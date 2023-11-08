《【牛津通識課14】暴力》：烏合之眾——到底有沒有「群眾心理」這一回事？

文：菲力普・德懷爾（Philip Dwyer）

群眾心理

到底有沒有群眾心理這一回事？為什麼人們處在某一群體時，會做出很多他們私底下從不會做的行為？古斯塔夫．勒龐（Gustave le Bon）於一八九五年的著作是群眾心理領域的經典作品，書名為《烏合之眾：大眾心理研究》（The Crowd: A Study of the Popular Mind），目前共翻譯成十六種不同的語言，名列史上最具影響力的心理學著作。這本經典作品提出二十世紀大眾政治的理論與概念，並成為墨索里尼與戈培爾的引用資料來源。

勒龐認為，一旦人們聚集在一起，他們就會喪失自我的獨立性。獨立性的基礎就是判斷與推理，所以民眾如果受到群體的影響，他們就會直接接收當時所有群眾的想法與情緒；因此，人們會展現出原始本性，並做出殘暴的行徑。這樣的群體就會變得非常不理性，還可能充滿暴力。勒龐寫道：

……只要一個人成為組織群體中的一部分，那他就會從文明階梯中，下跌好幾個梯級。如果他孤身一人，那他就能夠陶冶自我的獨立性；若是身在群體中，他就會展現出原始的野性，這是人類的本能……在群體中的每個人就像一粒沙，聚集成為一片沙地，任風隨意吹拂擺弄。

然而，這種觀點充滿政治性，是為政治現狀提供辯護，而這句話試圖證明我們應該害怕「普通老百姓」，因為他們都可能是文明的潛在威脅；不過，大多數的群眾並不具有暴力傾向，像是演唱會、運動賽事以及大部分的示威遊行等。至今，許多社會學家與心理學家都不接受「群眾心態」的觀點。斯蒂芬．里奇（Stephen Reicher）挑戰群眾病態化的看法，並認為民眾不會因為身在群體間，就放棄自身身份或迷失自我；相反地，加入群體的每個人會接受新的集體身份認同，這是一種符合規則框架的認同感。歐洲的足球流氓便是如此，他們通常具有高度的組織性，並且遵循充滿儀式感的暴力模式。群眾並不超脫於特定社會環境之外，他們的組成是為了回應特定事件，並受到群體內的其他想法塑造或制約。

近期，有學者提出三種不同的社會學理論，試圖解釋群眾行為。第一種是趨同理論（Convergence Theory），支持此論點的學者表示，群體是由一群志同道合的人所組成，他們先前就已經具備相似的價值觀或信念。如果該群體做出暴力行為，那是因為這些聚在一起的人本身就有暴力傾向。第二種是緊急規範（Emergent Norm Theory），其支持者認為，志趣相投的人要先群聚，才會知道後續會出現什麼行為，而這些人絕大部分都很理性。

第三種是最有影響力的理論——增值理論（Value-Added Theory），也稱為結構應變理論（Structural-Strain Theory），此論點認為只有在四個先決條件都滿足的情況下，才會出現社會運動與其他集體行為，其中包含：一、結構性壓力，當人民對於某些社會問題感到不滿或失望時，這股壓力就會出現；二、普遍信念，這囊括民眾對於社會問題的理解，還有他們所認為的解決方式；三、觸發因素，要有可以突然引發暴動／社會運動／示威遊行的事件；四、缺乏社會控制，也就是參與者參與群體活動後，不會被逮捕或是接受懲罰。要先滿足這些條件，才會出現各種集體行為。二○二一年一月，憤怒的暴民衝進華盛頓的國會大廈就是個例子。

群眾與「報復文化」

歐洲的集體政治騷亂就跟糧食動盪一樣，越接近現代就越少見。美國社會學家查爾斯．蒂利（Charles Tilly）總結長期的趨勢，並指出：

整體來看，西歐與北美在十九世紀開始出現抗爭劇目 [1]，相較於先前的動亂，近代抗爭中出現暴力的機率比較低。先前在十八世紀，除了會有羞辱人的儀式外，抗爭群眾還會入侵他人土地、扣押穀物、驅趕不討喜的政府代表、破壞機器、砸毀人們認為不潔的住宅，還有很多不同的直接暴力行為，但是到了十九世紀，這些做法幾乎都消失了。

另外，蒂利發現十八世紀至十九世紀初期，英國的聚會、騷動、示威或集會活動數量並沒有下降，但有參與者遭殺害或是受傷的群聚活動數量卻大幅銳減；也就是說，政治的抗爭活動已經沒有以往那麼暴力。但其中仍然有些例外，像是在一八一九年八月十六日的彼得盧屠殺事件（Peterloo Massacre）當中，要求國會改革的抗議民眾在曼徹斯特遭到民兵攻擊，造成十八人死亡和數百人受傷。在這之前，一七八○年的戈登暴亂（Gordon Riot），原先是希望可以減少對天主教徒的歧視，後來演變成十八世紀英格蘭最暴力、時間最久的動亂活動，整起事件造成兩百八十五人死亡、兩百人受傷。

綜觀歐洲歷史，大多時候只要出現經濟上、政治上或宗教上的改變，就會引發城市或是農村居民的暴動或起義；而這類狀況時常發生。法國學者尚恩．尼古拉斯（Jean Nicolas）負責的一項研究顯示，在一六六一年至一七八九年間，光是在法國就有至少八千五百起涉案人數四人以上的暴力事件。法國歷史學家奧雷利安．利涅勒（Aurélien Lignereux）盤點一八○○年至一八一三年間法國海外屬地的抗爭事件，共計四百六十起；一八一四年又額外增加七十一起事件，而這些都不包含發生在法國境內的一千起左右抗議活動。

歷史學家偏好只聚焦於發生暴力事件的騷亂活動，但這麼做可能會混淆視聽。最近一份關於法國大革命的研究報告顯示，一七八七年至一七九五年間，絕大多數走上巴黎街頭的抗議份子都沒有做出暴力行為。這可能會是個有趣的題材，探究其他歐洲地區或是其他國家發生在城市中的抗議是否也是如此，以及法國的大眾政治對於其他地區的抗議活動有多大的影響力。

暴力行為通常不是群眾面對改變的第一反應，而是一連串不公不義所累積下的產物，人民不願接受的改變包含政府新增稅收項目、增加賦稅、穀物或麵包成本上漲、強制徵用民宅做為軍營、改變農業系統，也可能是他國入侵某一地區，或對某一國家開戰等因素。世界上並沒有所謂的「典型騷亂」，大多數抗爭活動的背後原因都很複雜。