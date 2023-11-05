《早稻田大學最有趣的經濟學聊天課》：如何拯救瀕臨絕種的犀牛，發起群眾募資可行嗎？

文：田中久稔

用經濟學拯救絕種犀牛

犀牛盜獵悲劇

各位應該聽過犀牛吧？目前全球共有五種犀牛，兩種棲息在非洲，一種在印度，另外兩種則分布在東南亞。這五種犀牛的共通點，除了體型壯碩、頭上有角、都是草食性和夜行性之外，最重要的就是牠們全都瀕臨絕種。

犀牛會瀕臨絕種，除了因為人類過度開發，導致棲息地遭到破壞之外，另一個原因是犀牛角是珍貴的中藥材。境內有犀牛棲息的國家，無不細心保護這些嬌客。然而，由於犀牛角平均每公斤交易金額高達數百萬日圓，因此盜獵情況層出不窮。實際上，犀牛角的成分和人類的指甲差不多，就算將它磨成粉來服用，也沒有任何功效。

二十世紀中葉，非洲南部約有十萬頭黑犀牛棲息，如今卻只剩下兩千頭，驟減到五十分之一。人類為了製作毫無功效的藥粉，屠殺這麼可愛的生物，實在令人火大。

不過，震怒是無法拯救犀牛的。讓我們試著運用經濟學，來想辦法拯救犀牛吧！

群眾募資救犀牛可行嗎？

實務上，不論我們打算如何拯救犀牛，首要目標一定是滿足救援計畫的資金需求。近來，許多人會利用「群眾募資」，透過網路向眾人集資募款。

舉例來說，假設有人開發出一款功能強大的圍籬，可完全阻擋盜獵者擅闖犀牛棲息地。接著，有人發起群眾募資，以實際架設這種圍籬。募到的金額越高，能用圍籬保護犀牛的範圍就越廣。那麼，這項募資究竟可以籌到多少錢呢？

群眾募資能否順利達標，必須視民眾對犀牛絕種議題的憂心程度而定。假設每募到一萬日圓，就能拯救一頭犀牛；而只要有一頭犀牛得救，社會大眾就能獲得一百日圓的權益（滿足感）。

倘若現階段的募資金額達到一百萬日圓，這表示有一百頭犀牛得以獲救。因此，聽到這則新聞的社會大眾，可獲得相當於一萬日圓的權益（滿足感）：

100頭 × 100日圓 ＝ 10000（日圓）

而這些因犀牛得救而感到欣慰的民眾，也會考慮參加群眾募資嗎？

假設又有一人參與募資，贊助了一萬日圓，再多救一頭犀牛。這時，社會大眾所獲得的權益（滿足感），會從剛才的一萬日圓，增加到一萬零一百日圓：

101頭 × 100日圓 ＝ 10100（日圓）

也就是說，贊助一萬日圓，對權益（滿足感）成長的貢獻是：

10100日圓 － 10000日圓 ＝ 100（日圓）

這個人說不定會打消贊助的念頭，因為他發現相對於社會大眾已獲得的一萬日圓權益（滿足感），他多贊助一萬日圓，竟然只能多獲得一百日圓的權益（滿足感）。這樣的狀況，可以套用在社會上的每一個人身上。

當贊助金額已經達到一定數量時，大部分人就不會想再掏錢響應；因為籌募到的贊助已能讓一定數量的犀牛獲救，所以我們光是看到這則新聞，就會覺得心滿意足。

搭便車者：從他人的捐款中獲得滿足感

在經濟學上，我們把這種現象稱為搭便車（free ride），指大部分的人明明沒參與群眾募資，卻能從他人的贊助成果中獲得滿足感；而搭便車的人則稱為搭便車者（free rider）。

這種享受他人支出，進而從中獲益的「搭便車者」，常常出現在慈善事業中，例如當我們看到電視的慈善節目中，弱勢者在大眾的溫暖善意支持下克服難關時，心中便充滿「人間處處有溫情」的溫馨感受，但我們明明什麼都沒做。這就是一種搭便車。

回歸正題，這種「搭便車」效應，會讓救助犀牛的群眾募資計畫無法籌措到充裕的資金。當然，這個結論與數學模型設定有關。假設社會中有一群超級犀牛迷，救一頭犀牛就能讓他感受到一億日圓的權益，那麼他們應該會願意掏出幾十萬日圓來贊助。對這類人來說，專案已募集到多少贊助，想必完全不影響他們的決策。

然而，這個族群應該會在募資專案一上線，就立刻掏錢贊助吧！或者，他們甚至就是發起募資專案的當事人，通常在好不容易募得些許贊助時，這些人的存款帳戶早已見底了。

Photo Credit: 野人出版

私有財與公共財

「搭便車」這種現象，不只會在慈善事業中出現，在「公共財」這類財貨上，也是很普遍的問題。

一般的財貨與服務，都具有敵對性（rivalness）和排他性（excludability）。所謂的「敵對性」，是指某人從某項財貨獲得的好處，只能由該當事人享用。比方說A正在吃漢堡，這個漢堡的美味，只能由A一人獨享。偶然從A身邊走過的B，沒辦法感受到漢堡的滋味。

「排他性」則是指「不讓未付費者享受財貨」的特質。例如，各位所擁有的財貨，都是付費取得的；不乖乖付錢，我們就不能把商品帶出商店外——這就是排他性。

一般的財貨與服務，絕大多數都具備這兩種特質，經濟學稱之為私有財（private good）。

另一方面，所謂的公共財（Public goods）則不具敵對性，也沒有排他性。以空氣為例，A呼吸時，B並不會因此而無法呼吸，因此空氣不具敵對性。如果某家廠商把空氣作為商品來發展獨占生意，要求民眾必須付使用費才能呼吸，想必民眾不會把這間公司當一回事，還是會逕自大口呼吸。因此，空氣也不具備排他性。

陽光、初夏時節的和煦微風，掛在藍天上的彩虹，火紅的晚霞等，這些東西都不具有敵對性和排他性，都是所謂的公共財。

保護犀牛的募資活動，也是一種公共財。更精確地說，人人都能從「有人募資出錢拯救犀牛」這則新聞中感到欣慰，哪怕自己一毛錢都沒有贊助，這就是一種公共財。或許那些發起群眾募資的人士，會譴責「你們這些沒參與募資的人，沒資格享受成果」，但我們還是可以置之不理，繼續沉浸在這份喜悅之中。

重點：兼具敵對性和排他性的財貨，我們稱之為「私有財」；不具備這兩種特性的財貨，則稱為「公共財」。

Photo Credit: 野人出版

政府登場：只能由政府提供的財貨