遠的故事，而是可以看到自己的生活」。
本文經《AQ廣藝誌》授權轉載，原文發表於此
原文標題：【劇場狂粉的日常 × AQ】凝望英雄豪傑的平凡與真情 — 唐美雲歌仔戲團《臥龍：永遠的彼日》
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
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為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。