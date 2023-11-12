《失樂園》：密爾頓為躲避審檢制度，不得不以「託喻」抒發內心仍存的革命情懷與共和思想
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全詩十二卷，附精彩導論及評介，鉅細靡遺地隨文注釋細數典故，輔以歷代文人名家見解，全面剖析《失樂園》故事及其歷史意義，並深入點評其中蘊藏的政治教育與教育政治，以另類觀點解讀撒旦形象與行徑。
文：邱源貴
《失樂園》的歷史意義
從故事的觀點來看，《失樂園》無疑是部宗教史詩，是密爾頓用以「表彰上帝無疆之造化功程」（[He] may assert eternal providence），以證「上帝之作為乃為正當」（justify the ways of God to men）的一首長詩。
可是在17世紀的英國，所謂的「宗教」，其實就是「政治立場」的表述。英王自亨利八世以下走向政教合一，其本身既是政治領袖，也是英國國教的宗教領袖。雖然他與羅馬天主教的決裂，純係個人因素，但自此後英國君主每在政權更迭時，總會有宗教背景的干擾，使英國國教擺盪在新教（Reformed Church）與舊教（Catholic Church）之間。
而英國的子民，包含王公大臣們，就必須隨君主之個人宗教意圖而改宗或自我放逐於海外，不然就有因宗教迫害而引來的殺身之禍。亨利八世長女瑪麗女王棄其父之宗教立場，回復對羅馬教皇的效忠，進而迫害改宗新教之子民，但其繼任者伊莉莎白卻又因政治立場而支持新教，對舊教民眾頗不友善。
伊莉莎白無子，死後由蘇格蘭王詹姆士六世繼立為英王詹姆士一世。詹姆士王因新來乍到，縱有天主教背景，也不敢大肆迫害新教徒，但卻利用編輯《欽定本聖經》（Authorized Version，有時又稱為King James Bible）時，將舊教思想融貫在翻譯作為及解經上（雖然他的譯文者皆是英國國教派信徒，卻被嚴格限制不准加旁注在所譯聖經上），並指定該《聖經》為所有教會之用書，同時規定家戶均須有此一聖經，這使宗教的箝制達於高峰。
其子查理一世繼立後，宗教迫害更甚以往。所以在英國宗教改革的早期階段，有不少的天主教和新教徒烈士，因信仰而犧牲。後期則訂有「刑法」（Penal Code或Penal Laws）來懲罰羅馬天主教和不認同政府的新教徒。在17世紀，政治和宗教的紛爭也造成清教徒和長老教徒彼此爭奪教會的控制權，但這一切皆因查理二世在1660年的「王政復辟」（Restoration）而結束。
以時程來看，密爾頓創作《失樂園》當是在「王政復辟」大赦天下（general amnesty）之後，這時的他仍宛如驚弓之鳥，時時須提防保皇派因他的「弒君論」及堅持「共和政體」（Commonwealth）而對他做政治追殺。雖然如此，密爾頓仍是不會就此屈服且放棄他的政治理想的。在坐牢及被保釋出獄後，他仍心繫英格蘭人民的政治及宗教自由。
《失樂園》的寫就，無疑是他雙目失明、政治失勢、離群索居之後的反彈。為躲避「審檢制度」（censorship），密爾頓不得不以託喻的方式來抒發他內心仍然存在的革命情懷和共和思想。正如他自己在《失樂園》卷七24-26行中所言：
此志不變，就算聲音沙啞或難以出聲亦然，雖然
世道大壞時，人性不免墮落；人性雖不免墮落，
但在世道大壞、眾口悠悠時，亦不失其〔革命之〕志；
unchanged
To hoarse or mute though fall’n on evil days,
On evil days though fall’n and evil tongues;
就是這種苦心孤詣、憂國憂民、堅忍不拔的思維，讓密爾頓在政治失利時，改以宗教諭示來教導他的國民，並一舒胸臆之悶。在蟄伏七年、噤聲默語後，他於1667年出版了長詩《失樂園》。
此詩之出版幾經波折。先是審檢官Thomas Tompkyns可能懾於密爾頓過往的「昭彰惡名」——既主張離婚、弒君，又鼓吹革命和共和政體，乃對其著作百般挑剔，譬如卷一中有句結尾為「使人君唯恐有變異而驚惶不已」（“and with fear of change/ Perplexes monarchs”，598-599行），就被指為「褻瀆皇上」，類似這些輕率、不足取的反對理由，差點毀了全詩之出版。
但究竟是Tompkyns見識不足，還是他的挑三揀四僅是象徵性的駁斥（實則有意無意的放水？），學者迭有爭論，但無論如何，《失樂園》在Tompkyns簽名放行下出版了。
《失樂園》之出版，先得符合審檢官「政治正確」之核批，因此，此詩起碼要有「尊王抑敵」的表述！詩中之革命叛亂分子，是撒旦及其黨羽（光是宗教聯想，就讓人深信渠等為萬惡不赦之壞蛋、匪徒！），縱然囂張跋扈，儼然不可一世，卻終將遭代表皇權的聖父、聖子所擊潰，且將其永世禁錮於地獄之中。
這樣的表象（可用密爾頓喜用的一字semblance為代表，該字在全詩中出現6次），也讓保皇黨人竊喜不已，深以為密爾頓這廝反動分子已改邪歸正！
但是「王政復辟」時所被認為的政治正確，卻在另一次革命浪潮的浪漫激情下，被視為「與惡魔為伍而不自知」（“of the Devil’s party without knowing it”）。18世紀末葉的浪漫詩人布雷克等人，革舊立新，以為密爾頓的撒旦是寧死不屈、革命抗暴的英雄人物，雖處困境，卻仍不悔其反叛意志，呼喊出：
〔我〕有顆心絕不
因時因地之改變而改變！心是它自個兒
的居所，可以自行決定要化陰曹地府為
光明仙境，還是要化仙境為地府？誰在乎
身在何處？只要我仍是舊往的我，誰在乎
身分為何？我只稍弱於神，祂則因有雷霆
而高一籌。（卷一252-258行）
...[I am the] One who brings
A mind not to be changed by place or time!
The mind is its own place and in itself
Can make a Heaven of Hell, a Hell of Heaven.
What matter where, if I be still the same
And what I should be: all but less than he
Whom thunder hath made greater?）（1.252-58）
他不認輸，更不屑於妥協：
列位天上神靈請察鑑，如我有變異遲延之心、
憂傷畏危，則所想望者必教失落！（卷一635-637行）
For me be witness all the host of Heav’n,
If counsels different or danger shunned
By me have lost our hopes!（1.635-37）
所以，敗而不餒，失望而不絕望，是撒旦給人的印象：
這個地獄凹坑絕不能將我等
天上神祇監禁，這個深淵也絕不能讓黑暗
永遠籠罩。（卷一 657-659 行）
...this infernal pit shall never hold
Celestial spirits in bondage, nor th’ abyss
Long under darkness cover!（1.657-59）
這般行徑是浪漫英雄的表徵，也是很多讀者不經意間可能都有的撒旦印象。
但不管是前者（王權伸張），抑或後者（浪漫英雄），都可能錯讀了密爾頓作為共和黨人內心深植的革命情懷。他是有意藉撒旦「英雄末路」的「悲壯情懷」來發抒「革命未遂」而「投訴無門」，只能自怨自艾「訴諸筆墨」的心情投射。但此舉絕非表示密爾頓是「與惡魔為伍而不自知」。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。