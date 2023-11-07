《興衰：菁英網絡演變與帝制中國》：清廷政治權力從朝廷官員轉移至地方菁英，杜贊奇稱之為「國家內捲化」

我們想讓你知道的是
兩千多年來，中國始終是領先全世界的超級強權，只在最近兩個世紀落後。為此，值得我們探究：是什麼因素導致帝制中國的衰亡？為什麼中國的歷史教訓能幫助人們深入了解國家建設的課題？作者為中國國家發展的三個階段做出敘事分析，聚焦於統治者、中央菁英以及社會團體之間的互動，如何為國家與社會帶來不同的權衡結果，並延伸討論了中國的國家發展路徑與歐洲的不同之處。
文：王裕華
晚清
對中國在一八○○年代中葉之前的國家與社會關係，最佳的描述是一種「舊政權」（ancienrégime）的均衡，或是我所稱的「夥伴關係下的太平盛世」：帝國政府與仕紳階層共同治理，提供公共財並保護地方鄰里。仕紳在地方治理上的主導地位愈來愈重要，但儘管程度各異，他們仍然不得不仰賴中央集權的君主制國家來支持他們的階級地位與特權，而這種國家與社會的夥伴關係，正是帝國統治長治久安的關鍵。
十九世紀中葉是中國國家與社會關係的轉捩點。英國在第一次鴉片戰爭（一八三九至一八四二年）戰勝中國以及從而衍生的《南京條約》（一八四二年），大幅提升了清政府對外防禦的成本，更使其無法控制地方世系組織的發展。在太平天國之亂（一八五○至一八六四年）期間，政府不情願地將地方防禦的職能委派予地方菁英，此舉不僅傾覆了國家與社會之間的權力平衡，地方菁英也開始在地方政府與防禦方面占盡上風，從而形成一股推翻清朝的離心力。
第一次鴉片戰爭
《南京條約》迫使清政府賠款二千一百萬兩白銀給英國，並讓出五個通商口岸（例如上海）的控制權，而這筆鉅額賠償金引發了一場「前所未有的財政危機」。
於是，清政府制定了新稅，其負擔主要落在地方菁英身上。新的商業稅收大部分來自鹽稅，而鹽的貿易則由地主菁英主導。另外，雖然新的農村稅是對整個村莊而非對個人徵收，但傳統上，地方菁英會被促請暫時預付稅款，但村民並不總是會償還他們。
更重要的是，軍事上的敗績大幅貶低了菁英眼中帝國政府的生存能力，甚至到「中國作為一個主權國家的純粹存在深受威脅」的程度。因此，仕紳領袖開始撻伐政府的政治、經濟，以及軍事弱點，同時鼓吹「自強」運動。
太平天國之亂
雪上加霜的是，北半球在十九世紀中葉經歷了歷史上最寒冷的幾年（請重新檢視第二章的圖2-2），中國西南地區發生了飢荒，以洪秀全為首的太平叛軍在一八五○年集結了起來。洪秀全是一名參加科舉考試屢次落榜的學校教師，深信自己是耶穌的幼弟。一八五三年，這股叛軍攻下了江蘇省的南京市，並將太平天國的國都定鼎於此。在太平天國鼎盛時期，太平軍甚至控制了長江下游五省中近乎兩百個縣——中國史學家何炳棣將太平天國之亂稱為「世界史上規模最大的內戰」。
地主菁英們的財產與性命深受太平叛軍的威脅，許多叛軍都是農民，在無力耕種或維持下去時失去了他們的田地。舉例來說，當叛軍在一八五一年攻下廣西省永安市，他們「派出大批軍隊查抄逃犯的家並扣押他們的糧倉、牲口、鹽油，連衣物也不放過。」在一次搜捕行動中，大約有兩千名叛軍出動並沒收了兩個富裕家庭的財產，花了「五天五夜時間將這些家庭累積的財物列出清單並運走。」
太平天國領導者試圖達成徹底的土地重新分配，雖然這項改革最終失敗了，但為太平軍所控制地區內的佃戶，已然拒絕向地主繳納地租並且燒毀租約，有時甚至將他們的地主毆打至死。至於在太平軍控制範圍之外的地區，一波又一波的難民在周圍縣城的居民中引發了恐慌：「關於南京發生的暴行，種種謠言在農村地區不斷蔓延開來……光是有四名長髮叛軍在鄰近市鎮出現，就引發群眾恐慌地逃竄，使得二十七人在這場意外中被踩死。」
地方軍事化
到了十九世紀中葉，大清帝國由於內憂外患齊至，面臨了「財政崩潰」的危機。清軍（八旗兵與綠營軍）的軍餉總是晚發，軍隊戰鬥狀態也不佳，此外，軍中的腐敗貪污之風亦十分盛行。絕望之下，咸豐皇帝（一八五○至一八六一年）只好勉強同意讓地方菁英成立私有民兵來維護地方治安，這時，傳統的世系組織在組織、資助以及領導民兵上扮演了關鍵角色（參見第七章）。舉例來說，在湖南的一個縣，地方捐款就占了民兵開支的將近九十％。地方菁英在不受清政府監督的情況下管理民兵的財政事務，而且帶領這些民兵的幾乎都是族長。為了動員氏族成員加入民兵，族長必須依賴他的宗族世系關係，而民兵也往往以組成它的主要氏族來命名。
在士大夫曾國藩及其民兵（被稱為「湘軍」）之助下，大清帝國終於在一八六九年平定了太平天國之亂及其他大規模叛亂——這次勝利為清政府帶來一段穩定與改革的時期。的確，打敗太平天國讓清朝又多存活了四十年。一八四九至一八八五年間，清政府的稅收從四千三百萬兩成長到七千七百萬兩（相當於二○一九年的十三億美元到二十三億美元），其中有一大部分是來自海關的關稅。誠然這項稅收的成長開始讓大清帝國得以回應國內外接踵而至的新挑戰，但仍不足夠，以致國家被迫減少其傳統非軍事公共財的供應。在十八世紀中葉，清政府將年度預算的十一％以上用於公共建設，包括修築新的水壩和堤防，但是到了一八九一年，僅剩三％的年度預算被撥作公共建設之用。
同時，皇帝尋求個人的存續，是以國家對社會的控制為代價（主權者的兩難）。藉由賦予地方菁英重要的領導者地位，清政府在太平天國之亂期間支持他們進行地方治理，終於打破了兩者之間的權力平衡，至此，地方菁英正式涉入了地方防禦與行政事務。根據美國漢學家孔飛力的看法，政治權力從朝廷官員轉移至地方菁英身上的這項改變，導致了「傳統國家的崩解」，而美國漢學家杜贊奇將這種現象稱為「國家內捲化」，亦即中央政府愈來愈依賴地方菁英（藉由世系組織）來履行地方治理的職能，但無法再掌控他們，從而使他們成為地方社會中一股毋須負責任的力量。
辛亥革命
Tags：
跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。