大學宿舍男女混住會變成免費炮房嗎？爭論之時或許可從這三個方向開始思考
我們想讓你知道的是
大學宿舍打破二元區分，創造性別友善空間，是政策趨勢，也是還給跨性別者一個本來就該擁有的自在空間？還是混宿只是為了「性」？
文：雞湯來了蕭子喬
校稿：雞湯來了蔡季葦、榮淑媚
製圖：雞湯來了實習生林佳宜
編輯：雞湯來了蕭子喬
大學宿舍男女混住會怎麼樣嗎？國立政治大學因應學校部分宿舍（莊敬外舍）轉為捷運用地，造成床位大量減少，過渡時期方案之一為整修化南新村作為臨時宿舍。特別的是，開放學生與室友組隊「生理性別不拘」，成為全台第一個男女可同房的大學宿舍。
消息一出引起眾多討論，一派聲音認為怎麼可以同住？「會變賓館、Ｘ房、Ｘ窟」「好像會有點尷尬」「生活感覺會不方便」，也有一派則認為「這其實很日常啊」「這才是真正的性別友善」。
究竟，什麼是真正的性別友善？會帶來什麼影響，我們又可以怎麼因應呢？
大學宿舍的性別友善漸進演變：同棟不同樓 → 同樓不同房 → 不限同房
其實，大學宿舍打破二元區分，創造性別友善空間，是政策趨勢，也是還給跨性別者一個本來就該擁有的自在空間。近幾年大學宿舍陸續設有「同棟不同樓」的性別友善政策，然而對於跨性別者而言，不僅須歷經重重審核、晤談、診斷的歷程，明確分樓層、分區域，仍會使認同性別與生理性別不同者，因為外貌打扮多會和認同性別較一致，走近自己的住宿空間時仍會「顯得突兀」，難以達到性別友善真正自在與自然的生活空間。
直到2020年，台師大首推「同樓不同房」，並採取梅花交錯的形式安排不同生理性別的房間，提升跨性別者的融入性。
此次，政大改建化南新村為臨時宿舍，開放學生與室友自行組隊申請，不限性別、不限是否同房，不再需特別標示跨性別者的身份。打破了過往我們對於學校宿舍的印象，然而爭論到底可否同住之時，或許以下三個方向值得我們反思：
1、宿舍混住並非特例！或許日常的生活共融更是「常態」
當我們以「不限生理性別」的思維來看宿舍，顛覆過往多年來的習慣與印象，有些衝擊與疑慮是很合理的。不過，當「不限生理性別」的思維來看宿舍安排，不僅不再刻意標示跨性別者的存在，還給每個性別認同者一個自在融入的生活空間，更是讓眾人回到社會生活的常態來看待住宿。從小到大，其實多數的生活空間本來就會有不同性別者的存在，小至家庭生活、親戚家族旅遊、學校生活、校外教學，甚至是在外租屋。回到「和不同性別的人共同生活」，一開始有些不習慣，但或許只是回到原本日常自然的狀態。
2、比擔心會尷尬、發生性行為更重要的事：及早學習「性別尊重與相處」
不分性別同住最多人提到的疑慮是生活習慣上的不方便，或擔心性行為發生。然而，生活中一定會有遇到不同性別的場合，與其隔離來達到保護效果，或許更積極的做法是加強性教育——當每個人都學會尊重自己，也尊重他人，那麼擔心的事情自然不會發生。值得留意的是，每個人成長歷程中最重要的兩個場域「家庭」及「學校」，「性教育」常常缺席了！兒福聯盟2016年「台灣兒童性教育知識調查報告」指出近七成（67.6%）家庭從未討論過「性行為」議題，超過一半（56.3%）從未討論過感情議題，將近一半（44.7%）家庭避免接觸18禁內容，三分之一（29.2%）家庭從未討論性生理發展的議題。
郭麗安、陳宇平、王大維、劉安真、張歆祐（2017）研究以問卷調查學生、家長與教師對於性教育及情感教育的想法，發現師長較容易著眼於「保護自我」意涵之主題；然而，對於孩子而言，或許更本能地想了解覺察自我、表達情感及經營關係。
探究父母為何不與孩子談論「性」，原因之一為多數師長在成長過程中，很少有機會，甚至從來沒有公開與自己談過性，自然而然就覺得這是一件羞於啟齒、不知如何談論的事情，甚至害怕談了會不會反而讓孩子們太早接觸、太早嘗試。
但其實性的發展與探索，是成長過程中正常也必經的歷程。不論性別認同，都是自我探索與人際相處的課題。不是只有長大了、住宿才會發生可能尷尬或危險的情況，與其擔心、禁止、避而不談，不如及早討論。
尷尬或危險，不是因為在特定情境下才會發生，而是因為人與人之間的應對之道。練習尊重自己、尊重他人，才是根本之道。
3. 性別友善是每一個人的事！從家庭、學校……等等，一點點小改變做起
家庭性教育並非要家長非常專業地教授性知識，而是用開放、可溝通的方式與孩子談論。台灣研究發現家長「教養態度」與孩子性知識程度具有非常顯著的相關，親子「經常溝通」的國小六年級學生在生殖生理知識、性騷擾及性侵害的認知知識均高於親子「不常溝通」的國小六年級學生。也就是說，親子之間越能開放談論各樣的議題，孩子對於自己的身體、保護自己的議題，了解程度通常也越高。
改變，從來就不是容易的事，但為了更友善共融的社會，更為了自己與下一代的人生，試著多聊一點，讓尊重自己與他人，認識性與性別，成為我們新一代成長歷程中必經的學習！
本文經雞湯來了授權轉載，原文刊載於此
原標題：【觀點】大學宿舍可以男女混宿嗎？比可否同住更重要的3件事
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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