入坑必看！韓國人氣男團SEVENTEEN七大綜藝系列推薦，看13人如何吵出1300人的音量
我們想讓你知道的是
偶像推出自製綜藝節目已是家常便飯，但SEVENTEEN的團綜《GOING SEVENTEEN》竟然讓非粉絲的路人也會想追！相信看完文中的7部系列，應該差不多已經躺在SEVENTEEN坑底爬不出來了！
文：Marine
各大偶像推出自製綜藝已是家常便飯，但讓大眾即使不是死忠粉絲也會死守本放的綜藝，就是SEVENTEEN的團綜《GOING SEVENTEEN》！13位成員的綜藝魂加上各種搞笑的字幕和剪輯後製，不僅常常被拿來製作迷因，經典集數更是讓觀眾而三回味。
本篇文章將推薦資深克拉（SEVENTEEN粉絲名）心中的必看系列，如果想開始追《GOING SEVENTEEN》但不知道如何下手，看以下這幾部準沒錯！
《GOING SEVENTEEN》必追系列1.〈Don't Lie〉（共4季、12集）
韓文名稱為〈돈't Lie〉（直譯「錢的謊言」），因為「돈」的發音和「Don't」相似，便用這個有趣的雙關作為取名發想。簡單來說就是「黑手黨遊戲」和「尋寶遊戲」的結合。
13 名成員中會有「黑手黨」、「警察」、「醫生」、「市民」四種角色，黑手黨負責將大筆現金藏起來，找到錢的好人就可以拿走，若好人沒有找到錢，則由黑手黨獲得。目前〈Don't Lie〉已經出了好幾季，今年甚至設計不同玩法，是眾多克拉津津樂道的系列。
《GOING SEVENTEEN》必追系列2.〈邏輯之夜Debate Night〉（共3季、6集）
由成員圓佑擔任主持人的〈邏輯之夜〉，光看名稱看似是具有邏輯的辯論節目，事實上根本是胡言亂語大盛宴！
首先討論主題五花八門，像是「用3隻眼睛生活 v.s. 用3隻手生活」、「感覺不到冷意 v.s.感受不到溫暖」、「留在地球v.s.移居到火星」等等，而看著小十七一本正經亂講話跟用力互懟對方的樣子，總是逗得粉絲捧腹大笑。
《GOING SEVENTEEN》必追系列3.〈不眠Zero Insomnia-Zero〉（共2季、4集）
這個系列不但能看到成員們睡覺的樣子，13人互相大爆料的橋段更是讓人笑到噴淚！
其中最經典的莫過成員分享 DK「黑袋子和白毛巾」的插曲：「黑袋子」事件為珉奎和DK走在路上吵架的時候，剛從便利商店買完東西的DK一氣之下將黑袋子丟出去的故事；「白毛巾」的部分則是 DK 和勝寛在宿舍吵架的時候，憤怒地將手上的白毛巾朝勝寛丟出去的故事，看著成員模仿DK當時的口吻和模樣真的會笑到停不下來！
《GOING SEVENTEEN》必追系列4.〈TTT(超現實主義Ver.) TTT (Hyperrealism Ver.)〉（共2集）
SEVENTEEN其實做過很多集「TTT」系列，而TTT簡單來說就是成員們開車出遊的旅行日記，不僅能看到他們私下最純樸的一面，小十七玩起遊戲來除了爆笑之外還是爆笑！
其中「超現實主義」更是克拉大力推薦的系列，尤其是小十七玩著酒桌遊戲和喝到酩酊大醉的模樣，讓人不禁感嘆 SEVENTEEN 真的是毫無包袱的偶像團體！
《GOING SEVENTEEN》必追系列5.〈抓鼠敢死隊 MOUSEBUSTERS〉（共3集）
〈MOUSEBUSTERS〉是筆者私心推薦的系列，簡單來說就是9位「抓鼠敢死隊」的成員，要在一定時間內抓到4隻老鼠，這4隻老鼠則由 96Line的Jun、Hoshi、圓佑和Woozi擔任。從一開始抓鼠敢死隊決定各自暱稱，Hoshi為了勝利犧牲鏡頭份量努力躲好、Jun在快被抓到時靈機一動的騙術、到最後一集透過遊戲決定由誰接受懲罰，滿滿的笑點就濃縮在這3集裡面！
《GOING SEVENTEEN》必追系列6.〈EGO〉（共2集）
相較於上面爆笑到不行的節目內容，〈EGO〉神秘又帶有驚悚的內容讓許多觀眾印象深刻。別於一般的密室逃脫或是納涼特輯，看完第一集可能還不太理解〈EGO〉究竟想傳達什麼。但看完第二集，埋下的伏筆被一一揭開，瞬間讓人起雞皮疙瘩，也讓人佩服〈EGO〉強大的節目企劃！
另外影片開頭也有聲明「此內容多少會包含恐怖的畫面，觀看時請小心。本影片中出現的人物、產品及團體皆與現實無關，純屬虛構。另外也可能會出現誘發感光性癲癇症或光敏感性癲癇症發作等敏感場景，觀看時請小心」，會害怕的朋友建議可以在白天觀賞！
《GOING SEVENTEEN》必追系列7.〈順應特輯摯友Best Friends〉（共2集）
最後要介紹的必看系列就是小十七穿上校服在教室拍攝的〈順應特輯摯友〉，而成員Joshua的經典迷因「人必須要時時刻刻做好準備」就是從這裡出來的！
其中最搞笑的片段就是第二集的「一二三木頭人」和「炸豬排遊戲」，成員們為了贏真的是無所不用其極，作弊鑽漏洞樣樣都來，也讓觀眾總是對他們的腦洞大開感到又驚訝又好笑。
《GOING SEVENTEEN》的高人氣並不是偶然，成員們天生自帶的搞笑實力，加上實力堅強的後製剪輯，讓《GOING SEVENTEEN》成為非粉絲也會忍不住一集集追下去的團綜。相信看完以上7部系列，各位也差不多已經躺在SEVENTEEN坑底爬不出來了！
本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：入坑必看！7大SEVENTEEN綜藝系列推薦，看13人如何吵出1300人的音量！
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：丁肇九
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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