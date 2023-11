《世界大局．地圖全解讀【Vol.5 重磅議題增量版】》：電玩遊戲為什麼也會踩到地緣政治紅線？

文:T. Courcelle

電玩遊戲:頻踩地緣政治紅線的產業

電玩遊戲是首屈一指的文化娛樂產業,帶來的收益超過電影、音樂、書籍與電視作品。2019年在全球營業額超過1,521億美元(參見圖1),電玩產業之所以能持續成長,主要歸功於針對可攜式設備(如手機、平板電腦)開發的遊戲。這股電玩熱潮不僅具有地理分布上的差異,遊戲的表現形式更引發不少地緣政治問題。

電玩遊戲產業隨著大型遊戲機台於1970年代興起,像是《乓》(Pong)、《小精靈》(Pac-Man)及《太空侵略者》(Space Invaders)等劃時代遊戲,緊接著又因為遊戲主機與電腦於1980年代商品化而發展蓬勃。科技進步使業者得以開發出更加強大的載體,以及成本更高、製作也更精緻的遊戲。手機與平板電腦在2000年代普及,更為電玩產業提供了新的出路,甚至貢獻了該產業一半以上的營業額。乘著數位革命的浪潮,電玩產業從最一開始就得以打進全球市場,因此時至今日依然欣欣向榮。

美日稱霸主機遊戲市場,中國另覓商路急起直追

在1970年代,電玩遊戲市場主要集中在美國,因為大部分遊戲製作商都是美國公司,直到1980年代才變得全球化,並以美國、日韓、西歐作為三大活躍中心。1980及1990年代以日本品牌(任天堂、SEGA、索尼)居主導地位,且商業競爭劇烈,這些品牌同時扮演遊戲創作者、發行商與遊戲主機製造商的角色,發表了許多商業上大獲成功的代表性遊戲,例如:《超級瑪利歐兄弟》(Super Mario Bros.)、《音速小子》(Sonic)、《薩爾達傳說》(Zelda)、《快打旋風2》(Street Fighter 2)等。近幾年的「100款最暢銷主機遊戲」(100best-selling video games on consoles)排行榜上,這三個活躍中心依然居於強勢地位,然而,儘管法國的育碧(Ubisoft)是全球最大的主機遊戲公司之一,美國與日本的發行商依然獨占鰲頭,輾壓西歐。

俄羅斯和中國之所以在電玩領域缺席,是因為兩國的政府對於「有害身心健康發展」的電玩遊戲懷有戒心,嚴格限制或禁止遊戲主機的生產與銷售(中國於2000∼ 2014年間曾實施遊戲主機銷售禁令)。可以想見,中俄發行商因此選擇放具吸引力,大部分的工作機會都是無限期合約(CDI,即長期正職聘僱)。

戰爭遊戲涉及政治敏感,引發外交危機

美術設計、遊戲性及劇本,都是決定一款電玩遊戲成功與否的重要元素,尤其是主機遊戲。電玩遊戲值得深入分析,因為其見證了當代國際關係的特定觀點,近年來業者致力於加強故事的地緣政治深度,就是為了讓遊戲更具可信度與吸引力。大多數的戰爭遊戲靈感來自真實世界,即國家之間的權力競爭、聯盟與角力關係,例如:《戰地風雲》(Battlefield)、《決勝時刻:現代戰爭》(Call of Duty: Modern Warfare)、《決勝時刻:黑色行動》(Call of Duty: Black Ops)。

在這些遊戲中,美國、俄羅斯與中國無所不在——美國占據全球領袖的角色;俄羅斯是美國過去的對手,而且在如今兩極分化的世界中仍保有地位;中國則是近年崛起的強國。另一個常見的手法是架空歷史(uchronia),改變近代事件的發展趨勢,特別是將冷戰時期的緊張局勢升級為核戰危機,例如:《異塵餘生》(Fallout)、《戰慄深隧》(Métro 2033)。這些遊戲皆以後末日為背景,人類棄遊戲主機市場,將希望寄託在其他平台,比如智慧型手機上的免費遊戲,或是線上大型多人遊戲。

成立於1998年的中國騰訊公司即藉由《英雄聯盟》(League of Legends)、《部落衝突》(Clash of Clans)、《傳說對決》(Arena of Valor)等遊戲,成功自2013年起稱霸各遊戲平台,成為全球第一的遊戲發行商,創造出52.2億美元的收益,領先微軟與蘋果——但是如果合併計算所有商業活動,微軟與蘋果的收益仍然更高。

雖然中國與美國在電玩遊戲市場的分量旗鼓相當(根據2020年的估計,分別為408億美元與369億美元),不過中國遊戲玩家人數(5.65億)是美國的3.5倍。在美國,據統計2018年有65%的成年人是遊戲玩家,其中60%是手遊玩家;偏好的遊戲類型則有53%為動作類、47%為射擊類。在法國(參見圖2),手遊產業在就業市場非常出於軍事與監視目的而全面機器人化,對於國際關係前景也抱持悲觀的看法。

西方及親西方國家壟斷了遊戲主機與手機遊戲的生產市場,藉此影響電玩遊戲對於世界的描繪,將之化為施展軟實力的有效工具。遊戲中幾乎都是美國人扮演英雄,對抗往往來自俄羅斯、中國的敵人或是恐怖主義分子,最後拯救世界。因此,這些私人企業發行的遊戲可能在現實世界中造成外交關係緊張,進而受到某些國家的政治審查(參見圖3),比如分別在伊朗與中國受到審查的《戰地風雲3》和《戰地風雲4》、在俄羅斯無法上架的《決勝時刻:現代戰爭2》,以及在韓國曾遭查禁的《火線獵殺2》(Tom Clancy’s Ghost Recon 2)與《縱橫諜海:混沌理論》(Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory)。

