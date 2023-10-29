常溫常壓超導體LK-99，讓人類終於實現室溫超導體之夢？

文：王立民（台灣大學物理學系教授）

TakeHomeMessage 今（2023）年7月27日，韓國研究團隊宣稱他們發現一種在常溫常壓下能產生超導體性質的材料「LK-99」。

筆者團隊在實驗室中合成了LK-99樣品，並觀察到此樣品在常溫時呈現出抗磁性性質，但不具有超導體的完全抗磁特性。

LK-99樣品具有半導體的導電特性，在390K也有電阻急遽下降的變化，但應為樣品內含的硫化亞銅所致，因此僅可被視為一種具抗磁性半導體材料。

一直以來，實現「室溫超導體」就是人類的夢想。今（2023）年7月27日，來自韓國的研究團隊宣稱發現一種在常溫常壓下能產生超導體性質的材料「LK-99」，隨即引起全世界的振奮與轟動。此外，在理論計算上也顯示LK-99在適當的摻雜與晶格排列下，具有表現超導性的可能。

幾天後，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（Lawrence Berkeley National Laboratory,LBNL）的研究員格里芬（Sinéad Griffin）也指出，透過超級電腦的計算模擬顯示，當銅原子（copper,Cu）滲透到晶格中的路徑處於適當的條件和位置⸺特別是取代某一個鉛原子（lead,Pb）的特殊位置時⸺它們就能夠具有超導的共同特徵。這是首篇證實LK-99理論上可行的論文，更帶動了能源科技公司美國超導體（American Superconductor Corporation,AMSC）的股價在收盤前暴漲。緊接著其他以密度泛函理論（density functionaltheory,DFT）計算LK-99的能帶結構也被提出，作者們普遍認為銅的摻雜引起了「從絕緣體到導體」的轉變，並大膽推斷LK-99可能具有超導特性。然而，各國間許多以實驗工作為主的研究團隊試圖復現韓國研究團隊LK-99的結果，卻未能證實LK-99是室溫超導體，國際團隊的實驗均顯示它僅是具抗磁性的半導體材料。在各國紛紛設法復刻韓國團隊的研究時，筆者實驗室也立刻緊鑼密鼓加入，期望驗證這項被宣稱為「世紀大發現」的研究真實性。

超導的「迷」與「謎」

為了解這次室溫超導的真相，我們不得不先從現今超導的研究開始談起。超導迷人之處不僅在於學術上的奇妙物理相變化，更在實際應用中展現出它獨特的性質⸺零電阻與完全抗磁性。這幾項特質在電力傳輸、交通、軍事、能源、量子科技等領域中，都具有相當多的應用價值。然而自1911年荷蘭物理學家歐尼斯（Heike Onnes）發現「汞」（mercury,Hg）在4.2K（Kelvin，克耳文）的溫度下會呈現超導特性，成為第一個超導材料以來，歷經75年人們發現的最高超導溫度僅有23K的鈮鍺化合物（niobium–germanium）。

1986年，瑞士物理學家米勒（Karl Alexander Müller）及德國物理學家比得諾茲（Johannes Georg Bednor）發現銅氧化合物超導體（又稱高溫超導體），並於1987年獲得諾貝爾物理獎。同年，中央研究院院士吳茂昆與朱經武也發現超導溫度約90K的釔鋇銅氧（YBCO）超導體，它的超導溫度已突破應用液態氮77K的溫度障壘。而迄今為止，常壓下超導溫度最高的是在1993年發現的汞鋇鈣銅氧（HBCCO）超導體，約為135K。

在理論的發展上，1957年三位美國物理學家施里弗（John Schrieffer）、巴丁（John Bardeen）、古柏（Leon Cooper）提出BCS理論（Bardeen–Cooper–Schrieffer theory,BCS theory），解釋了出現於1986年以前的「低溫超導體」（或稱傳統超導體）的超導行為，例如同位素效應。然而公認能解釋高溫超導性的理論仍付之闕如，BCS理論預期的超導上限溫度僅40K左右。



多年來，人們也嘗試提高超導溫度，常用的手法是利用高壓，如在百萬大氣壓下一些含氫化合物將呈現近室溫的超導性，但這些方法其實對超導的理論或實驗研究不具任何意義。因為根據基本理論，當外加壓力無限大時，超導臨界溫度（Tc）當然可以無限提高。所以具有重大意義的室溫超導，必須是在常壓下出現超導特性的材料，這也是韓國團隊宣稱LK-99為常溫常壓超導對科學界帶來震撼的原因。

如何檢驗材料的超導特性？

如前所述，超導具有零電阻與完全抗磁的特性，因此一項材料超導特性的驗證基本上需經由電阻與磁性的量測來確認（若加上比熱量測則會更完整）。以筆者實驗室裡用磁控濺鍍技術所成長的高溫超導YBCO薄膜為例，圖一（a）為量測此材料電阻率（ρ）比值隨溫度（ρ／ρ 100K -T）變化的關係（以100K為基準），可以看到當溫度降至大約88K時，YBCO薄膜的電阻急速下降至近零電阻（儀表偵測極限）狀態。而在磁性的量測，則利用超導量子干涉磁量儀（SQUID magneto meter）量測YBCO薄膜在零磁冷卻（zero-fieldcooling,ZFC）與磁冷卻（field-cooling,FC）下的磁化強度（magnetization,M）隨溫度變化的關係。之所以需量測ZFC與FC曲線，是為了確認超導的磁通釘扎（magneticfluxpinning）效應，也就是磁力線在超導體內部低位能區的束縛狀態（可由FC曲線觀察此現象），而此效應也是所謂「第二類超導體」〔註1〕的特徵之一。

PhotoCredit:科學月刊 YBCO薄膜電阻率的比值（a）與磁化率（b）隨溫度變化的關係。當溫度降至大約88K時，YBCO薄膜的電阻急速下降至近零電阻狀態。

另外，若材料本身為完全無雜質存在的「百分之百超導體」，則它的磁化率（χ，定義為M／H，H為外加磁場強度）在ZFC低溫下則是完美的-1值（為超導體的邁斯納效應）。相對地若材料本身只含有部分超導材料，混合了某些非超導材料，則χ雖仍為負值但卻會小於1，且對應材料中超導成分所占的體積比率。因此透過磁性ZFC、FC的量測可以精確地定性與定量一項材料的超導特性。如圖一（b）所示，此為量測YBCO薄膜在外加磁場5Oe（oersted，奧斯特）下ZFC、FC磁化率χ隨溫度變化的關係。圖中可以看到YBCO薄膜在低溫2K下ZFC的χ值為-1，顯示它完美的抗磁性，且ZFC與FC曲線分離也顯示樣品中存在著磁通釘扎效應。