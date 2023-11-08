《【牛津通識課14】暴力》：烏合之眾——到底有沒有「群眾心理」這一回事？
我們想讓你知道的是
本書深入探討現代世界中各種暴力行為，包括人際暴力、性別暴力、集體暴力、宗教暴力、性暴力、政治暴力、網路暴力等等，同時解釋史前世界的暴力與現代世界有何不同，以及這些差異的重要性。透過研究暴力行為所涵蓋的觀念、價值觀和文化實踐，以及其所處的歷史或文化，理解暴力的本質。
文：菲力普・德懷爾（Philip Dwyer）
群眾心理
到底有沒有群眾心理這一回事？為什麼人們處在某一群體時，會做出很多他們私底下從不會做的行為？古斯塔夫．勒龐（Gustave le Bon）於一八九五年的著作是群眾心理領域的經典作品，書名為《烏合之眾：大眾心理研究》（The Crowd: A Study of the Popular Mind），目前共翻譯成十六種不同的語言，名列史上最具影響力的心理學著作。這本經典作品提出二十世紀大眾政治的理論與概念，並成為墨索里尼與戈培爾的引用資料來源。
勒龐認為，一旦人們聚集在一起，他們就會喪失自我的獨立性。獨立性的基礎就是判斷與推理，所以民眾如果受到群體的影響，他們就會直接接收當時所有群眾的想法與情緒；因此，人們會展現出原始本性，並做出殘暴的行徑。這樣的群體就會變得非常不理性，還可能充滿暴力。勒龐寫道：
……只要一個人成為組織群體中的一部分，那他就會從文明階梯中，下跌好幾個梯級。如果他孤身一人，那他就能夠陶冶自我的獨立性；若是身在群體中，他就會展現出原始的野性，這是人類的本能……在群體中的每個人就像一粒沙，聚集成為一片沙地，任風隨意吹拂擺弄。
然而，這種觀點充滿政治性，是為政治現狀提供辯護，而這句話試圖證明我們應該害怕「普通老百姓」，因為他們都可能是文明的潛在威脅；不過，大多數的群眾並不具有暴力傾向，像是演唱會、運動賽事以及大部分的示威遊行等。至今，許多社會學家與心理學家都不接受「群眾心態」的觀點。斯蒂芬．里奇（Stephen Reicher）挑戰群眾病態化的看法，並認為民眾不會因為身在群體間，就放棄自身身份或迷失自我；相反地，加入群體的每個人會接受新的集體身份認同，這是一種符合規則框架的認同感。歐洲的足球流氓便是如此，他們通常具有高度的組織性，並且遵循充滿儀式感的暴力模式。群眾並不超脫於特定社會環境之外，他們的組成是為了回應特定事件，並受到群體內的其他想法塑造或制約。
近期，有學者提出三種不同的社會學理論，試圖解釋群眾行為。第一種是趨同理論（Convergence Theory），支持此論點的學者表示，群體是由一群志同道合的人所組成，他們先前就已經具備相似的價值觀或信念。如果該群體做出暴力行為，那是因為這些聚在一起的人本身就有暴力傾向。第二種是緊急規範（Emergent Norm Theory），其支持者認為，志趣相投的人要先群聚，才會知道後續會出現什麼行為，而這些人絕大部分都很理性。
第三種是最有影響力的理論——增值理論（Value-Added Theory），也稱為結構應變理論（Structural-Strain Theory），此論點認為只有在四個先決條件都滿足的情況下，才會出現社會運動與其他集體行為，其中包含：一、結構性壓力，當人民對於某些社會問題感到不滿或失望時，這股壓力就會出現；二、普遍信念，這囊括民眾對於社會問題的理解，還有他們所認為的解決方式；三、觸發因素，要有可以突然引發暴動／社會運動／示威遊行的事件；四、缺乏社會控制，也就是參與者參與群體活動後，不會被逮捕或是接受懲罰。要先滿足這些條件，才會出現各種集體行為。二○二一年一月，憤怒的暴民衝進華盛頓的國會大廈就是個例子。
群眾與「報復文化」
歐洲的集體政治騷亂就跟糧食動盪一樣，越接近現代就越少見。美國社會學家查爾斯．蒂利（Charles Tilly）總結長期的趨勢，並指出：
整體來看，西歐與北美在十九世紀開始出現抗爭劇目 [1]，相較於先前的動亂，近代抗爭中出現暴力的機率比較低。先前在十八世紀，除了會有羞辱人的儀式外，抗爭群眾還會入侵他人土地、扣押穀物、驅趕不討喜的政府代表、破壞機器、砸毀人們認為不潔的住宅，還有很多不同的直接暴力行為，但是到了十九世紀，這些做法幾乎都消失了。
另外，蒂利發現十八世紀至十九世紀初期，英國的聚會、騷動、示威或集會活動數量並沒有下降，但有參與者遭殺害或是受傷的群聚活動數量卻大幅銳減；也就是說，政治的抗爭活動已經沒有以往那麼暴力。但其中仍然有些例外，像是在一八一九年八月十六日的彼得盧屠殺事件（Peterloo Massacre）當中，要求國會改革的抗議民眾在曼徹斯特遭到民兵攻擊，造成十八人死亡和數百人受傷。在這之前，一七八○年的戈登暴亂（Gordon Riot），原先是希望可以減少對天主教徒的歧視，後來演變成十八世紀英格蘭最暴力、時間最久的動亂活動，整起事件造成兩百八十五人死亡、兩百人受傷。
綜觀歐洲歷史，大多時候只要出現經濟上、政治上或宗教上的改變，就會引發城市或是農村居民的暴動或起義；而這類狀況時常發生。法國學者尚恩．尼古拉斯（Jean Nicolas）負責的一項研究顯示，在一六六一年至一七八九年間，光是在法國就有至少八千五百起涉案人數四人以上的暴力事件。法國歷史學家奧雷利安．利涅勒（Aurélien Lignereux）盤點一八○○年至一八一三年間法國海外屬地的抗爭事件，共計四百六十起；一八一四年又額外增加七十一起事件，而這些都不包含發生在法國境內的一千起左右抗議活動。
歷史學家偏好只聚焦於發生暴力事件的騷亂活動，但這麼做可能會混淆視聽。最近一份關於法國大革命的研究報告顯示，一七八七年至一七九五年間，絕大多數走上巴黎街頭的抗議份子都沒有做出暴力行為。這可能會是個有趣的題材，探究其他歐洲地區或是其他國家發生在城市中的抗議是否也是如此，以及法國的大眾政治對於其他地區的抗議活動有多大的影響力。
暴力行為通常不是群眾面對改變的第一反應，而是一連串不公不義所累積下的產物，人民不願接受的改變包含政府新增稅收項目、增加賦稅、穀物或麵包成本上漲、強制徵用民宅做為軍營、改變農業系統，也可能是他國入侵某一地區，或對某一國家開戰等因素。世界上並沒有所謂的「典型騷亂」，大多數抗爭活動的背後原因都很複雜。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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