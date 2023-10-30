昔日男友變女友：跨性別者與他們的伴侶，在愛情世界中會有完美結局嗎？

文、攝影：陳琪

八月某天的下午時分，倫敦維多利亞車站一家連鎖咖啡店依舊熙來攘往，人潮如鯽。迎接著旅客們的，是一張笑容滿面、化了點淡妝的亞洲面孔。

「Hi, How are you？」

這位聲線帶點沙啞的咖啡師，打扮得很女性化，綁起馬尾、也帶了耳環。到了下午三時，她終於下班，匆匆換過一件花裙子，便走到愛人Melody的身邊，牽著她的手離開車站。兩位穿著連身裙的情侶走在一起，沿途也惹來了一些目光。

這名咖啡師，原名梁葉漢（John Leung），是香港職工盟的前成員。小時候，他已經知道自己喜歡穿裙子，甚至會借同學的裙來穿；有時候男孩子做運動，有許多身體接觸，他都會感到不舒服，「以前在香港，一直都被定形是男性角色，18歲拍拖、27歲結婚，有了家庭後就更離不開這個身份。不過其實打從心底裡，我知道自己一直想做女性，覺得那個身份才是做自己。 」

到了2018年夏天，他遇上了當時只有20出頭的Melody，兩人很快墜入愛河。然而，這段關係並不被人看好，當時John的身邊已經有太太，但隨後發現迎來的挑戰不止如此。

到英國後決定以女性身份過活

3年前，John決定離婚，並與Melody在2021年赴英，在異地過著新生活同時，他決定告別梁葉漢的身份，以Lilith leung的女性身份重新出發。

「其實本身他是男性裝扮的時候，都表示過想試穿裙子。有次他生日時，我就送了兩條裙給他，他才慢慢在我面前穿裙。我本身以為他是『變裝癖』，後來發覺他一直收起自己的女性身分。」Melody曾經擔心，Lilith想當女性，是否因為基於對女性的刻板印象，「不過後來探討女性話題的時候，她會嘗試去理解，也明白到她喜愛穿女裝、化妝，不是因為覺得女生應該是這樣，而是因為她真心喜歡做這些事。」

Photo Credit: 陳琪攝影 via 歪腦提供 Lilith在二手店上找到這件細碼女裝裙，她說有時都要請教Melody如何襯衣。

在香港需要刻意隱藏自己的性別認同，扮演著先生、父親、男朋友的身分，來到英國之後，Lilith感受到西方社會的思想較為開放及接受，縱然不時有人會在街頭耳語側目，質疑她是男是女，不過她也自得其樂。

「在英國的確遇過一些歧視，但相比在香港時，我需要埋藏自己身份，這不算什麼。因為做一個女性的時候，是自主的體現，如何向他人顯示我有女性衣著、身材、聲線及裝扮，令其他人認同我是一個女性，或者叫我女性的名字，我是開心的……這個快樂絕對可以克服社會對自己的不友善。」

Photo Credit: 陳琪攝影 via 歪腦提供 Lilith與Melody移英兩年，兩口子曾在街上遇到不友善的目光。

Melody也察覺到，Lilith變得更加開心自在，「仍是男性身份時候，他對我的態度是很照顧我、主動保護我；現在這個感覺減少，反而她會比較細心及溫柔，甚至會『發姣』（風騷）及喜歡自拍。」 另一方面，在理性層面，大家都會清楚Lilith的身份是女性。

根據英國《2004年性別承認法令》（gender recognition act 2004），跨性別人士不需要經過性別重置手術，但需要向性別承認小組申請更改性別，審批後可獲得「性別承認證書」，然後便能更改法定性別，以自己希望的性別來過活。

然而，Melody仍然會不時感受到Lilith會有許多自我質疑的時候，譬如會問她：「我這樣穿夠不夠女孩子氣？會否需要一個手術後的胸部？」 作為她的另一半，Melody認為需要給予更多鼓勵，令她知道其女性身分是有人認同的。

當男朋友變成女朋友，作為伴侶的糾結

唯昔日的男朋友變了女朋友，她們也由異性戀變成了同性戀，那麼，Melody愛上的是從前的他，或是現在的她？

自Lilith以女性身分過活之後，Melody的腦海一直縈繞著交戰的聲音，「我會覺得好像以前認識的人消失了，但當有這想法時，會覺得自己很壞。另一方面又會覺得，只要她開心及舒服，我作為一個愛她及會為她緊張的人，都應該要尊重她。因為這才是真正的她。所以心裡有很大掙扎，究竟我喜歡的人在哪？究竟對方展示的一面是真還是假？這都會有信任危機。」

《國際跨性別健康雜誌》一份研究顯示，593名美國跨性別男性中，有一半人關係得以維持，對於未能維持關係的受訪者中，有54％表示分手原因與轉換性別有關。

研究也有分析跨性別者的伴侶對關係的滿意度，結果發現在伴侶變性後，不但會導致他們對性向及性別認同有質疑，更會間接影響自己體態；而且最具挑戰的是伴侶經常需要承擔照顧者角色，同時牽涉到如何被標籤性取向、親密關係上的變化，以及他人的支持和反應，也會影響關係本質及伴侶滿意度。

加拿大一個支援2SLGBTQ+（2S代表two-spirit，即雙靈）的資源中心Rainbow Resource Centre曾推出一本與跨性別伴侶相處的指南，提到無論戀愛關係多長久，另一半緬懷性別轉換前的伴侶，並感到失落是常見現象；另外，在性愛方面，跨性別者對自身身體感覺也會有所改變，例如不再對觸摸自己的生殖器感到舒服。所以要維持健康的關係，在情感及生理需要上，都需要坦承說出自己的感受。

兩人的戀情仍在考驗的道路上，Melody坦言，有時候在討論這個議題上，也會痛心流淚，「她情緒有時很暴躁，我不是太懂得處理，因為她會講一些很傷害人的說話……但同時我會覺得自己應該給予更大心力去遷就她，因為她在經歷很大的轉變過程。我作為女朋友，應該如何去包容她？那變相失去了自己空間，又或當自己有許多情緒要處理，都沒心神去處理。結果就變成一個不健康，也很辛苦的狀態。」