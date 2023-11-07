《世界大局．地圖全解讀【Vol.5 重磅議題增量版】》：電玩遊戲為什麼也會踩到地緣政治紅線？
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全球地緣政治正在快速重組，面對俄烏戰爭、反全球化浪潮、科技和能源技術快速變革等趨勢變化和地緣衝突，本書直擊國際要角，用一張地圖就能展現政治、人口、經貿、文化等不同尺度的資訊，並清楚梳理事件的「歷史脈絡→當前現況→演變趨勢→未來展望」，為所有關注世界局勢的讀者提供兼具地理廣度與歷史縱深、最多元全面的地緣政治分析。
文：T. Courcelle
電玩遊戲：頻踩地緣政治紅線的產業
電玩遊戲是首屈一指的文化娛樂產業，帶來的收益超過電影、音樂、書籍與電視作品。2019年在全球營業額超過1,521億美元（參見圖1），電玩產業之所以能持續成長，主要歸功於針對可攜式設備（如手機、平板電腦）開發的遊戲。這股電玩熱潮不僅具有地理分布上的差異，遊戲的表現形式更引發不少地緣政治問題。
電玩遊戲產業隨著大型遊戲機台於1970年代興起，像是《乓》（Pong）、《小精靈》（Pac-Man）及《太空侵略者》（Space Invaders）等劃時代遊戲，緊接著又因為遊戲主機與電腦於1980年代商品化而發展蓬勃。科技進步使業者得以開發出更加強大的載體，以及成本更高、製作也更精緻的遊戲。手機與平板電腦在2000年代普及，更為電玩產業提供了新的出路，甚至貢獻了該產業一半以上的營業額。乘著數位革命的浪潮，電玩產業從最一開始就得以打進全球市場，因此時至今日依然欣欣向榮。
美日稱霸主機遊戲市場，中國另覓商路急起直追
在1970年代，電玩遊戲市場主要集中在美國，因為大部分遊戲製作商都是美國公司，直到1980年代才變得全球化，並以美國、日韓、西歐作為三大活躍中心。1980及1990年代以日本品牌（任天堂、SEGA、索尼）居主導地位，且商業競爭劇烈，這些品牌同時扮演遊戲創作者、發行商與遊戲主機製造商的角色，發表了許多商業上大獲成功的代表性遊戲，例如：《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）、《音速小子》（Sonic）、《薩爾達傳說》（Zelda）、《快打旋風2》（Street Fighter 2）等。近幾年的「100款最暢銷主機遊戲」（100best-selling video games on consoles）排行榜上，這三個活躍中心依然居於強勢地位，然而，儘管法國的育碧（Ubisoft）是全球最大的主機遊戲公司之一，美國與日本的發行商依然獨占鰲頭，輾壓西歐。
俄羅斯和中國之所以在電玩領域缺席，是因為兩國的政府對於「有害身心健康發展」的電玩遊戲懷有戒心，嚴格限制或禁止遊戲主機的生產與銷售（中國於2000∼ 2014年間曾實施遊戲主機銷售禁令）。可以想見，中俄發行商因此選擇放具吸引力，大部分的工作機會都是無限期合約（CDI，即長期正職聘僱）。
戰爭遊戲涉及政治敏感，引發外交危機
美術設計、遊戲性及劇本，都是決定一款電玩遊戲成功與否的重要元素，尤其是主機遊戲。電玩遊戲值得深入分析，因為其見證了當代國際關係的特定觀點，近年來業者致力於加強故事的地緣政治深度，就是為了讓遊戲更具可信度與吸引力。大多數的戰爭遊戲靈感來自真實世界，即國家之間的權力競爭、聯盟與角力關係，例如：《戰地風雲》（Battlefield）、《決勝時刻：現代戰爭》（Call of Duty: Modern Warfare）、《決勝時刻：黑色行動》（Call of Duty: Black Ops）。
在這些遊戲中，美國、俄羅斯與中國無所不在——美國占據全球領袖的角色；俄羅斯是美國過去的對手，而且在如今兩極分化的世界中仍保有地位；中國則是近年崛起的強國。另一個常見的手法是架空歷史（uchronia），改變近代事件的發展趨勢，特別是將冷戰時期的緊張局勢升級為核戰危機，例如：《異塵餘生》（Fallout）、《戰慄深隧》（Métro 2033）。這些遊戲皆以後末日為背景，人類棄遊戲主機市場，將希望寄託在其他平台，比如智慧型手機上的免費遊戲，或是線上大型多人遊戲。
成立於1998年的中國騰訊公司即藉由《英雄聯盟》（League of Legends）、《部落衝突》（Clash of Clans）、《傳說對決》（Arena of Valor）等遊戲，成功自2013年起稱霸各遊戲平台，成為全球第一的遊戲發行商，創造出52.2億美元的收益，領先微軟與蘋果——但是如果合併計算所有商業活動，微軟與蘋果的收益仍然更高。
雖然中國與美國在電玩遊戲市場的分量旗鼓相當（根據2020年的估計，分別為408億美元與369億美元），不過中國遊戲玩家人數（5.65億）是美國的3.5倍。在美國，據統計2018年有65%的成年人是遊戲玩家，其中60%是手遊玩家；偏好的遊戲類型則有53%為動作類、47%為射擊類。在法國（參見圖2），手遊產業在就業市場非常出於軍事與監視目的而全面機器人化，對於國際關係前景也抱持悲觀的看法。
西方及親西方國家壟斷了遊戲主機與手機遊戲的生產市場，藉此影響電玩遊戲對於世界的描繪，將之化為施展軟實力的有效工具。遊戲中幾乎都是美國人扮演英雄，對抗往往來自俄羅斯、中國的敵人或是恐怖主義分子，最後拯救世界。因此，這些私人企業發行的遊戲可能在現實世界中造成外交關係緊張，進而受到某些國家的政治審查（參見圖3），比如分別在伊朗與中國受到審查的《戰地風雲3》和《戰地風雲4》、在俄羅斯無法上架的《決勝時刻：現代戰爭2》，以及在韓國曾遭查禁的《火線獵殺2》（Tom Clancy’s Ghost Recon 2）與《縱橫諜海：混沌理論》（Tom Clancy’s Splinter Cell: Chaos Theory）。
書籍介紹
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本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
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