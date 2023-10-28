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2023/10/28,
國際

【國際新聞圖輯】比利時南瓜帆船大賽、怪獸級颶風歐帝斯襲擊墨西哥、美國治安最好的緬因州槍擊案18死

【國際新聞圖輯】比利時南瓜帆船大賽、怪獸級颶風歐帝斯襲擊墨西哥、美國治安最好的緬因州槍擊案18死
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

在比利時的卡斯特萊鎮，居民們種植的南瓜一年比一年大顆，重達400公斤的南瓜，除了煮成南瓜湯還能有什麼變化？居民們將巨大南瓜挖空，做成南瓜船，舉辦「南瓜帆船大賽」（Pumpkin Regatta）。

10月15日晚上，颶風歐蒂斯（Otis）從太平洋直撲墨西哥南部的濱海度假勝地阿卡普爾科（Acapulco）。邁阿密大學颶風研究員麥卡諾迪（Brian McNoldy）指出，最近十幾年，全球暖化導致海水上升，使得颱風與颶風有辦法訓素「增胖」。

麥卡迪諾形容歐蒂斯的形成像是發了瘋似的。其他的氣候科學家也表示，現在的颱風、颶風已經不再依照過去的模式行動，未來颱風預測變得越來越困難。

這一週，國際間還發生哪些事？用精彩的圖片，一次掌握世界大小事。

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Photo Credit: GettyImages

10月22日，比利時佛拉蒙大區安特衛普省蒂倫豪特區的卡斯特萊鎮，舉辦一年一度的南瓜帆船大賽（Pumpkin Regatta）。

主辦比賽的南瓜農皮德斯（Gert Peeters）說，每年選出體型最大的南瓜並取出種子，混合後再次栽種，生產出的南瓜一年比一年大顆！今年收成的中打南瓜，更重達400公斤。

為了處理巨大南瓜，居民們在2008年想到除了食用以外的方法，那就是做成「船」。南瓜帆船大賽受到民眾歡迎，漸漸演變成每年卡斯特萊鎮的特色活動。

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Marom是以色列唯一一家專門製作國旗的公司，自以巴戰爭開戰以來，已經製作上千面各種尺寸的國旗。為了應對像是葬禮、軍隊、外國使節來訪、政府官員使用等不同的情境，Marom全天候24小時不間斷的工作。

10月22日，一名攝影師拍下其中一位裁縫師，正在製作以色列國旗。Marom公司在戰爭期間，捐獻5000面國旗給各種組織或機構。

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10月24日，烏克蘭軍人正在指導民眾瞄準標靶、射擊。自俄烏開戰後，越來越多烏克蘭人民加入「公民的」軍事學校，人們希望可以學習如何操作武器、炸彈裝置和醫療救護。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，俄軍在10月25日晚間，以無人機攻擊西部城市赫梅利尼茨基，造成20個人受傷。他指稱：「目標很有可能是赫梅利尼茨基核電廠。」

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）也說，此次攻擊離核電廠很近，「但下一次可能沒那麼幸運」，並聲稱：「必須不惜代價避免核電廠遭攻擊。」

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10月25日，颶風歐蒂斯（Otis）襲擊墨西哥南部的濱海度假勝地阿卡普爾科（Acapulco），鎮上的建築物無一倖免，街道淹水、路面坍塌。根據墨西哥政府統計，風災造成至少27人死亡、4人失蹤，由於通訊受損，官員表示，傷亡人數難以真正統計。

歐蒂斯颶風在24小時之內，從中度颶風迅速長大成為「怪物級」颶風登陸墨西哥，創下從太平洋登陸的最強颶風紀錄。歐蒂斯的風速更在短短12小時內，從時速每小時113公里，增加到每小時257公里，是正常狀況下的1.8倍。

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10月26日晚間，美國緬因州路厄斯頓市（Lewiston）的保齡球館和酒吧發生槍擊案，造成至少18個人死亡、13個人受傷。警方指出，40歲的嫌疑犯卡德（Robert Card）仍在逃逸中，呼籲當地市民和周邊城鎮居民避免外出，商家、學校也通通關閉。

槍擊案發生後，城鎮街道邊的樹上，出現許多「愛心」訊息，上面寫著「致我的城市」、「致我的朋友」、「致我的鄰居」。在此之前，緬因州和路厄斯頓市多次被選為美國治安最好的地方。然而，一夜之間，該市因兇殺而死亡的人數，已飆升至往年一年的總數。

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航


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