開放進口蛋引來食安爭議不斷，該如何保持雞蛋的鮮度安全性？
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農業部先前為解決國內蛋荒問題，開放進口機蛋，未料處理過程爭議不斷，導致民眾擔憂深陷食安風暴之中。針對進口蛋該如何妥善處理，中興大學動物科學系助理教授陳彥伯表示，進口蛋應在生產國當地確實洗選及油封保鮮後，全程冷鏈至消費者或加工業者的手上，以維持鮮度與安全性。且以台灣技術目前是可以執行的，但需要相關單位提出規範讓業者依循。
文：陳郁茹（NOW健康）
農業部先前為解決國內蛋荒問題，開放進口機蛋，未料處理過程爭議不斷，導致民眾擔憂深陷食安風暴之中。針對進口蛋該如何妥善處理，中興大學動物科學系助理教授陳彥伯表示，進口蛋應在生產國當地確實洗選及油封保鮮後，全程冷鏈至消費者或加工業者的手上，以維持鮮度與安全性。且以台灣技術目前是可以執行的，但需要相關單位提出規範讓業者依循。
維持進口蛋新鮮品質：專家建議全程冷鏈
目前遠距離從國外進口雞蛋的過程有很多的因素，包含雞蛋產地、產地環境的溫度與濕度條件、運輸時間與距離、殺菌、洗選處理方式等，都會影響雞蛋進到台灣之後的保鮮時間和保存方式。對上述不同進口狀況的雞蛋，如何訂立不同的保鮮規定，陳彥伯建議，自國外進口之生鮮殼蛋，應在生產國當地確實洗選以及油封保鮮之後，全程冷鏈至消費者或加工業者的手上，以維持鮮度與安全性，若可確實做到以上條件，則不需於國內重複再進行一次洗選。
陳彥伯表示，蛋的保存需要顧及鮮度下降，以及微生物（包括細菌與黴菌）進入造成腐敗的問題。而維持蛋新鮮度的首要方法是減少二氧化碳由蛋殼氣孔的逸散，因為二氧化碳從蛋殼氣孔逸散會導致蛋白的pH值上升，進一步使蛋白變得稀薄並產生異味。他也補充，冷藏儲存是另一個維持鮮度的必要方法，可減緩蛋存放的二氧化碳產生，進一步減緩蛋白的pH值上升和變質。
雞蛋經過洗選與否會影響保鮮度？陳彥伯指出，未洗選的雞蛋，蛋殼表面會有一層天然的角質層可維持鮮度，經過洗選後角質層會被洗掉，因此洗選蛋會需要「油封」（oiling）的製程，使用油性物質，包括礦物油或蠟等，將洗淨且風乾後的蛋殼氣孔封住，減少二氧化碳逸散。而正常經過正確洗選過程的雞蛋，理論上表面應該已無沙門氏菌（Salmonella spp.），且整個蛋的表面生菌數應小於100，因此洗選蛋在正確洗選以及油封製程後，微生物進入的機會不高。
當雞蛋洗選製程不確實，或後續的儲存條件不佳，如冷鏈中遇到反覆的環境溫度升降，會有微生物進入的風險。陳彥伯進一步解釋，雞蛋在環境溫度上升時表面會產生冷凝水，容易孳生黴菌，而溫度再次下降時，會造成雞蛋內部熱漲冷縮產生負壓，將蛋殼上含有微生物的水分，經由未包覆的氣孔，吸入蛋中，使微生物進入，後續沒有冷藏保存將會導致微生物在蛋內繁殖，造成腐敗或是致病的風險。他坦言，目前台灣技術上是可以達到全程都使用冷鏈的方式運輸和保存雞蛋，但過程應確實執行，且相關單位應提供適當規範與指南供業者依循。
增加雞蛋產銷穩固性，多元經營集貨中心避免壟斷
台灣整體的蛋雞飼養、雞蛋產銷若不夠穩固，很容易受到單一事件例如禽流感或其他由生長環境（例如高溫）影響禽畜健康與產蛋量的衝擊的衝擊。東海大學畜產與生物科技學系主任陳盈豪對此表示，維持禽畜健康與蛋雞產業永續發展的解決之道，首推雞蛋集貨中心，其經營方式整合蛋農、蛋商、各地方政府農業部門與生產團體的行政系統，共同建立批發交易市場，過去已經應用在一些農畜產品。
但關於雞蛋集貨中心的經營，陳盈豪提到，私部門發起的經營型態容易面臨專業不足、資金缺乏、欠缺信用力以及組織能力，然而若由大企業聯盟發起，建立一條龍的經營模式，則讓小蛋農及消費者不放心，因為大公司最後可能掌握整個雞蛋市場，進而壟斷市場。他認為多元化經營者模式，應是自由經濟發展的選項，結合公部門的行政體系，將可以解決大企業壟斷市場的缺點，又能兼具建立蛋雞飼養戶與專業經營團隊。
陳盈豪指出，集貨中心的制度可以達到的多個功能，其一是可以把蛋雞場原本年齡不同的雞隻混養的飼養方式，改為同一批同齡的雞隻，統一出了禽舍後才能徹底消毒而提高生物安全，有利於防疫。此方式可讓雞舍的蛋雞週齡相同，採食同期的飼料與統一的光照計畫，滿足其營養需求與刺激卵巢發育排卵，更可增加產蛋。其二是可以建立生產計畫，掌握蛋雞場飼養雞隻數量，也可以落實蛋箱清洗作業，解決塑膠蛋箱重複使用的防疫盲點。
另外，陳盈豪也推薦，集貨中心還可統一處理蛋雞場雞糞的問題，大部分傳統蛋雞場的雞糞不經發酵處理直接晾曬，不但會占用大量的土地，還會產生刺鼻的惡臭、孳生蒼蠅及引來大批野鳥，不只對鄰近居民的環境生活品質影響甚大，更可能引起疾病的傳播。他認為，目前台灣蛋雞農約有1700餘戶，多數屬小農，為免於蛋品市場被企業蠶食鯨吞，並兼顧蛋農永續經營，以行政系統支援型的經營模式最具有可行性。
本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標題：開放進口蛋竟引來爭議不斷！ 專家提方案建議全程冷鏈
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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