身心靈導師「學霸貓」套路屬於假冒偽劣，在中國進行老調重彈的割韭菜遊戲

文：米米亞娜

新週刊的一篇聚焦身心靈產業亂象的報導〈加入靈修後，他們從裸辭到負債百萬〉，讓帶領學員瘋狂課金的身心靈導師「學霸貓」出了圈。點開學霸貓的微博，你能看到的是一個三百六十度無死角的完美幸福模板，她在日常圖文裡所營造出來的生活，幾乎集齊了所有被這個社會所豔羨、渴望的要素：

滿篇的吃喝玩樂、不重樣的華服自拍、美食美酒、奢侈品、豪車、旅行美景、五星級酒店、高檔餐廳；她所來往結交之人皆是社會精英、「成功人士」，清北復交高材生、美國博士、品牌高管、企業家，創投人，再不濟，也是大科技公司的僱員；她總是一場接一場的飯局、宴請和社交；她重視健康，經常做瑜伽、分享她所堅持的「安東尼飲食法」，每天早上喝西芹汁、吃蔬菜水果；除此之外，學霸貓還不忘凸顯自己的學歷和學識——她曬書，並時不時提起自己要搞研究、搞學術。在她每一篇記錄其生活感悟的小作文裡，傳遞的都是正向、積極且輕鬆愉悦的情緒，關鍵詞不外乎優雅、感恩、温柔、寬容、樂趣、自如、善意、愛、美、和諧、能量滿滿……

用學霸貓自己的話來説，她修的是「貴婦學」，其基礎就是「吃飯，喝茶，宴請，買菜，買珠寶，洗車，做SPA…這些方方面面的講究，落實。有了這些根基，人就穩，就能把自己養得越來越好。這個能量場，也就會讓小家（生活）和大家（工作），都和諧運轉。」

「貴婦」的精髓在於「不費力贏很大」。換言之，過去那套基於「努力創造價值」的苦逼成功學敘事是被鄙視的，這裡講究的是命裡有時終須有。順著學霸貓的邏輯，成為「貴婦」是她的那一套「零極限清理法」的「顯化」成果——通過持續清理掉自己的恐懼、焦慮、緊張、「匱乏感」，你就能自然地放鬆、積極、自信、強大起來，擁有豐沛的氣度和「能量場」，從而吸引來更多的「能量」——也就是健康、金錢、愛情和好運。而過一種貴婦的生活，養成貴婦的心態，就是在幫助你打開、擴充自己的「能量」。

雖然她會試圖釐清，健康、金錢、愛情和好運，都不是修行「零極限清理法」的目的，而僅僅是這種「魔法」——所謂正確的生命觀念和方法論所帶來的副產品，「有沒有都沒關係」。但是，對於受眾來説，健康、金錢、愛情和意味著一本萬利、以小博大甚至不勞而獲的「好運」，才是吸引他們為「零極限清理法」和學霸貓買單的動力，也正是其目的所在。學霸貓很清楚這一點，所以她將自己的「知識星球」（一個付費社群運營平台）命名為「學霸貓・霍格沃茨凡學貴婦分校」。

身心靈產業的營銷藝術與騙局背後的模式

學霸貓曾經的好友，也是一名長期耕耘在身心靈領域的博主Jess，錄了一期Podcast〈課金、邪教與自戀——身心靈產業毒性大賞〉揭露她的騙局。其在開篇就提到，學霸貓瞄準了那些人人都關心的話題，那就是「get rich，get laid，don’t die」，意思是「變有錢」、「搞上床」（指愛情、親密關係）和「別死」（指健康），「只要涵蓋這三個話題，你做任何產品和內容都會有人買，都會火，都會賺錢。」

但是，如果學霸貓赤裸裸地把消費和消費品連接起來，受眾就會開始思考投入和產出的效率。如果她告訴你「只要給我錢，你就可以擁有和我一樣的生活」，你立刻會覺得她是騙子。但是當她展示出「我掌握了一個人生秘訣，通過這個秘訣我獲得了想要的一切，而你也可以」的時候，受眾不但會相信這可能是真的，還會為此不計代價。

這是營銷的藝術。除開生活必需品，現在誰還老老實實地賣東西呢？能讓中產和富人乖乖掏錢的，是五花八門、天花亂墜的附加價值。於是商家從販賣商品本身，到販賣生活方式、販賣理想和情懷、販賣生命意義和精神追求、甚至販賣道德與社會正義，這使得消費變得不像消費，但最後卻都回到了消費主義中去。

這種營銷在身心靈領域尤其猖獗，或説這正是身心靈產業的優勢——玄學所製造的價值魅力不但非常龐大（動輒上升到萬物、宇宙），而且難以被證偽和解構。一個消費者無法用理智去估計她應該為這種類型的服務支付多少錢，尤其當其支付的數量甚至能力直接和其「修行成果」、「顯化效果」甚至「業力」（所謂「功德」）掛鉤的時候，她更傾向於不計代價——甚至在學霸貓的理論裡，「計較代價」意味著緊縮、匱乏、格局小，這正是阻擋人們擴充能量的攔路石，首當其衝需要被清理。

我曾經的一個幣圈朋友掙了很多錢，也很熱衷於玄學，她在回國的時候去廟裡找一個據説很靈驗的師傅算命和做法，她覺得對方説得不準，體驗也很差，整個過程草草了事。但是當師傅開口要五千元「功德」的時候，她還是乖乖付了，討價還價的念頭是不可能有的。我當時非常驚訝，心想這不是送上門的冤大頭嗎？但對於每年動輒掙上百萬的朋友來説，有這種想法的我才是格局太小。她根本不在乎這是不是被騙，五千塊錢扔了就扔了，給想要的人還算做了件好事。

學霸貓更是堂而皇之地推崇浪費，説：「舒服都是浪費出來的」、 ​​​「通過浪費把你的心量擴大」、 「人是通過有意識地去做浪費的事，來提升富足感」、「你身邊的老闆、富豪無一不是浪費高手，他就衝上去了，鬆弛了，開放了」……