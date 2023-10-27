入坑必看！韓國人氣男團SEVENTEEN七大綜藝系列推薦，看13人如何吵出1300人的音量

文：Marine

各大偶像推出自製綜藝已是家常便飯，但讓大眾即使不是死忠粉絲也會死守本放的綜藝，就是SEVENTEEN的團綜《GOING SEVENTEEN》！13位成員的綜藝魂加上各種搞笑的字幕和剪輯後製，不僅常常被拿來製作迷因，經典集數更是讓觀眾而三回味。

本篇文章將推薦資深克拉（SEVENTEEN粉絲名）心中的必看系列，如果想開始追《GOING SEVENTEEN》但不知道如何下手，看以下這幾部準沒錯！

《GOING SEVENTEEN》必追系列1.〈Don't Lie〉（共4季、12集）

韓文名稱為〈돈't Lie〉（直譯「錢的謊言」），因為「돈」的發音和「Don't」相似，便用這個有趣的雙關作為取名發想。簡單來說就是「黑手黨遊戲」和「尋寶遊戲」的結合。

13 名成員中會有「黑手黨」、「警察」、「醫生」、「市民」四種角色，黑手黨負責將大筆現金藏起來，找到錢的好人就可以拿走，若好人沒有找到錢，則由黑手黨獲得。目前〈Don't Lie〉已經出了好幾季，今年甚至設計不同玩法，是眾多克拉津津樂道的系列。

《GOING SEVENTEEN》必追系列2.〈邏輯之夜Debate Night〉（共3季、6集）

由成員圓佑擔任主持人的〈邏輯之夜〉，光看名稱看似是具有邏輯的辯論節目，事實上根本是胡言亂語大盛宴！

首先討論主題五花八門，像是「用3隻眼睛生活 v.s. 用3隻手生活」、「感覺不到冷意 v.s.感受不到溫暖」、「留在地球v.s.移居到火星」等等，而看著小十七一本正經亂講話跟用力互懟對方的樣子，總是逗得粉絲捧腹大笑。

《GOING SEVENTEEN》必追系列3.〈不眠Zero Insomnia-Zero〉（共2季、4集）

這個系列不但能看到成員們睡覺的樣子，13人互相大爆料的橋段更是讓人笑到噴淚！

其中最經典的莫過成員分享 DK「黑袋子和白毛巾」的插曲：「黑袋子」事件為珉奎和DK走在路上吵架的時候，剛從便利商店買完東西的DK一氣之下將黑袋子丟出去的故事；「白毛巾」的部分則是 DK 和勝寛在宿舍吵架的時候，憤怒地將手上的白毛巾朝勝寛丟出去的故事，看著成員模仿DK當時的口吻和模樣真的會笑到停不下來！

《GOING SEVENTEEN》必追系列4.〈TTT(超現實主義Ver.) TTT (Hyperrealism Ver.)〉（共2集）

SEVENTEEN其實做過很多集「TTT」系列，而TTT簡單來說就是成員們開車出遊的旅行日記，不僅能看到他們私下最純樸的一面，小十七玩起遊戲來除了爆笑之外還是爆笑！

其中「超現實主義」更是克拉大力推薦的系列，尤其是小十七玩著酒桌遊戲和喝到酩酊大醉的模樣，讓人不禁感嘆 SEVENTEEN 真的是毫無包袱的偶像團體！

《GOING SEVENTEEN》必追系列5.〈抓鼠敢死隊 MOUSEBUSTERS〉（共3集）

〈MOUSEBUSTERS〉是筆者私心推薦的系列，簡單來說就是9位「抓鼠敢死隊」的成員，要在一定時間內抓到4隻老鼠，這4隻老鼠則由 96Line的Jun、Hoshi、圓佑和Woozi擔任。從一開始抓鼠敢死隊決定各自暱稱，Hoshi為了勝利犧牲鏡頭份量努力躲好、Jun在快被抓到時靈機一動的騙術、到最後一集透過遊戲決定由誰接受懲罰，滿滿的笑點就濃縮在這3集裡面！

《GOING SEVENTEEN》必追系列6.〈EGO〉（共2集）

相較於上面爆笑到不行的節目內容，〈EGO〉神秘又帶有驚悚的內容讓許多觀眾印象深刻。別於一般的密室逃脫或是納涼特輯，看完第一集可能還不太理解〈EGO〉究竟想傳達什麼。但看完第二集，埋下的伏筆被一一揭開，瞬間讓人起雞皮疙瘩，也讓人佩服〈EGO〉強大的節目企劃！

另外影片開頭也有聲明「此內容多少會包含恐怖的畫面，觀看時請小心。本影片中出現的人物、產品及團體皆與現實無關，純屬虛構。另外也可能會出現誘發感光性癲癇症或光敏感性癲癇症發作等敏感場景，觀看時請小心」，會害怕的朋友建議可以在白天觀賞！

《GOING SEVENTEEN》必追系列7.〈順應特輯摯友Best Friends〉（共2集）

最後要介紹的必看系列就是小十七穿上校服在教室拍攝的〈順應特輯摯友〉，而成員Joshua的經典迷因「人必須要時時刻刻做好準備」就是從這裡出來的！

其中最搞笑的片段就是第二集的「一二三木頭人」和「炸豬排遊戲」，成員們為了贏真的是無所不用其極，作弊鑽漏洞樣樣都來，也讓觀眾總是對他們的腦洞大開感到又驚訝又好笑。

《GOING SEVENTEEN》的高人氣並不是偶然，成員們天生自帶的搞笑實力，加上實力堅強的後製剪輯，讓《GOING SEVENTEEN》成為非粉絲也會忍不住一集集追下去的團綜。相信看完以上7部系列，各位也差不多已經躺在SEVENTEEN坑底爬不出來了！

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：入坑必看！7大SEVENTEEN綜藝系列推薦，看13人如何吵出1300人的音量！

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：丁肇九