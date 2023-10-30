大學宿舍男女混住會變成免費炮房嗎？爭論之時或許可從這三個方向開始思考

文：雞湯來了蕭子喬

校稿：雞湯來了蔡季葦、榮淑媚

製圖：雞湯來了實習生林佳宜

編輯：雞湯來了蕭子喬

大學宿舍男女混住會怎麼樣嗎？國立政治大學因應學校部分宿舍（莊敬外舍）轉為捷運用地，造成床位大量減少，過渡時期方案之一為整修化南新村作為臨時宿舍。特別的是，開放學生與室友組隊「生理性別不拘」，成為全台第一個男女可同房的大學宿舍。

消息一出引起眾多討論，一派聲音認為怎麼可以同住？「會變賓館、Ｘ房、Ｘ窟」「好像會有點尷尬」「生活感覺會不方便」，也有一派則認為「這其實很日常啊」「這才是真正的性別友善」。

究竟，什麼是真正的性別友善？會帶來什麼影響，我們又可以怎麼因應呢？

大學宿舍的性別友善漸進演變：同棟不同樓 → 同樓不同房 → 不限同房

其實，大學宿舍打破二元區分，創造性別友善空間，是政策趨勢，也是還給跨性別者一個本來就該擁有的自在空間。近幾年大學宿舍陸續設有「同棟不同樓」的性別友善政策，然而對於跨性別者而言，不僅須歷經重重審核、晤談、診斷的歷程，明確分樓層、分區域，仍會使認同性別與生理性別不同者，因為外貌打扮多會和認同性別較一致，走近自己的住宿空間時仍會「顯得突兀」，難以達到性別友善真正自在與自然的生活空間。

直到2020年，台師大首推「同樓不同房」，並採取梅花交錯的形式安排不同生理性別的房間，提升跨性別者的融入性。

此次，政大改建化南新村為臨時宿舍，開放學生與室友自行組隊申請，不限性別、不限是否同房，不再需特別標示跨性別者的身份。打破了過往我們對於學校宿舍的印象，然而爭論到底可否同住之時，或許以下三個方向值得我們反思：

1、宿舍混住並非特例！或許日常的生活共融更是「常態」

當我們以「不限生理性別」的思維來看宿舍，顛覆過往多年來的習慣與印象，有些衝擊與疑慮是很合理的。不過，當「不限生理性別」的思維來看宿舍安排，不僅不再刻意標示跨性別者的存在，還給每個性別認同者一個自在融入的生活空間，更是讓眾人回到社會生活的常態來看待住宿。從小到大，其實多數的生活空間本來就會有不同性別者的存在，小至家庭生活、親戚家族旅遊、學校生活、校外教學，甚至是在外租屋。回到「和不同性別的人共同生活」，一開始有些不習慣，但或許只是回到原本日常自然的狀態。

2、比擔心會尷尬、發生性行為更重要的事：及早學習「性別尊重與相處」

Photo Credit:雞湯來了

不分性別同住最多人提到的疑慮是生活習慣上的不方便，或擔心性行為發生。然而，生活中一定會有遇到不同性別的場合，與其隔離來達到保護效果，或許更積極的做法是加強性教育——當每個人都學會尊重自己，也尊重他人，那麼擔心的事情自然不會發生。值得留意的是，每個人成長歷程中最重要的兩個場域「家庭」及「學校」，「性教育」常常缺席了！兒福聯盟2016年「台灣兒童性教育知識調查報告」指出近七成（67.6%）家庭從未討論過「性行為」議題，超過一半（56.3%）從未討論過感情議題，將近一半（44.7%）家庭避免接觸18禁內容，三分之一（29.2%）家庭從未討論性生理發展的議題。

郭麗安、陳宇平、王大維、劉安真、張歆祐（2017）研究以問卷調查學生、家長與教師對於性教育及情感教育的想法，發現師長較容易著眼於「保護自我」意涵之主題；然而，對於孩子而言，或許更本能地想了解覺察自我、表達情感及經營關係。

探究父母為何不與孩子談論「性」，原因之一為多數師長在成長過程中，很少有機會，甚至從來沒有公開與自己談過性，自然而然就覺得這是一件羞於啟齒、不知如何談論的事情，甚至害怕談了會不會反而讓孩子們太早接觸、太早嘗試。

但其實性的發展與探索，是成長過程中正常也必經的歷程。不論性別認同，都是自我探索與人際相處的課題。不是只有長大了、住宿才會發生可能尷尬或危險的情況，與其擔心、禁止、避而不談，不如及早討論。

尷尬或危險，不是因為在特定情境下才會發生，而是因為人與人之間的應對之道。練習尊重自己、尊重他人，才是根本之道。

3. 性別友善是每一個人的事！從家庭、學校……等等，一點點小改變做起

Photo Credit:雞湯來了

家庭性教育並非要家長非常專業地教授性知識，而是用開放、可溝通的方式與孩子談論。台灣研究發現家長「教養態度」與孩子性知識程度具有非常顯著的相關，親子「經常溝通」的國小六年級學生在生殖生理知識、性騷擾及性侵害的認知知識均高於親子「不常溝通」的國小六年級學生。也就是說，親子之間越能開放談論各樣的議題，孩子對於自己的身體、保護自己的議題，了解程度通常也越高。

改變，從來就不是容易的事，但為了更友善共融的社會，更為了自己與下一代的人生，試著多聊一點，讓尊重自己與他人，認識性與性別，成為我們新一代成長歷程中必經的學習！

本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此

原標題：【觀點】大學宿舍可以男女混宿嗎？比可否同住更重要的3件事

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航