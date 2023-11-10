《接受：從精神病院倖存的哈佛女孩》：那年春天，爸爸告訴我他要改名為「蜜雪兒」
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艾米宣稱已經超越的各種逆境依然在她人生裡作祟，即使順利從哈佛大學畢業，又在Google覓得軟體工程師一職，但她發現功成名就未必與安全感劃上等號。這本震撼人心的回憶錄，艾米以親身經歷「美國夢」的視角道出真相，赤裸裸描繪了向上流動的高昂代價、菁英聚集之地所散發的虛偽，以及社會對堅毅和韌性的期待所營造的嚴苛標準。
文：艾米・尼特費爾德（Emi Nietfeld）
到頭來，媽媽不需要我也能製造陳述；那年春天，爸爸告訴我他要改名為「蜜雪兒」。在這番「驚天動地的宣告」過後，媽媽搬了出去，住到她在本地名下那棟雙層公寓的一樓。我則和蜜雪兒生活，於此同時父母開始進行監護權大戰。
「你感覺怎麼樣？」社工問道。這是一間擺滿箱子和公文信封的辦公室，我把雙手壓在臀部下坐著。那些檔案櫃裡想必裝著很多我這種小孩的人生背景，而這些經歷會連同散發著霉味、誘發我過敏的地毯一起，永遠鎖在這沒有窗戶的官僚體系中。
「很好。」我戒備地回答。親權評估員就跟遊戲治療師一樣想從我這裡挖祕密，他們會把我說的話解讀成他們想要的意思，所以我覺得只要講錯一個字，就足以毀掉我的人生。
他們都說我因為父母離異「受創」，但其實大部分是爸爸變性為女人這件事所造成。然而，二〇〇二年那個時候，《歐普拉》（Oprah）脫口秀還不曾有跨性別人士上過節目，因此根本不會有人相信，爸媽分開其實讓我有一種如釋重負的感覺。蜜雪兒開始變性之後，變得比較快樂，也更好相處。後來她改信一位論教派，沒多久我也不信亞伯拉罕諸教的上帝，祂會把女童軍以及她們的同志愛人和墮胎者送進地獄。如果說失去信仰是一種損失，我倒是沒有這種體會。我轉去另一間位在郊區的公立學校念五年級，還在那裡學了打鼓。
「我想和蜜雪兒生活。」我告訴社工和所有聽我講話的人。
她感同身受地點點頭，但隨即提醒我他們不會考量十二歲以下兒童的意願。我才十歲大，所以我的偏好並非重點。這種流程把我惹毛了；倘若我的意願不重要，為何還要問我的感受，彷彿我的想望和情緒狀態是兩碼子事似的？也許社工本身確實在乎，但就這個體系而言，我的意願無關緊要；整個監護權評估過程看起來像笑話一場。不過幾個月的工夫，媽媽已經把一箱又一箱她快速累積的雜物搬進那棟雙層公寓的二樓，那是她專門留著堆東西用的空間。社工來做家訪的時候，我們母女倆就穿著親子毛衣，向他們炫耀我們的縫紉作品。社工覺得我們太可愛了；我沒有想到要找媽媽的碴或叫社工去樓上看看。
我升六年級開學前的那個星期五夜晚，蜜雪兒從家事法庭回到家後，就叫我打包行李。「丹在來的路上。」意思就是：媽媽拿到監護權了。
我必須搬去跟媽媽住，不告而別離開我的同學，轉到別的學校去。蜜雪兒也要搬走，去美國的另一頭生活，她說她已經沒辦法再跟媽媽周旋。那個月我還跟她見過好幾次面，但是某次講完電話之後就再也沒聯繫。我含著眼淚把「遊戲王卡牌」和圖書館的書塞進黑色塑膠袋，就此吻別了噗吉。
媽媽的車在車道上停下，大燈耀武揚威、以勝利之姿閃耀著。
我知道任何明理的父母若是站在我媽媽的立場，只要有辦法的話一定會帶孩子去做治療，但是我很抗拒。去談那些仍在發展中且我無力改變的事情，有什麼好處呢？
搬到媽媽家後過了幾個月，我們母女倆開始去做家庭療程。第一次坐下來諮商時，我才知道他們並沒有要討論我的感覺。「我要收集證據，」媽媽邊打開她的日誌本邊對心理醫生說：「以防『他』跟我爭監護權。」她一如既往，還在用蜜雪兒原本的男性名字來稱呼他。
「叫她『蜜雪兒』！」我氣呼呼地說，非常討厭媽媽和這位心理醫生，討厭他覺得做父母的把孩子拖到他辦公室，大辣辣地要求孩子提供把柄是正常事情的那副態度。
從媽媽的角度來看，我承認她確實拯救了我。沒有蜜雪兒掃我們的興，我們母女倆可以開單趟十小時的車到世上最棒的遊樂園玩，在應該要上學的日子裡玩到深夜，清倉大拍賣時盡情購物直到賣場保全護送我們出去。我們知道怎麼合唱七種語言版本的「生日快樂歌」。在連鎖藥局Walgreens的日光燈燈光下，我們假裝自己正在出演電視實境節目。
媽媽為我做了這麼多，蜜雪兒又遠走他鄉，我卻完全不知感恩。我好想念噗吉。媽媽和我身無分文，沒了奶奶的金援，還背上一身訴訟費和卡債，深陷在這棟充滿垃圾、老鼠亂竄的房子裡。我在轉過去的那間財力不足的明尼亞波利斯公立學校裡沒有惹是生非，卻一直被霸凌。聖經背誦比賽冠軍貧乏的社交技巧，再加上一身驚世駭俗的穿搭，比方說穿上蜜雪兒特別為了我升六年級開學第一天所買的漁網袖上衣和全拉鍊迷你裙，當然很容易成為箭靶。一天算下來我大概會聽到同學罵我妓女或賤人一百次。大人總是跟我說臉皮要厚一點，因為這種事情其實無法可解。
到了我十一歲生日前後，一個八年級生開始在校車上亂摸我，情況雪上加霜。一直到他威脅我又強迫我摸他，我終於忍不住跟媽媽說了。她剛下班回到家，滿臉疲憊。「那個，你有告訴老師嗎？」媽媽問道。我說沒有，她就要我去跟學校老師講；畢竟事發當時她不在現場，她無能為力。後來那年又發生其他事情，不過我已經知道最好別去打擾她。我所有朋友好像都碰過類似的經驗，可是我們沒有可參考的論述，除了在夜闌人靜時私下說說之外，沒有管道可以討論。每天下午放學後，我因為害怕獨處，就去和其他沒人顧的小孩閒晃。到了晚上我也沒辦法自己睡，便跑去和媽媽擠一張床。
「我想艾米有注意力缺失的問題。」媽媽這樣告訴心理醫生。她說她自己就有注意力缺失症，我哥哥也是，雖然他未經過醫師確診。（媽媽雖然帶他去看過醫生，但是沒有得到醫生的確診。）根據我們家的家族傳言，這便是哥哥沒去念大學，只能去輪班做保全的原因。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
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2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。