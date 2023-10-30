昔日男友變女友：跨性別者與他們的伴侶，在愛情世界中會有完美結局嗎？
我們想讓你知道的是
《國際跨性別健康雜誌》一份研究顯示，593名美國跨性別男性中，有一半人關係得以維持，對於未能維持關係的受訪者中，有54％表示分手原因與轉換性別有關。研究也有分析跨性別者的伴侶對關係的滿意度，結果發現在伴侶變性後，不但會導致他們對性向及性別認同有質疑，更會間接影響自己體態。
文、攝影：陳琪
八月某天的下午時分，倫敦維多利亞車站一家連鎖咖啡店依舊熙來攘往，人潮如鯽。迎接著旅客們的，是一張笑容滿面、化了點淡妝的亞洲面孔。
「Hi, How are you？」
這位聲線帶點沙啞的咖啡師，打扮得很女性化，綁起馬尾、也帶了耳環。到了下午三時，她終於下班，匆匆換過一件花裙子，便走到愛人Melody的身邊，牽著她的手離開車站。兩位穿著連身裙的情侶走在一起，沿途也惹來了一些目光。
這名咖啡師，原名梁葉漢（John Leung），是香港職工盟的前成員。小時候，他已經知道自己喜歡穿裙子，甚至會借同學的裙來穿；有時候男孩子做運動，有許多身體接觸，他都會感到不舒服，「以前在香港，一直都被定形是男性角色，18歲拍拖、27歲結婚，有了家庭後就更離不開這個身份。不過其實打從心底裡，我知道自己一直想做女性，覺得那個身份才是做自己。 」
到了2018年夏天，他遇上了當時只有20出頭的Melody，兩人很快墜入愛河。然而，這段關係並不被人看好，當時John的身邊已經有太太，但隨後發現迎來的挑戰不止如此。
到英國後決定以女性身份過活
3年前，John決定離婚，並與Melody在2021年赴英，在異地過著新生活同時，他決定告別梁葉漢的身份，以Lilith leung的女性身份重新出發。
「其實本身他是男性裝扮的時候，都表示過想試穿裙子。有次他生日時，我就送了兩條裙給他，他才慢慢在我面前穿裙。我本身以為他是『變裝癖』，後來發覺他一直收起自己的女性身分。」Melody曾經擔心，Lilith想當女性，是否因為基於對女性的刻板印象，「不過後來探討女性話題的時候，她會嘗試去理解，也明白到她喜愛穿女裝、化妝，不是因為覺得女生應該是這樣，而是因為她真心喜歡做這些事。」
在香港需要刻意隱藏自己的性別認同，扮演著先生、父親、男朋友的身分，來到英國之後，Lilith感受到西方社會的思想較為開放及接受，縱然不時有人會在街頭耳語側目，質疑她是男是女，不過她也自得其樂。
「在英國的確遇過一些歧視，但相比在香港時，我需要埋藏自己身份，這不算什麼。因為做一個女性的時候，是自主的體現，如何向他人顯示我有女性衣著、身材、聲線及裝扮，令其他人認同我是一個女性，或者叫我女性的名字，我是開心的……這個快樂絕對可以克服社會對自己的不友善。」
Melody也察覺到，Lilith變得更加開心自在，「仍是男性身份時候，他對我的態度是很照顧我、主動保護我；現在這個感覺減少，反而她會比較細心及溫柔，甚至會『發姣』（風騷）及喜歡自拍。」 另一方面，在理性層面，大家都會清楚Lilith的身份是女性。
根據英國《2004年性別承認法令》（gender recognition act 2004），跨性別人士不需要經過性別重置手術，但需要向性別承認小組申請更改性別，審批後可獲得「性別承認證書」，然後便能更改法定性別，以自己希望的性別來過活。
然而，Melody仍然會不時感受到Lilith會有許多自我質疑的時候，譬如會問她：「我這樣穿夠不夠女孩子氣？會否需要一個手術後的胸部？」 作為她的另一半，Melody認為需要給予更多鼓勵，令她知道其女性身分是有人認同的。
當男朋友變成女朋友，作為伴侶的糾結
唯昔日的男朋友變了女朋友，她們也由異性戀變成了同性戀，那麼，Melody愛上的是從前的他，或是現在的她？
自Lilith以女性身分過活之後，Melody的腦海一直縈繞著交戰的聲音，「我會覺得好像以前認識的人消失了，但當有這想法時，會覺得自己很壞。另一方面又會覺得，只要她開心及舒服，我作為一個愛她及會為她緊張的人，都應該要尊重她。因為這才是真正的她。所以心裡有很大掙扎，究竟我喜歡的人在哪？究竟對方展示的一面是真還是假？這都會有信任危機。」
《國際跨性別健康雜誌》一份研究顯示，593名美國跨性別男性中，有一半人關係得以維持，對於未能維持關係的受訪者中，有54％表示分手原因與轉換性別有關。
研究也有分析跨性別者的伴侶對關係的滿意度，結果發現在伴侶變性後，不但會導致他們對性向及性別認同有質疑，更會間接影響自己體態；而且最具挑戰的是伴侶經常需要承擔照顧者角色，同時牽涉到如何被標籤性取向、親密關係上的變化，以及他人的支持和反應，也會影響關係本質及伴侶滿意度。
加拿大一個支援2SLGBTQ+（2S代表two-spirit，即雙靈）的資源中心Rainbow Resource Centre曾推出一本與跨性別伴侶相處的指南，提到無論戀愛關係多長久，另一半緬懷性別轉換前的伴侶，並感到失落是常見現象；另外，在性愛方面，跨性別者對自身身體感覺也會有所改變，例如不再對觸摸自己的生殖器感到舒服。所以要維持健康的關係，在情感及生理需要上，都需要坦承說出自己的感受。
兩人的戀情仍在考驗的道路上，Melody坦言，有時候在討論這個議題上，也會痛心流淚，「她情緒有時很暴躁，我不是太懂得處理，因為她會講一些很傷害人的說話……但同時我會覺得自己應該給予更大心力去遷就她，因為她在經歷很大的轉變過程。我作為女朋友，應該如何去包容她？那變相失去了自己空間，又或當自己有許多情緒要處理，都沒心神去處理。結果就變成一個不健康，也很辛苦的狀態。」
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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