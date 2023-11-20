懷孕年齡是否有上限？高齡產婦50歲還有機會懷孕嗎？
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很多女性朋友會問：「35歲是高齡產婦嗎？」，答案是「Yes!」。35歲以上就會被歸列在高齡產婦，不論是受孕機率、懷孕及生產過程風險都更高。但是，即使女性年齡過高、或甚至已經沒有卵子能用，只要子宮功能仍健全，都還能選擇借卵生子，或使用年輕時冷凍的卵來生子喔！
根據衛福部國健署統計，一年內台灣有5萬5,320名高齡產婦，佔懷孕人口中的31%。那高齡產婦是幾歲呢？在台灣，34歲或以上就會被定義為高齡產婦（Advanced Maternal Age）。高齡產婦的卵子品質較差，授精機率下降，易造成不孕，導致高齡產婦在備孕時困難重重。35歲高齡產婦、40歲高齡產婦分別要注意什麼？高齡產婦與胚胎染色體異常的關係為何？
產婦年齡與懷孕機率
很多女性朋友會問：「35歲是高齡產婦嗎？」，其實，女性在30歲以前每個月經週期有25-30%的機率能成功懷孕。當女性32歲時，生育能力開始顯著下降；而到了37歲之後女性的生育力會大幅下降。女性適合生育的年齡是25歲~34歲間，35歲以上就會被歸列在高齡產婦，不論是受孕機率、懷孕及生產過程風險都更高。
產婦年齡與自然受孕機率的關係
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產婦年齡
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自然受孕機率
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30-34歲
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15%
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35-39歲
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10%
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40-44歲
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5%
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45歲以後
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1%
許多高齡產婦會藉助試管嬰兒技術來懷孕，但試管嬰兒的成功率仍會隨產婦的年齡而下降。
試管嬰兒成功率與產婦年齡的關係
|產婦年齡
|一般試管嬰兒療程成功率*
|小於35歲
|41.5%
|35-37歲
|31.9%
|38-40歲
|22.1%
|41-42歲
|12.4%
|43-44歲
|5%
|大於44歲
|1%
*根據美國婦產科學會統計，使用一般試管嬰兒療程的成功率
有不孕症治療需求或備孕不順利的夫妻會建議到不孕科門診做諮詢，專業的醫師會建議符合個人化的需求的試管嬰兒療程以及輔助技術，以便提升試管嬰兒成功率。
高齡產婦幾歲生產與染色體異常的關係
在醫學上的定義，高齡產婦指的是34歲以上的孕婦，高齡產婦的卵子品質較差，容易併發妊娠糖尿病或出現流產、早產狀況，染色體異常的機率也會隨著孕婦的年齡增加而上升，胎兒懷有先天性疾病的機率大幅提升。
衛生福利部國健署表示，以最常見的染色體異常疾病唐氏症為例，小於30歲的孕婦懷有唐氏症胎兒機率為1/1,100，且會隨著年齡逐年提高，34歲以上高齡產婦達1/485，40歲高齡產婦更高達1/106。
35歲、40歲、45歲高齡產婦分別要注意什麼？
根據衛福部國健署的統計，2021年台灣35歲以上高齡產婦佔比為整體產婦的31.67%，各年齡層高齡產婦比例如下：
- 35歲-39歲高齡產婦 25.15%（40,416人）
- 40歲-44歲高齡產婦 6.16%（9,904人）
- 45歲-49歲高齡產婦 0.33%（524人）
- 50歲以上高齡產婦 0.03%（54人）
女性在出生時會有一百至兩百萬顆卵子，隨著年齡增長會逐漸減少，同時受到生活環境污染、藥物、病毒等多種因素，卵巢機能開始減弱，高齡產婦的卵子品質與數量更是急劇下降，造成排卵障礙與受孕困難。
除了卵子量減少外，35歲以上女性出現不孕症、早產、流產、死產、高血壓、妊娠糖尿病等風險也會增加；過了40歲後也容易罹患婦科疾病，造成胚胎著床不易；而45歲之後，卵巢內卵子基因異常率高，自然受孕率更只有約1%。
若已屆高齡仍想懷孕，許多高齡婦女會藉助試管嬰兒技術來懷孕，但試管嬰兒的成功率仍會隨產婦的年齡而下降。
建議有不孕症治療需求或備孕不順利的夫妻，可以到本院不孕科門診做諮詢，專業的醫師會建議符合個人化的需求的試管嬰兒療程以及輔助技術，以便提升試管嬰兒成功率。
若你已經30歲以上仍未有生育規劃，但未來可能會有生育打算，也可以選擇以凍卵方式來保留品質佳的健康卵子。
高齡產婦50歲還有機會懷孕嗎？
台灣女性平均在50歲左右會進入更年期，不過還是有部分女性更年期較晚，女性只要仍有月經都還是有自然受孕的可能，也有停經婦女以試管嬰兒或借卵生子方式懷孕的50歲高齡產婦案例。可利用Time-lapse培養系統和AI選胚技術為高齡產婦挑選出最適合植入的胚胎，提升胚胎植入著床率。
是否有懷孕年齡上限？
即使女性年齡過高，已經沒有卵子能用，只要子宮功能仍健全，都還能選擇借卵生子，或使用年輕時冷凍的卵來生子。
雖然還能生育，但考量到父母的健康狀況與孩子的成長環境，年紀過大才生小孩，父母可能無法給予孩子良好的教育及陪伴，因而延伸到倫理問題。美國生殖醫學會就聲明了「不建議55歲以上的婦女接受人工生殖療程」，目前台灣生殖醫學會也遵照美國建議，以55歲作為接受卵子捐贈的建議上限。
本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此
原標：幾歲是高齡產婦？45歲是高齡嗎？探討台灣高齡產婦的年齡與懷孕風險
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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