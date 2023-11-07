《興衰：菁英網絡演變與帝制中國》：清廷政治權力從朝廷官員轉移至地方菁英，杜贊奇稱之為「國家內捲化」

文：王裕華

晚清

對中國在一八○○年代中葉之前的國家與社會關係，最佳的描述是一種「舊政權」（ancienrégime）的均衡，或是我所稱的「夥伴關係下的太平盛世」：帝國政府與仕紳階層共同治理，提供公共財並保護地方鄰里。仕紳在地方治理上的主導地位愈來愈重要，但儘管程度各異，他們仍然不得不仰賴中央集權的君主制國家來支持他們的階級地位與特權，而這種國家與社會的夥伴關係，正是帝國統治長治久安的關鍵。

十九世紀中葉是中國國家與社會關係的轉捩點。英國在第一次鴉片戰爭（一八三九至一八四二年）戰勝中國以及從而衍生的《南京條約》（一八四二年），大幅提升了清政府對外防禦的成本，更使其無法控制地方世系組織的發展。在太平天國之亂（一八五○至一八六四年）期間，政府不情願地將地方防禦的職能委派予地方菁英，此舉不僅傾覆了國家與社會之間的權力平衡，地方菁英也開始在地方政府與防禦方面占盡上風，從而形成一股推翻清朝的離心力。

第一次鴉片戰爭

《南京條約》迫使清政府賠款二千一百萬兩白銀給英國，並讓出五個通商口岸（例如上海）的控制權，而這筆鉅額賠償金引發了一場「前所未有的財政危機」。

於是，清政府制定了新稅，其負擔主要落在地方菁英身上。新的商業稅收大部分來自鹽稅，而鹽的貿易則由地主菁英主導。另外，雖然新的農村稅是對整個村莊而非對個人徵收，但傳統上，地方菁英會被促請暫時預付稅款，但村民並不總是會償還他們。

更重要的是，軍事上的敗績大幅貶低了菁英眼中帝國政府的生存能力，甚至到「中國作為一個主權國家的純粹存在深受威脅」的程度。因此，仕紳領袖開始撻伐政府的政治、經濟，以及軍事弱點，同時鼓吹「自強」運動。

太平天國之亂

雪上加霜的是，北半球在十九世紀中葉經歷了歷史上最寒冷的幾年（請重新檢視第二章的圖2-2），中國西南地區發生了飢荒，以洪秀全為首的太平叛軍在一八五○年集結了起來。洪秀全是一名參加科舉考試屢次落榜的學校教師，深信自己是耶穌的幼弟。一八五三年，這股叛軍攻下了江蘇省的南京市，並將太平天國的國都定鼎於此。在太平天國鼎盛時期，太平軍甚至控制了長江下游五省中近乎兩百個縣——中國史學家何炳棣將太平天國之亂稱為「世界史上規模最大的內戰」。

地主菁英們的財產與性命深受太平叛軍的威脅，許多叛軍都是農民，在無力耕種或維持下去時失去了他們的田地。舉例來說，當叛軍在一八五一年攻下廣西省永安市，他們「派出大批軍隊查抄逃犯的家並扣押他們的糧倉、牲口、鹽油，連衣物也不放過。」在一次搜捕行動中，大約有兩千名叛軍出動並沒收了兩個富裕家庭的財產，花了「五天五夜時間將這些家庭累積的財物列出清單並運走。」

太平天國領導者試圖達成徹底的土地重新分配，雖然這項改革最終失敗了，但為太平軍所控制地區內的佃戶，已然拒絕向地主繳納地租並且燒毀租約，有時甚至將他們的地主毆打至死。至於在太平軍控制範圍之外的地區，一波又一波的難民在周圍縣城的居民中引發了恐慌：「關於南京發生的暴行，種種謠言在農村地區不斷蔓延開來……光是有四名長髮叛軍在鄰近市鎮出現，就引發群眾恐慌地逃竄，使得二十七人在這場意外中被踩死。」

地方軍事化

到了十九世紀中葉，大清帝國由於內憂外患齊至，面臨了「財政崩潰」的危機。清軍（八旗兵與綠營軍）的軍餉總是晚發，軍隊戰鬥狀態也不佳，此外，軍中的腐敗貪污之風亦十分盛行。絕望之下，咸豐皇帝（一八五○至一八六一年）只好勉強同意讓地方菁英成立私有民兵來維護地方治安，這時，傳統的世系組織在組織、資助以及領導民兵上扮演了關鍵角色（參見第七章）。舉例來說，在湖南的一個縣，地方捐款就占了民兵開支的將近九十％。地方菁英在不受清政府監督的情況下管理民兵的財政事務，而且帶領這些民兵的幾乎都是族長。為了動員氏族成員加入民兵，族長必須依賴他的宗族世系關係，而民兵也往往以組成它的主要氏族來命名。

在士大夫曾國藩及其民兵（被稱為「湘軍」）之助下，大清帝國終於在一八六九年平定了太平天國之亂及其他大規模叛亂——這次勝利為清政府帶來一段穩定與改革的時期。的確，打敗太平天國讓清朝又多存活了四十年。一八四九至一八八五年間，清政府的稅收從四千三百萬兩成長到七千七百萬兩（相當於二○一九年的十三億美元到二十三億美元），其中有一大部分是來自海關的關稅。誠然這項稅收的成長開始讓大清帝國得以回應國內外接踵而至的新挑戰，但仍不足夠，以致國家被迫減少其傳統非軍事公共財的供應。在十八世紀中葉，清政府將年度預算的十一％以上用於公共建設，包括修築新的水壩和堤防，但是到了一八九一年，僅剩三％的年度預算被撥作公共建設之用。

同時，皇帝尋求個人的存續，是以國家對社會的控制為代價（主權者的兩難）。藉由賦予地方菁英重要的領導者地位，清政府在太平天國之亂期間支持他們進行地方治理，終於打破了兩者之間的權力平衡，至此，地方菁英正式涉入了地方防禦與行政事務。根據美國漢學家孔飛力的看法，政治權力從朝廷官員轉移至地方菁英身上的這項改變，導致了「傳統國家的崩解」，而美國漢學家杜贊奇將這種現象稱為「國家內捲化」，亦即中央政府愈來愈依賴地方菁英（藉由世系組織）來履行地方治理的職能，但無法再掌控他們，從而使他們成為地方社會中一股毋須負責任的力量。

辛亥革命