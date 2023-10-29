韓國社會議題改編：盤點《全國死刑公投》六大真實事件，真相比韓劇更殘忍
我們想讓你知道的是
犯罪漫改劇《全國死刑公投》因具話題性的題材，尚未開播就引發討論。特別是編劇加入許多韓國真實發生的社會案件，到底有哪些駭人的真實故事呢？
文：推坑人妻
因故停播三週的犯罪漫改劇《全國死刑公投》總算復播了！
「人民擁有執行死刑的選擇權」如此具話題性的題材讓此劇未演先轟動，劇情探討「無罪惡魔」的問題更是引起不少網友的高度討論。
劇情改編自嚴世潤、鄭伊品創作的同名網路漫畫，由韓國電影《白夜行》、電視劇《圈套》的導演朴信宇與《男版灰姑娘》、《月之戀人－步步驚心：麗》的編劇趙允英合作，不過趙編卻加入許多韓國發生的社會案件，到底有哪些駭人的真實故事呢？
在整部劇的首個案件中，被「狗臉人」私刑處死的「裴基哲」是一名兒童性剝削的重大罪犯，裴基哲利用金錢與勢力，不但沒有真正伏法，還企圖在釋放後重新犯案，由兩個案件「Welcome To Video 孫正宇事件」和前幾年鬧得沸沸揚揚的「N號房事件」的故事加以改編。
韓國社會案件1：Welcome To Video孫正宇事件
發生在2015年的「Welcome To Video」事件，主謀是一位韓越混血的男性「孫正宇」，他透過暗網建立並經營「Welcome to Video（又名W2V）」網站，慫恿全球兒童性犯罪並散佈兒童性剝削影片，網站只上傳兒童相關影片，理由竟是能獲得比成人影片更高的利潤，犯案近三年的期間居然散佈了約22萬部相關影片。
這個號稱世界上最大的兒童性剝削色情網站，其中最小的受害者年紀居然只有6個月大，真是罪大惡極！而美國國稅局（IRS）最先發現了這起事件，但犯罪者非美國人身分，中間牽涉國際引渡、遣返等原因，孫正宇竟然抓了又放，放了再抓，目前孫正宇在韓國受審，案件還在上訴審判中，判決不公正也引起不少民眾的反彈。
韓國社會案件2：N號房事件
前幾年震驚全韓國的「N號房事件」，主謀竟然是個只有25歲的青年「博士」趙主彬，他被捕後送檢時向被害者道歉的言論，竟聽不出半點悔意，令人更加氣憤，連Netflix也將這起駭人聽聞的事件翻拍成紀錄片《網路煉獄：揭發N號房》。
最初吹哨者是兩位女大生，她們在「N號房」中臥底6個月，搜集相關犯罪證據讓警方進行調查；而整起案件從2018年一個名為「Godgod（갓갓）」的創建者在即時通訊軟體Telegram建立多個聊天室，當中分享許多不雅甚至是虐待影片。加害者還以多種方式誘騙少女，利用少女的個資來威脅逼迫拍攝影片，最後主謀趙主彬被判40年刑期，「Godgod（갓갓）」則判了34年監禁。
韓國社會案件3：嚴仁淑保險殺人案
劇中因被指控殺死配偶來詐領保險金，卻欠缺證據遭釋放，而成為全國死刑公投第二位被執行者的「嚴恩敬」，原型是發生在2005年的「嚴仁淑保險殺人案」，這位被稱為韓國史上最兇殘的變態毒婦原本是一名保險設計師，為了騙取保險金，她前後殺害了包括兩任丈夫在內的3人，傷害了4人，其中5人更被他搞到失明。犯下以上滔天罪行的嚴仁淑最終於2005年4月被警方逮捕，2006年12月被大法院判處無期徒刑。
韓國社會案件4：務安水庫沉屍事件
嚴恩敬的犯案情節除了參考「嚴仁淑保險殺人案」外，也加入發生於2006年「務安水庫沉屍事件」，一名被通報失蹤的50多歲男子「李正洙」被發現死在全羅南道務安郡水庫的車內，屍體呈現開車時試圖休息的姿勢被發現，結果真正死因竟是中毒。在調查下得知他有大筆金額的死亡保險，因此他的老婆是最具嫌疑的犯人，但因證據不足而被無罪釋放，這也成為17年都未偵破的懸案。
韓國社會案件5：抱川農藥殺人案
另一起和「嚴仁淑保險殺人案」相似，都是以保險金為目的的犯罪，嫌犯「盧女」在沒有引起任何懷疑的情況下，偷偷給前夫注射除草劑殺蟲劑殺死了他，並獲得了大量保險金，之後她又對再婚的丈夫使用了類似的手段，總共殺死3名家庭成員並重傷了1人，被捕審查後最終被判無期徒刑。
韓國社會案件6：空軍性騷擾輕生案
第三位被執行者「吳大尉」，曾在軍中是性侵慣犯，害得其中一位女性受害者最後上吊輕生。這事件其實發生在2021年，任韓國空軍中士的李姓女中士，被男上司「張中士」性騷擾後，曾多次舉報，但卻被加害者與單位長官施加壓力，投訴無人理睬，甚至還遭張中士生命威脅。
事發2個月後，受害者李中士錄下影片訴說自己受到的性騷擾行為，選擇在自己登記結婚的當天，結束了自己的生命。事件爆出後引發眾怒，甚至驚動總統下令徹查，最後加害者雖被判刑但卻在二審上訴成功，整個案件至今也還在調查中。
回到電視劇《全國死刑公投》，目前已進入結局階段，第八集最新劇情揭曉了「狗臉人」竟然就是朴星雄飾演的權皙妵，那麼他是否會「以惡制惡」私刑處理殺害女兒的真正兇手？而真正的兇手就是議員之子「李閔秀（金權 飾）」嗎？
本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：改編韓國社會案件！《全國死刑公投》6大真實故事盤點，竟比韓劇更殘忍
延伸閱讀
- 韓國「N號房事件」：從父權到厭女，「27萬名趙主彬」能夠繩之以法嗎？
- 韓國「N號房」背後的厭女脈絡：壓迫一直都在，只是我們習以為常
- 韓國連續爆發「無差別刺殺」引發社會恐慌，細看「模仿預告」則更讓人擔心
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
Tags：
政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
連署站點地圖：map.voteforterry.tw/map
郭台銘、賴佩霞連署官方網站：https://voteforterry.tw/