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2023/11/23,
健康

用口呼吸、吃奶嘴變成大暴牙？牙醫教你如何幫助寶寶養成漂亮臉型齒形

用口呼吸、吃奶嘴變成大暴牙？牙醫教你如何幫助寶寶養成漂亮臉型齒形
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

兒童生活習慣影響臉型齒型，其實除了先天的基因遺傳外，後天肌肉的使用也會影響臉型齒型，所謂唇齒相依，相互影響。

文：許雯婷醫師（品粹牙醫兒童專科）

現代人注重顏值，除了重視自己的樣貌，也重視要如何讓孩子長得勻稱好看呢？

自從當了媽媽之後，婆婆好意送了奶嘴，想讓我們夫妻倆耳根清靜一下，但我知道戒不掉吸奶嘴，會變兔子般的大暴牙，並衍生其他問題。

現在有很多父母親都覺得孩子跟自己（或自己小時候）的臉型齒型不像，回憶起自己小時候的牙齒也沒那麼擠、暴牙也沒有那麼嚴重，難不成孩子是偷生的嗎？

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Photo Credit: 品粹牙醫
前牙開咬。

兒童生活習慣影響臉型齒型

其實除了先天的基因遺傳外，後天肌肉的使用也會影響臉型齒型，所謂唇齒相依，相互影響。

現代人活動量減少，飲食精緻化、環境過敏原多，使得體能及肌肉功能和上一代已大大不同，出現了以往不常見的現象：

例如有的成人或年紀輕輕就有肌少症，而生長發育中的小朋友寒窗苦讀，卻未得到充分的體能活動和咀嚼，產生越來越常見的：口腔肌肉使用異常（或稱口腔顎面肌肉功能障礙），其中最常被注意到的是：慣用嘴巴呼吸。

想避免這些問題，可以從培養好的習慣開始。

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Photo Credit: 品粹牙醫

爸爸媽媽發現了嗎？臉型養成很多習慣都與肌肉的使用有關。

兒童口呼吸的壞影響

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Photo Credit: 品粹牙醫
用嘴巴呼吸的習慣導致暴牙、深咬、下巴內縮。。

口呼吸越嚴重，會衍生合併出現的症狀

  1. 鼻咽喉更嚴重的發炎反應
  2. 牙齦流血、紅腫發炎
  3. 容易蛀牙
  4. 口臭
  5. 嘴開無法閉上、嘴唇乾裂
  6. 臉型變長，眼睛癢、周圍腫腫泡泡的或黑眼圈，看起來沒精神
  7. 腸胃脹氣、食慾不振或腹痛
  8. 頭前傾、姿勢不良、駝背
  9. 暴牙或牙齒排列擁擠不整齊
  10. 舌頭沒有力氣，吞嚥異常，容易嗆到
  11. 不喜咀嚼，喜軟食或精緻食物
  12. 白天嗜睡、過動、注意力不集中
  13. 有異位性皮膚炎
  14. 睡覺打呼、磨牙
  15. 長期口呼吸與睡眠呼吸中止症有密切關聯，間接提高心臟疾病、中風等猝死疾病

口呼吸如何矯正治療？

長期口呼吸的人，嘴巴周圍的肌肉會異常無力或者緊繃，進而影響臉型、牙齒排列、甚至全身的姿態。

習慣用口呼吸會影響齒弓的發育，長期下來容易讓牙弓容易呈現左右窄縮但前後狹長，不甚美觀的問題。

一、鼻呼吸練習

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Photo Credit: 品粹牙醫
口呼吸改成鼻子呼吸的兩個小練習。

平時可提醒孩子嘴巴閉起來，作口銜卡片或含吸管的訓練同時用鼻子呼吸，藉此訓練。

二、肌功能矯正器 MRC/EF

若孩子不夠自律，缺乏動機，或有先天的條件不足（不易被察覺，需醫療專業幫忙鑑別），使得自行訓練較為困難。

此時可以配戴「成型的功能性矯正器」（貌似運動選手戴的牙套但不相同，臺灣市面上較普及的有 MRC 和 EF 兩個牌子），再作口腔肌肉訓練，讓牙齒被動地排列，自然歸隊，矯正後的牙齒也不容易因肌肉不當的推力使牙齒再次復發移位。

三、多科別整合治療口呼吸

口呼吸越嚴重，對全身健康的影響越廣，越可能涉及跨領域的治療，此時除了需要牙科，也需要小兒科、耳鼻喉科、物理治療師的專業評估。爸爸媽媽若有發現孩子有類似的問題，不妨先帶兒童就醫，尋求專業意見。了解根本的原因，對症下藥來做訓練，會讓孩子比較不容易放棄，也能促進孩子整體的美觀自信、健康與活力。

本文經品粹牙醫授權刊登，本文為刪減版，原文發表於此

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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