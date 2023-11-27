頭皮長痘痘怎麼辦？醫師傳授六招戰「痘」攻略，減少出油、預防毛囊炎

頭皮癢、頭皮長痘痘、易出油，你知道這是輕型毛囊炎嗎？如果頭皮長痘痘時，擠壓頭皮痘痘會嚴重導致頭皮毛囊發炎嗎？明明沖洗的超乾淨為什麼頭皮皮脂總會過度出油分泌？有哪些方法可以消除頭皮長痘痘與毛囊發炎發生機率？

你知道生成頭皮痘痘主因，全是因為頭皮皮脂腺受到遺傳雄性賀爾蒙以及生活後天環境因素影響皮脂腺增大，造成頭皮變油、頭皮皮脂腺分泌物過多，同時造成「頭皮癢」、「頭皮出油」、「毛囊阻塞」、「頭皮長痘痘」、「頭皮毛囊炎反覆發作」並增加「痘痘增長」機率的危機嗎？事後發現頭皮長痘痘掉髮機率陸續發生嗎？我們頭皮上皮膚有超出100,000的皮脂腺條，假如平時沒有做到完整清潔步驟，非常大有機會將頭皮痘痘，導致為更加嚴重的頭皮毛囊炎困擾。

先別沮喪，想一想，你是否做好了頭皮去角質和頭皮護理的完整清潔步驟呢？這篇文章，告訴你快速「消除頭皮痘痘」同時「減少頭皮皮脂出油」和「預防毛囊發炎」的有效辦法，快速恢復清爽頭髮不黏膩的蓬鬆舒涼感，讓你頭皮輕鬆擁有清新、柔軟、滑順不油膩、不留痘。

為什麼頭部皮膚會長痘痘？

一般來說，頭皮涵蓋許多「皮脂腺」，是人體頭皮毛孔最高密度區域，而皮脂腺的分泌作用，是皮脂腺及汗腺混和同時分泌出的皮脂（Sebum），這些皮脂功效主要是來保護角質層，維持皮膚油脂平衡作用。當頭皮無法正常代謝，毛孔過量分泌皮脂，加上陳年老廢角質累積、外部環境殘留的刺激因子與髒污灰塵，都是造成不健康的殘留，導致頭皮孳生汙垢、細菌的適應環境，產生痘痘孳生的情況，因此發生頭皮痘痘生成，然而這些頭部痘痘正屬於輕型頭皮毛囊炎狀態。

頭皮長痘痘原因是為什麼？

基本上，清洗頭皮皮脂油脂以及做好頭皮護理後，仍然有機會長出頭皮痘痘，這些導致頭皮長痘痘的起因其實非常多，例如工作、家庭、生活間壓力和焦慮，以及過度清洗頭皮上的油脂髒污，另外過度食用含有高糖／葡萄糖（Glycemic Index）的食物也會激發頭皮痘痘增生的機會，下方可檢視自身，是否容易養出頭皮痘痘的習慣，可參考以下幾個原因：

1. 頭皮清潔不當

我們頭皮上的毛孔，有10萬多個毛囊，每一刻都持續將形成的皮脂，轉送到頭皮表面，而讓頭皮特別容易出油，因此，很多人會使用含有「皂鹼類」，這類強力去除油的方式清洗頭皮髒污與油脂，每當過於清潔、去除油脂時，將會直接影響皮脂分泌異常，導致頭皮清潔不當受到刺激感，間接造成頭皮微生物菌群、菌叢生態失衡不穩定，同時沖洗不當清潔不夠完善時，都是容易讓頭皮癢、長出頭皮痘痘和頭皮屑的機會。

2.賀爾蒙失衡

「壓力痘」是促成主因，年紀增長扛的責任、外加環境刺激、日夜不規律、日常工作、家庭壓力的生活，更是反覆堆疊，不斷刺激腎上腺皮質醇的分泌，這些壓力都會造成身體處在破壞賀爾蒙的模式，這是讓生理內分泌失衡、免疫力降低，心理更加難以復原的狀態，不但導致頭皮有掉髮可能，同時也正侵蝕內外免疫力，壓力、焦慮感不穩定飲食若過於辛辣刺激性也容易讓毛囊產生過於負擔，毛囊口一但遭破壞、更是提升毛囊炎增長的發炎機會。如果經常壓抑忍耐多種情緒，心理壓力負擔過重，容易讓身體內腎上腺分泌的皮質醇增多，造成內分泌失調、免疫力下滑、身體容易痠痛。焦慮反射頭皮癢、紅腫、以及頭皮痘痘的訊號，表達免疫力已開始有損壞的情況。除了頭皮容易長痘痘、免疫力失衡、自律神經失衡、同時造成新陳代謝不穩定、心血管問題，臉部皮膚更容易出油、粗糙、暗沉。

3. 皮脂分泌過量油脂

當皮脂大量從皮脂腺分泌時，可以和汗水混合形成皮脂保護膜，防止皮膚表面水分過度蒸發，滋潤皮膚，倘若分泌過量無法疏通時，容易讓毛囊口堵塞，間接引起毛囊發炎的機會。屬於油性皮膚或混和偏油性皮膚，可以明顯感受到頭皮及臉上Ｔ字部位經常易出油，若沒有使用頭皮去角質產品或頭皮控油品項，以及時常不清洗頭皮，都會促使頭皮分泌太多油脂，間接導致堵塞頭皮毛囊口，同時混和頭皮端的老廢角質累積，此刻就是導致頭皮長出痘痘（痤瘡）的困擾。

４.長期堆積體內毒素

GI 值（Glycemic Index），指的是升糖指數，GI 值較高的食材，是作容易促使人體快速吸收的糖份生成指數，它容易導致體內血糖迅速上升，此時胰島素會開始快速分泌，將人體血液裡的葡萄糖分（Glucose）滲透到細胞，讓血液降低血糖值濃度。

許多外食者，因許多外食材選擇多樣化，對於菜單選項與調味的掌握容易匱乏，許多日常可見的食物，都是造成體內堆積毒素，假如經常攝取過度過量偏高 GI 的食材、飲品，都會造成高胰島素血症（hyperinsulinemia），引發一連串的角化異常，造成堵塞毛囊，刺激雄激素增生、皮脂腺過度分泌油脂，一旦油脂分泌過於充足，就會導致容易讓臉部長痘痘、頭皮長痘痘、背部長痘痘的長期負擔。下方提供減少攝取才食，可預防高 GI 值食物種類。

高糖食材：果汁、甜品、餅乾、澱粉鬆餅、麵包、芒果、哈密瓜、西瓜、葡萄乾

高鹽分食材：加工香腸、培根、麻辛辣類

高油炸食材：炸物、花生果醬、加工奶油

乳製品食材：生乳牛乳、起司片、冰品

另外，常見攝取奶類容易生長頭皮屑、頭皮癢的困擾，長期累積會讓頭部痘痘增生機會大增，另，常滑 3C 產品導致熬夜或喜愛吃消夜炸物，都是會提高造成頭皮長痘痘原因。

如何改善不正確方法？消除頭皮痘痘的大關鍵

頭皮的皮脂腺分泌非常充沛，這正是頭皮上毛囊炎最喜歡聚集的部位，然而，最常見的皮膚問題，毛囊炎(Folliculitis)，顧名思義，就是因微生物、菌種、細菌滲入至毛囊內，所造成的毛囊發炎或長出痘痘的關連。當中細菌就是特別常見可直接引發的起因，多種皮脂分泌較多，更容易引發毛囊發炎的部位，例如：頭皮、臉雙頰、上臂肩膀、前胸口、後背部。