《失樂園》：密爾頓為躲避審檢制度，不得不以「託喻」抒發內心仍存的革命情懷與共和思想

文:邱源貴

從故事的觀點來看,《失樂園》無疑是部宗教史詩,是密爾頓用以「表彰上帝無疆之造化功程」([He] may assert eternal providence),以證「上帝之作為乃為正當」(justify the ways of God to men)的一首長詩。

可是在17世紀的英國,所謂的「宗教」,其實就是「政治立場」的表述。英王自亨利八世以下走向政教合一,其本身既是政治領袖,也是英國國教的宗教領袖。雖然他與羅馬天主教的決裂,純係個人因素,但自此後英國君主每在政權更迭時,總會有宗教背景的干擾,使英國國教擺盪在新教(Reformed Church)與舊教(Catholic Church)之間。

而英國的子民,包含王公大臣們,就必須隨君主之個人宗教意圖而改宗或自我放逐於海外,不然就有因宗教迫害而引來的殺身之禍。亨利八世長女瑪麗女王棄其父之宗教立場,回復對羅馬教皇的效忠,進而迫害改宗新教之子民,但其繼任者伊莉莎白卻又因政治立場而支持新教,對舊教民眾頗不友善。

伊莉莎白無子,死後由蘇格蘭王詹姆士六世繼立為英王詹姆士一世。詹姆士王因新來乍到,縱有天主教背景,也不敢大肆迫害新教徒,但卻利用編輯《欽定本聖經》(Authorized Version,有時又稱為King James Bible)時,將舊教思想融貫在翻譯作為及解經上(雖然他的譯文者皆是英國國教派信徒,卻被嚴格限制不准加旁注在所譯聖經上),並指定該《聖經》為所有教會之用書,同時規定家戶均須有此一聖經,這使宗教的箝制達於高峰。

其子查理一世繼立後,宗教迫害更甚以往。所以在英國宗教改革的早期階段,有不少的天主教和新教徒烈士,因信仰而犧牲。後期則訂有「刑法」(Penal Code或Penal Laws)來懲罰羅馬天主教和不認同政府的新教徒。在17世紀,政治和宗教的紛爭也造成清教徒和長老教徒彼此爭奪教會的控制權,但這一切皆因查理二世在1660年的「王政復辟」(Restoration)而結束。

以時程來看,密爾頓創作《失樂園》當是在「王政復辟」大赦天下(general amnesty)之後,這時的他仍宛如驚弓之鳥,時時須提防保皇派因他的「弒君論」及堅持「共和政體」(Commonwealth)而對他做政治追殺。雖然如此,密爾頓仍是不會就此屈服且放棄他的政治理想的。在坐牢及被保釋出獄後,他仍心繫英格蘭人民的政治及宗教自由。

《失樂園》的寫就,無疑是他雙目失明、政治失勢、離群索居之後的反彈。為躲避「審檢制度」(censorship),密爾頓不得不以託喻的方式來抒發他內心仍然存在的革命情懷和共和思想。正如他自己在《失樂園》卷七24-26行中所言:

就是這種苦心孤詣、憂國憂民、堅忍不拔的思維,讓密爾頓在政治失利時,改以宗教諭示來教導他的國民,並一舒胸臆之悶。在蟄伏七年、噤聲默語後,他於1667年出版了長詩《失樂園》。

此詩之出版幾經波折。先是審檢官Thomas Tompkyns可能懾於密爾頓過往的「昭彰惡名」——既主張離婚、弒君,又鼓吹革命和共和政體,乃對其著作百般挑剔,譬如卷一中有句結尾為「使人君唯恐有變異而驚惶不已」(“and with fear of change/ Perplexes monarchs”,598-599行),就被指為「褻瀆皇上」,類似這些輕率、不足取的反對理由,差點毀了全詩之出版。

但究竟是Tompkyns見識不足,還是他的挑三揀四僅是象徵性的駁斥(實則有意無意的放水?),學者迭有爭論,但無論如何,《失樂園》在Tompkyns簽名放行下出版了。

《失樂園》之出版,先得符合審檢官「政治正確」之核批,因此,此詩起碼要有「尊王抑敵」的表述!詩中之革命叛亂分子,是撒旦及其黨羽(光是宗教聯想,就讓人深信渠等為萬惡不赦之壞蛋、匪徒!),縱然囂張跋扈,儼然不可一世,卻終將遭代表皇權的聖父、聖子所擊潰,且將其永世禁錮於地獄之中。

這樣的表象(可用密爾頓喜用的一字semblance為代表,該字在全詩中出現6次),也讓保皇黨人竊喜不已,深以為密爾頓這廝反動分子已改邪歸正!

但是「王政復辟」時所被認為的政治正確,卻在另一次革命浪潮的浪漫激情下,被視為「與惡魔為伍而不自知」(“of the Devil’s party without knowing it”)。18世紀末葉的浪漫詩人布雷克等人,革舊立新,以為密爾頓的撒旦是寧死不屈、革命抗暴的英雄人物,雖處困境,卻仍不悔其反叛意志,呼喊出:

〔我〕有顆心絕不

因時因地之改變而改變!心是它自個兒

的居所,可以自行決定要化陰曹地府為

光明仙境,還是要化仙境為地府?誰在乎

身在何處?只要我仍是舊往的我,誰在乎

身分為何?我只稍弱於神,祂則因有雷霆

而高一籌。(卷一252-258行)

...[I am the] One who brings

A mind not to be changed by place or time!

The mind is its own place and in itself

Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven.

What matter where, if I be still the same

And what I should be: all but less than he

Whom thunder hath made greater?)(1.252-58)