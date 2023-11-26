秋冬最夯的「角鯊精華」有多厲害？專家親揭：保濕鎖水效果大贏玻尿酸

文：陳曉彤（NOW健康）

最近幾年，角鯊烷、角鯊烯成為最夯的保養品、保健食品，價格不便宜，皮膚科醫學會發言人、台北長庚醫院皮膚外科副主任黃毓惠表示，角鯊烯為不錯的保濕成分，可幫皮膚鎖住水分，質地偏油，適合秋冬季節，但有些人不喜歡塗抹後的油膩感，建議試用過後，再決定是否選購。

與鯊魚有關的保養品，最初在鯊魚肝臟發現此成分

保濕是肌膚保養的重中之重，每一種保養品都具有保濕效果，但成分不盡相同。黃毓惠指出，玻尿酸是最常見的保濕成分，吸水功能超強，價格也較平民，但缺點在於鎖水能力較差。而相比之下，角鯊烯、角鯊烷的保濕效果似乎來得更好，具有優異的鎖水功能，但質地較油膩，因此，多半為精華油劑型，價格也明顯較高。

至於角鯊烯與角鯊烷是什麼？和鯊魚有關係嗎？皮膚科醫師李曉育指出，鯊烯，又稱角鯊烯，是一種開鏈三萜類化合物，科學家最早在鯊魚肝臟中發現此成分，因此得名角「鯊」烯。鯊魚為角鯊烯的主要來源，但隨著海洋保育意識高漲，現在角鯊烯多為植物性成分，萃取自甘蔗、橄欖、米糠等原料。

人體可自行合成角鯊烯天然油脂，維持肌膚保水力

角鯊烯是人體可以自行合成的天然油脂，在人體皮脂占比約12%，能減少經皮水分過度散失，維持皮膚保水能力。雖然具有親膚保水能力，但是角鯊烯的穩定性較差，容易氧化；此時只要將角鯊烯氫化，就可得到較穩定的角鯊烷。

角鯊烷的化學結構與礦脂、礦物油相似，屬於透明無色，質地滋潤，適合用在化粧品、保養品，主要功效是維持肌膚保濕與鎖水，能與其他皮脂成分一起形成保護膜。

進入秋冬季節，黃毓惠強調，「保養品應該也要換季」，選擇一些保濕效果更好、適合自己膚質的產品，每日規律地清潔與保養、保濕，才能抵禦冬季乾燥，讓皮膚維持在最佳狀態。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

原標題：角鯊精華紅在哪？專家親揭：保濕鎖水效果大贏玻尿酸

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航