我的經驗不重要、不值得被書寫嗎？《終結壓迫》覺察你我無意識的「內化歧視」
我們想讓你知道的是
當我18歲剛成為大學新鮮人時，有個執迷者糾纏上我。那名執迷者是生理男、異性戀、家境優渥、成績好反應快，對我人身攻擊成癮的系上同學。我嘗試過講理、無視、拒絕、回罵卻通通無效。當年《跟蹤騷擾防制法》不存在，而事後，當友人得知執迷者沒有實質侵害到我的身體，便為這個他認為不夠勁爆的故事下了結論：
文：陶曉嫚
多年前，我與一位聰穎博學、談吐信心滿滿、語速如狂風暴雨的男性討論創作主題。博學男直指痛苦的經驗是最好的素材，於是我仔細爬梳過去受傷、憤怒、困惑、無助的負面經歷，提起18歲剛成為大學新鮮人時，有個執迷者糾纏上我。
那名執迷者是生理男、異性戀、家境優渥、成績好反應快，對我人身攻擊成癮的系上同學。我嘗試過講理、無視、拒絕、回罵卻通通無效。
當年《跟蹤騷擾防制法》不存在，也不曉得能否請大學的性別平等教育委員會處理，我只能在宣告「不要用任何方式來接觸我」後，邊去學校上課邊想盡辦法躲藏，但執迷者仍舊違背我的意願，做出堵人、邀約、餽贈、訊息轟炸等不當追求，並數位跟蹤窺伺我的生活，整個過程長達四年。
當博學男得知執迷者沒有實質侵害到我的身體，便為這個他認為不夠勁爆的故事下了結論：「幹嘛在意那種被你拒絕的可憐蟲？你在國會跑政治新聞，身邊隨便抓一把都是狠角色和更好的素材。」
霎那間我發現，博學男不理解我所受的精神衝擊、被恐怖和害怕支配的經驗，也不覺得我的感受重要、有什麼值得書寫的。
在博學男眼中，我既沒受到身體損傷，騷擾我的執迷者也沒有犯下刑事重罪，充其量是個求愛不成的魯蛇。不受青睞的魯蛇當然很弱，絕對不算世俗定義的強者、男人中的男人；換句話說，那些成功的人——尤其是成功的男人，才是該被關注的對象，或者更精確地說，他身為一名有高自尊和自信心的男人，只對成功、有權力、能爬上父權社會頂端的男人感興趣。
即使我不認同博學男的觀點，但也意識到世界上有為數不小的一群人會責難我「竟拿這種陳年小破事出來講」，所以到事發差不多18年之後，倡議團體遊說立法委員、政黨立法保護人民免於恐懼，讓《跟蹤騷擾防制法》在2022年6月施行。
能夠累積出立法的能量，必然是很多很多人和我有雷同的遭遇，讓沒有直接受害過的群體驚覺欠缺法令框限執迷者時，他們的行為會造成各種不可逆、有形無形的傷害，降低總體社會的福祉。
以事後諸葛的角度，我的經驗怎麼會不重要、不值得書寫呢？所以當我翻開艾蜜莉亞羅伊格（Emilia Roig）的《終結壓迫：從日常生活到特定場域，覺察你我無意識的內化歧視》，瞬間有強烈的既視感。
當他們認定你的感受是偏見、過度個人的，即是內化歧視的警訊
艾蜜莉亞讀博士班時，選擇一個與她切身相關的論文主題：法國和德國勞動力市場對有色人種女性的歧視。當她在各種研討會上發表，總會遇到「題目過於主觀，缺乏學術客觀性」的批判，質疑的聲音主要來自老白男，他們是在德法學術界最有地位的一群菁英。
一位男教授甚至建議艾蜜莉亞把這個主題做小，改成一篇新聞小論文即可，不值得以博士論文的規格處理。「我非常絕望，這樣的拒絕讓我很沒有安全感。甚至考慮在萌芽階段就扼殺我的博士學位。」
艾蜜莉亞回憶，這是她第一次有意識地面對客觀規範的暴力，漸漸她意識到「中立並不存在」，不少從白人男性口中説出高度主觀、非科學的意見經常被認為是客觀的智慧，她直接點名哲學家康德（Kant）、黑格爾（Hegel）和伏爾泰（Voltaire），「即使後來證明他們的某些觀點是錯誤的，他們直到今天仍得到全世界的尊重。 但他們僅值得後人的部分尊重，他們的種族主義思想也應該受到明確批評。」
艾蜜莉亞是誰？為什麼她敢「口出狂言」？她是柏林多元交織正義中心（Center of Intersectional Justice）的創始人，同時有政治學家、作家的多重身分，她的家庭是法國殖民主義的產物，黑人母親來自現代歐盟的最邊陲、法國的海外省、中美洲加勒比海的馬丁尼克島，白人父親是猶太裔，在「只能與女黑人約會」的南美洲法屬圭亞那戀愛結婚，兩人1983年在法國首都巴黎生下艾蜜莉亞。
艾蜜莉亞長年觀察白人醫師父親，和黑人護士母親截然不同的際遇和社會處境，文化衝突與根深蒂固的歧視導致父母離異。中學老師不願推薦歷經家變、成績退步的艾蜜莉亞升學讀文理高中，建議她去學習美髮、當美髮師。十幾歲的她不認為老師的態度有什麼問題，反倒是母親衝去找校長理論。
艾蜜莉亞的母親會堅持翻盤老師為女兒做的生涯規劃，是她兒時也成績優異，卻被法籍老師認定「來自殖民地的女黑人突破不了升學瓶頸」，便無視她想當護士的志願，指定她去做清潔工，導致她繞了許多遠路才成為護士。
我母親的故事並非特例。幾年前，我和其他有色人種女性一起參加了一個研討會，我們就我們的非白人身分與家族移民歷史反思了我們的背景和共同經歷。結果令人震驚的是，在場每個人都有過類似的經歷，都或多或少走過德法兩國教育體系的彎路。雖然最後大家都高中畢業上了大學，但總是有結構性和制度性的障礙需要克服。
幸虧母親的力爭，日後艾蜜莉亞在德、法與美國受高等教育，因聯合國外圍組織工作走訪歐亞非諸國，經歷異性戀婚姻、生育與喪子後酷兒覺醒，獨特的個人經驗讓她具備多重維度，勇敢挑戰「習以為常的中立客觀」。
現況令我們舒適自在時，反省從來不容易
艾蜜莉亞的家族走過殖民地訴求解殖獨立的大時代，她在歐陸的倡議自有脈絡，其中有許多經驗可以與台灣互相呼應，台灣從脫離日本治理、國民政府接收政權、實施人類史上最長的戒嚴令到民主化，省籍衝突、原住民與新移民融合議題不斷考驗著群眾智慧。
這也是為什麼艾蜜莉亞的書會令不少人如坐針氈，她直指在血親家族關係中、國民義務教育到高等教育、職場醫院法庭街道上，乃至於社群媒體娛樂大片中都充斥偏見和權力不對等。她捉大不放小，簡直要逼人尖叫：「我們又做錯什麼？又該反省什麼了？！」
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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