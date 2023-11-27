頭皮長痘痘怎麼辦？醫師傳授六招戰「痘」攻略，減少出油、預防毛囊炎
我們想讓你知道的是
頭皮癢、頭皮長痘痘、易出油，你知道這是輕型毛囊炎嗎？如果頭皮長痘痘時，擠壓頭皮痘痘會嚴重導致頭皮毛囊發炎嗎？明明衝洗的超乾淨為什麼頭皮皮脂總會過度出油分泌？有哪些方法可以消除頭皮長痘痘與毛囊發炎發生機率？
頭皮癢、頭皮長痘痘、易出油，你知道這是輕型毛囊炎嗎？如果頭皮長痘痘時，擠壓頭皮痘痘會嚴重導致頭皮毛囊發炎嗎？明明沖洗的超乾淨為什麼頭皮皮脂總會過度出油分泌？有哪些方法可以消除頭皮長痘痘與毛囊發炎發生機率？
你知道生成頭皮痘痘主因，全是因為頭皮皮脂腺受到遺傳雄性賀爾蒙以及生活後天環境因素影響皮脂腺增大，造成頭皮變油、頭皮皮脂腺分泌物過多，同時造成「頭皮癢」、「頭皮出油」、「毛囊阻塞」、「頭皮長痘痘」、「頭皮毛囊炎反覆發作」並增加「痘痘增長」機率的危機嗎？事後發現頭皮長痘痘掉髮機率陸續發生嗎？我們頭皮上皮膚有超出100,000的皮脂腺條，假如平時沒有做到完整清潔步驟，非常大有機會將頭皮痘痘，導致為更加嚴重的頭皮毛囊炎困擾。
先別沮喪，想一想，你是否做好了頭皮去角質和頭皮護理的完整清潔步驟呢？這篇文章，告訴你快速「消除頭皮痘痘」同時「減少頭皮皮脂出油」和「預防毛囊發炎」的有效辦法，快速恢復清爽頭髮不黏膩的蓬鬆舒涼感，讓你頭皮輕鬆擁有清新、柔軟、滑順不油膩、不留痘。
為什麼頭部皮膚會長痘痘？
一般來說，頭皮涵蓋許多「皮脂腺」，是人體頭皮毛孔最高密度區域，而皮脂腺的分泌作用，是皮脂腺及汗腺混和同時分泌出的皮脂（Sebum），這些皮脂功效主要是來保護角質層，維持皮膚油脂平衡作用。當頭皮無法正常代謝，毛孔過量分泌皮脂，加上陳年老廢角質累積、外部環境殘留的刺激因子與髒污灰塵，都是造成不健康的殘留，導致頭皮孳生汙垢、細菌的適應環境，產生痘痘孳生的情況，因此發生頭皮痘痘生成，然而這些頭部痘痘正屬於輕型頭皮毛囊炎狀態。
頭皮長痘痘原因是為什麼？
基本上，清洗頭皮皮脂油脂以及做好頭皮護理後，仍然有機會長出頭皮痘痘，這些導致頭皮長痘痘的起因其實非常多，例如工作、家庭、生活間壓力和焦慮，以及過度清洗頭皮上的油脂髒污，另外過度食用含有高糖／葡萄糖（Glycemic Index）的食物也會激發頭皮痘痘增生的機會，下方可檢視自身，是否容易養出頭皮痘痘的習慣，可參考以下幾個原因：
1. 頭皮清潔不當
我們頭皮上的毛孔，有10萬多個毛囊，每一刻都持續將形成的皮脂，轉送到頭皮表面，而讓頭皮特別容易出油，因此，很多人會使用含有「皂鹼類」，這類強力去除油的方式清洗頭皮髒污與油脂，每當過於清潔、去除油脂時，將會直接影響皮脂分泌異常，導致頭皮清潔不當受到刺激感，間接造成頭皮微生物菌群、菌叢生態失衡不穩定，同時沖洗不當清潔不夠完善時，都是容易讓頭皮癢、長出頭皮痘痘和頭皮屑的機會。
2.賀爾蒙失衡
「壓力痘」是促成主因，年紀增長扛的責任、外加環境刺激、日夜不規律、日常工作、家庭壓力的生活，更是反覆堆疊，不斷刺激腎上腺皮質醇的分泌，這些壓力都會造成身體處在破壞賀爾蒙的模式，這是讓生理內分泌失衡、免疫力降低，心理更加難以復原的狀態，不但導致頭皮有掉髮可能，同時也正侵蝕內外免疫力，壓力、焦慮感不穩定飲食若過於辛辣刺激性也容易讓毛囊產生過於負擔，毛囊口一但遭破壞、更是提升毛囊炎增長的發炎機會。如果經常壓抑忍耐多種情緒，心理壓力負擔過重，容易讓身體內腎上腺分泌的皮質醇增多，造成內分泌失調、免疫力下滑、身體容易痠痛。焦慮反射頭皮癢、紅腫、以及頭皮痘痘的訊號，表達免疫力已開始有損壞的情況。除了頭皮容易長痘痘、免疫力失衡、自律神經失衡、同時造成新陳代謝不穩定、心血管問題，臉部皮膚更容易出油、粗糙、暗沉。
3. 皮脂分泌過量油脂
當皮脂大量從皮脂腺分泌時，可以和汗水混合形成皮脂保護膜，防止皮膚表面水分過度蒸發，滋潤皮膚，倘若分泌過量無法疏通時，容易讓毛囊口堵塞，間接引起毛囊發炎的機會。屬於油性皮膚或混和偏油性皮膚，可以明顯感受到頭皮及臉上Ｔ字部位經常易出油，若沒有使用頭皮去角質產品或頭皮控油品項，以及時常不清洗頭皮，都會促使頭皮分泌太多油脂，間接導致堵塞頭皮毛囊口，同時混和頭皮端的老廢角質累積，此刻就是導致頭皮長出痘痘（痤瘡）的困擾。
４.長期堆積體內毒素
GI 值（Glycemic Index），指的是升糖指數，GI 值較高的食材，是作容易促使人體快速吸收的糖份生成指數，它容易導致體內血糖迅速上升，此時胰島素會開始快速分泌，將人體血液裡的葡萄糖分（Glucose）滲透到細胞，讓血液降低血糖值濃度。
許多外食者，因許多外食材選擇多樣化，對於菜單選項與調味的掌握容易匱乏，許多日常可見的食物，都是造成體內堆積毒素，假如經常攝取過度過量偏高 GI 的食材、飲品，都會造成高胰島素血症（hyperinsulinemia），引發一連串的角化異常，造成堵塞毛囊，刺激雄激素增生、皮脂腺過度分泌油脂，一旦油脂分泌過於充足，就會導致容易讓臉部長痘痘、頭皮長痘痘、背部長痘痘的長期負擔。下方提供減少攝取才食，可預防高 GI 值食物種類。
- 高糖食材：果汁、甜品、餅乾、澱粉鬆餅、麵包、芒果、哈密瓜、西瓜、葡萄乾
- 高鹽分食材：加工香腸、培根、麻辛辣類
- 高油炸食材：炸物、花生果醬、加工奶油
- 乳製品食材：生乳牛乳、起司片、冰品
另外，常見攝取奶類容易生長頭皮屑、頭皮癢的困擾，長期累積會讓頭部痘痘增生機會大增，另，常滑 3C 產品導致熬夜或喜愛吃消夜炸物，都是會提高造成頭皮長痘痘原因。
如何改善不正確方法？消除頭皮痘痘的大關鍵
頭皮的皮脂腺分泌非常充沛，這正是頭皮上毛囊炎最喜歡聚集的部位，然而，最常見的皮膚問題，毛囊炎(Folliculitis)，顧名思義，就是因微生物、菌種、細菌滲入至毛囊內，所造成的毛囊發炎或長出痘痘的關連。當中細菌就是特別常見可直接引發的起因，多種皮脂分泌較多，更容易引發毛囊發炎的部位，例如：頭皮、臉雙頰、上臂肩膀、前胸口、後背部。
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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