《運氣心理學》：成功之前100%投資自己，劉在錫和比爾蓋茲都深諳的道理

文：柳旻志

愈付出愈痛苦的恩惠

被譽為「國民MC」的節目主持人劉在錫，不僅深受男女老幼的喜愛，還非常有人望，不少前輩、後輩都視他為模範，他的付出也超乎常人的想像：掏出鉅額禮金幫助經濟困難的後輩舉辦婚禮，或是貼心地幫被冷落的節目來賓爭取鏡頭等等。既然這麼受歡迎，想要找他合作的人自然多如牛毛，所以當大家總說他坐擁數百億韓元資產時，或許真的不只是傳聞。

知名創作歌手IU也是如此。每逢重要節日，她都不會忘記合作過的人，並一一給他們送上禮物。不少人都曾公開提及這些貼心之舉，可見她是多麼珍惜人與人之間的緣分了。

來自藝人們的各種善行與佳話，有時聽起來甚至就像他們的成功公式似的。雖然他們不是靠著做善事才成功，但成功的人卻似乎比較願意關懷身邊的人，以及回報他們得到的厚愛。許多人在豎起大拇指讚賞他們的同時，也從這些人的言行裡獲得啟發。

「我也要多付出」、「原來就是要像他們這樣才會發達」。當人用心付出時，勢必也會迎來不一樣的運氣。可是，這並不意味著必須一直無條件地付出，有時這麼做非但不會使人生變得更好，還有可能招來不幸。

「很奇怪，我就是存不了錢，明明也沒什麼在花錢⋯⋯」

朋友S老是在抱怨自己沒錢。眼看著坐在自己隔壁的同事笑咪咪地談起自己的定期存款終於存到期了，S卻只能嚷嚷著自己仍是個窮光蛋。明明兩人是同天到職、領著同樣的薪水，自己也沒什麼奢侈的花費⋯⋯為什麼手中就是留不住錢？

過沒多久，我才明白為什麼S分明有穩定的收入，卻一年有三百六十五天都在經濟困難的泥淖中掙扎著——是S的「人」有問題。

S生性樂於付出，心情好的日子，從不婉拒請人吃大餐，也經常用心準備家人與朋友的生日，舉凡升職、搬家、畢業、入學等，無論親朋好友有任何喜事，她都會慷慨地送上星巴克禮券，每個紀念日也都會毫不吝嗇地送給男朋友名牌皮夾或衣服、保養品等等。

可是S對自己卻極度節省：連一本書都捨不得買、寧願站在書局看完需要的那一頁；化妝品也只用參加活動獲得的免費贈品。

問題就在於S沒有把錢用在自己身上，而是一味往外拋撒。我告訴S，「過度付出」就是她的問題，每天只顧著給予他人，永遠不可能致富。假如S十分享受付出的生活，也因此覺得幸福的話，當然無所謂，但問題是現在她不停地抱怨自己明明很認真工作，財富卻一直不翼而飛。

前文提到國民MC送出了幾百萬韓幣禮金的故事，原因不在於他是知名的搞笑藝人，而是因為他是有錢人。換作是像S一樣月薪兩百萬韓元的平凡上班族包了巨額禮金？她可能早在聽見「好大方」、「人真好」之類的評價前，就已經變成坐在街邊的窮光蛋了。假如S願意把往外花的錢用來投資自己，並順利致富呢？是不是就不必再為存款的餘額煩憂，還能盡情付出呢？

這裡並不是教人不要為他人付出或鼓吹吝嗇，而是必須懂得付出也該有「順序」，唯有根據順序與情況合理地花錢，才能聚積運氣。

微軟創辦人比爾．蓋茲最近公開表示，自己將會捐贈兩百億美金。數十年前，他就已經為了解決氣候變遷與貧窮問題等做了不少捐贈。從比爾．蓋茲成為超級富豪後，便開始積極捐贈這點，即是他擁有鉅額財富的證明之一：在成功之前，百分百投資自己，而於累積財富至一定限度後，開始歸還財富。簡單來說，就是富人都相當清楚該如何投資、收穫的成果，與分享的時機點，無論是國民MC或當紅歌手都深諳這個道理。

有些人就算當下自己已經一窮二白了，也依然努力地為周圍的人付出。你見過這樣的人致富嗎？大概沒有吧。相反地，倒是有很多人是在致富後才開始努力付出：當生活達到一定水平，自然就可以不受處境或金額的限制，盡情地付出。

在「分享是福」這句話之前，其實隱藏了另一句意味深長的話——即是分享必須建立在「擁有夠多時」的先決條件上。那些動不動就請別人吃飯、喝咖啡，卻不把錢用在自己身上的人，往往非常吝於花費時間與金錢學習。既然連一毛錢也不願意投資在自己身上，當然不可能成為少數的富人。

在自己匱乏時分享，也不會快樂，反而只會讓生活變得更加痛苦。運氣就像感情一樣，沒辦法分割，等到自己有一定能力後再去分享也不遲。

因此，假如決心要成為富人，首先得要為自己付出；假如手頭上有錢，先得要投資自己。把一分一毫都省下來用在自己身上，才是靠節省致富的最快方法。

書籍介紹

本文摘錄自《運氣心理學：掌握1%致富契機的人，都在默默實踐的6種心理技巧》，天下文化出版

作者：柳旻志

譯者：王品涵

（正念 + 吸引力法則）× 原子習慣 = 讓錢滾進來

我遇過0.1%的富人們，「這個」不一樣！

在電視台擔任製作人的柳旻志，不但常有機會接觸名人，看著人一夕爆紅、日進斗金，更是家常便飯的事。一樣認真工作、一樣充滿才華，為什麼有些人就上去了，有些人卻因為一件小事，與成功失之交臂？

在選秀節目中，柳旻志發現了「運氣」真實存在，養成6種心理狀態，就能在機運到來時，乘勢而起——

確信的心理：就算你相信努力和能力比運氣重要得多，也不該忽視運氣；當你開始關心運氣，運氣也就有機會來到你的身邊。

意志的心理：每個人都想要「變有錢」。但有錢也分很多種，就連有錢人也可以分成兩種：受運氣影響的有錢人（含著金湯匙出生），與靠運氣成長的有錢人（白手起家）。你不一定有命成為富豪，但可以靠運變得有錢。

暗示的心理：練習掌握「運氣」的觸感與手感。「我只是運氣好」的人，往往有一種對錢的直覺；想養成這種直覺，你要實際的每天感受「錢」的流動。

探索的心理：成功人士都很清楚，自己什麼能做得好、什麼做不好，所以你必須讓自己擅長的事放大；「運氣」也講優先順序，而且也要求你有正確而強大的心理狀態來承擔它。

關係的心理：魚幫水、水幫魚。唯有不依賴別人，不對他人投注過多的依賴，成為自己和別人的貴人，最後將更多貴人吸引到你的生命中來。

情緒的心理：不要被一些說法給蒙蔽了。不要以為要轉運了，就對命運輕忽大意；不要沉浸在運勢低落的心思裡，負能量不會引來好運。

如果說「成功是1%的天才加上99%的運氣」，「運氣」就是「1%的行動加上99%的心理學」。

Photo Credit: 天下文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航