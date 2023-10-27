加薩走廊「地道」龐大且複雜，是以色列發動地面進攻的最大障礙

文：Davis VanOpdorp、Jon Shelton

如果以色列決定對加薩地帶發動地面進攻，激進恐怖組織哈瑪斯建造的地道可能會成為以色列軍隊面臨的最大挑戰之一。

除了北韓的地下設施之外，被美國、歐盟和其他國家列為恐怖組織的哈瑪斯很可能擁有世界上最大的地道網路。

「加薩地帶的挑戰規模是獨一無二的，數百英里的地道在這塊飛地的地下縱橫交錯。」美國西點軍校現代戰爭研究所城市戰研究主任斯賓塞（John Spencer）本週在一篇文章中寫道，「這個龐大的地下建築群是一個棘手的問題，對以色列地面部隊來說，目前還沒有完美的解決方案。」

據估計，該網路由1300條地道組成，總長約500公里，其中一些地道深達地下70公尺。報告顯示，大多數地道只有兩公尺高和兩公尺寬。

專家表示，這很可能就是10月7日對以色列發動恐怖襲擊後劫持的大約200名人質的關押地點。地道中還儲存武器、食物、水、發電機、燃料和其他設備。這些地道的研究人員認為，哈瑪斯的領導人也很可能藏在地下。專家說，地道將使本已複雜困難的戰鬥局面更加複雜。

「這些地道允許戰士在一系列戰鬥位置之間安全、自由地移動。」斯賓塞解釋說，「簡而言之，這些地道是一個很好的均衡器，可以抵消以色列在武器、戰術、技術和組織方面的優勢。」

「除了根據國際法必須區分軍事目標和民用目標的危險之外，他們（以色列軍隊）還面臨城市地形問題，這本質上可以被描述為在三個維度上進行戰鬥。」倫敦國王學院戰爭心理學專家馬丁（Mike Martin）補充道。

「所以會有人從上面、從塔樓向你開火；然後，又從地下開火……如果你摧毀一座建築物，它就會變成一堆瓦礫，對方很容易在其中防守並向你開火。」他告訴《德國之聲》，「所以，實際上，城市地形是軍隊可能面臨的最困難的地形。」

如何找出地道？

最初，加薩地區的地道用於在加薩和埃及以及加薩和以色列之間走私貨物。隨著時間的推移，由於以色列在加薩使用無人機和其他電子偵探設備進行的空中監視不斷增加，哈瑪斯開始投入人力和資金來擴展地道網路。

但直到2014年在加薩的一次軍事行動，以色列軍隊才發現了哈瑪斯地道的真實規模。此後，以色列政府開始沿著加薩邊境修建一道延伸至地下的屏障，以防止地道挖進以色列一側。

找到地道並不容易，它們可能位於各種建築物的下面。儘管如此，仍有多種方法可以做到這一點，包括使用雷達和其他探測技術來測量熱模式、磁訊號和聲音訊號。

不過，正如蘭德（Rand）智庫在2017年關於該主題的研究簡報中所報告的那樣，大多數情況下，地下通道往往是通過人類偵探工作發現的。也就是說，由巡邏的士兵發現，或者當一名被跟蹤的哈瑪斯人員在進入地下後手機訊號突然消失時發現。

艱難的地道戰

過去，人們使用催淚瓦斯或化學製劑來清除地道，該領域的頂級專家之一里奇蒙德－巴拉克（Daphne Richemond-Barak）在她的《地下戰爭》一書中解釋道。但她寫道，這些手段「在今天可能會被視為非法」。

轟炸地道也是辦法之一。以色列擁有所謂的「地堡破壞者」炸彈，可以穿透到地下深處。然而，加薩長約40公里，寬約6至14公里，人口為220萬，自2007年被以色列封鎖以來，是世界上人口最稠密的地區之一。因此，即使以色列軍方知道地道在哪裡，當地的這些情況也會使這種轟炸變得極其困難，甚至不可能。

蘭德智庫的研究人員報告稱，以色列還使用過所謂的精確炸彈來封閉地道。但僅僅從轟炸地道的效果看好壞參半。

此外，地道戰並不好打。地下黑暗寒冷，聲音（例如槍炮聲）被放大，並且開槍會揚起灰塵。地道也很容易布下陷阱。事實上，過去，以色列士兵只有在得到專業團隊的確認後才能進入地道。

自2014年起，以色列軍方部署了專門在地道內作戰的特種部隊。這些部隊經常在以色列境內的模擬現實或虛擬環境中進行訓練。特種部隊包括接受過使用專用感測器瞭解地道內情況訓練的士兵。這些部隊在進入地道時還會得到機器人和訓練有素的警犬的幫助。

成功的機會？

國際地下戰工作組創始人之一、西點軍校學者斯賓塞指出，他從未見過任何其他軍隊像以色列軍隊那樣為地道戰做了如此多的準備工作。

然而，國際地下戰工作組的另一位創始人里奇蒙德－巴拉克表達了擔憂。「以色列需要進行長期而廣泛的空中和地面行動，以破壞這些地下設施。」她本月在英國《金融時報》上發表的一篇文章中寫道。

以色列軍隊可以炸塌、淹沒或以其他方式摧毀和封鎖這些地道，但這將非常困難，尤其是在城市地區遭到炮火襲擊的情況下，而且可能需要數月時間。這位地下戰爭專家指出：「即使在這種情況下——這將造成難以想像的人員傷亡——整個加薩的地道網路也不太可能被摧毀。」

國王學院專家馬丁也認為地道將是一個巨大的挑戰。

「你可以利用雷達和地震情報等各種巧妙手段來探測地道。」他告訴《德國之聲》：「但我要提醒一件事，以色列的情報收集機構顯然存在漏洞。他們完全錯過了一次如此大規模的襲擊。」他指的是哈瑪斯10月7日的恐怖襲擊，該襲擊造成1200多人死亡。

「這確實告訴我們，他們有一些盲點……在我看來，如果以色列在情報方面確實存在這種瑕疵，它就不會真正知道哈瑪斯打算做什麼，打算如何保衛加薩，或有什麼進一步的計劃。因此，在我看來，以色列知道什麼，不知道什麼，都要打上大大的問號。」馬丁總結道。