韓國社會議題改編：盤點《全國死刑公投》六大真實事件，真相比韓劇更殘忍

文：推坑人妻

因故停播三週的犯罪漫改劇《全國死刑公投》總算復播了！

「人民擁有執行死刑的選擇權」如此具話題性的題材讓此劇未演先轟動，劇情探討「無罪惡魔」的問題更是引起不少網友的高度討論。

劇情改編自嚴世潤、鄭伊品創作的同名網路漫畫，由韓國電影《白夜行》、電視劇《圈套》的導演朴信宇與《男版灰姑娘》、《月之戀人－步步驚心：麗》的編劇趙允英合作，不過趙編卻加入許多韓國發生的社會案件，到底有哪些駭人的真實故事呢？

在整部劇的首個案件中，被「狗臉人」私刑處死的「裴基哲」是一名兒童性剝削的重大罪犯，裴基哲利用金錢與勢力，不但沒有真正伏法，還企圖在釋放後重新犯案，由兩個案件「Welcome To Video 孫正宇事件」和前幾年鬧得沸沸揚揚的「N號房事件」的故事加以改編。

Photo Credit: SBS

韓國社會案件1：Welcome To Video孫正宇事件

發生在2015年的「Welcome To Video」事件，主謀是一位韓越混血的男性「孫正宇」，他透過暗網建立並經營「Welcome to Video（又名W2V）」網站，慫恿全球兒童性犯罪並散佈兒童性剝削影片，網站只上傳兒童相關影片，理由竟是能獲得比成人影片更高的利潤，犯案近三年的期間居然散佈了約22萬部相關影片。

這個號稱世界上最大的兒童性剝削色情網站，其中最小的受害者年紀居然只有6個月大，真是罪大惡極！而美國國稅局（IRS）最先發現了這起事件，但犯罪者非美國人身分，中間牽涉國際引渡、遣返等原因，孫正宇竟然抓了又放，放了再抓，目前孫正宇在韓國受審，案件還在上訴審判中，判決不公正也引起不少民眾的反彈。

Photo Credit: THE FACT

韓國社會案件2：N號房事件

前幾年震驚全韓國的「N號房事件」，主謀竟然是個只有25歲的青年「博士」趙主彬，他被捕後送檢時向被害者道歉的言論，竟聽不出半點悔意，令人更加氣憤，連Netflix也將這起駭人聽聞的事件翻拍成紀錄片《網路煉獄：揭發N號房》。

最初吹哨者是兩位女大生，她們在「N號房」中臥底6個月，搜集相關犯罪證據讓警方進行調查；而整起案件從2018年一個名為「Godgod（갓갓）」的創建者在即時通訊軟體Telegram建立多個聊天室，當中分享許多不雅甚至是虐待影片。加害者還以多種方式誘騙少女，利用少女的個資來威脅逼迫拍攝影片，最後主謀趙主彬被判40年刑期，「Godgod（갓갓）」則判了34年監禁。

Photo Credit: Netflix

韓國社會案件3：嚴仁淑保險殺人案

劇中因被指控殺死配偶來詐領保險金，卻欠缺證據遭釋放，而成為全國死刑公投第二位被執行者的「嚴恩敬」，原型是發生在2005年的「嚴仁淑保險殺人案」，這位被稱為韓國史上最兇殘的變態毒婦原本是一名保險設計師，為了騙取保險金，她前後殺害了包括兩任丈夫在內的3人，傷害了4人，其中5人更被他搞到失明。犯下以上滔天罪行的嚴仁淑最終於2005年4月被警方逮捕，2006年12月被大法院判處無期徒刑。

Photo Credit: Channel A

韓國社會案件4：務安水庫沉屍事件

嚴恩敬的犯案情節除了參考「嚴仁淑保險殺人案」外，也加入發生於2006年「務安水庫沉屍事件」，一名被通報失蹤的50多歲男子「李正洙」被發現死在全羅南道務安郡水庫的車內，屍體呈現開車時試圖休息的姿勢被發現，結果真正死因竟是中毒。在調查下得知他有大筆金額的死亡保險，因此他的老婆是最具嫌疑的犯人，但因證據不足而被無罪釋放，這也成為17年都未偵破的懸案。

Photo Credit: JRI NEWS

韓國社會案件5：抱川農藥殺人案

另一起和「嚴仁淑保險殺人案」相似，都是以保險金為目的的犯罪，嫌犯「盧女」在沒有引起任何懷疑的情況下，偷偷給前夫注射除草劑殺蟲劑殺死了他，並獲得了大量保險金，之後她又對再婚的丈夫使用了類似的手段，總共殺死3名家庭成員並重傷了1人，被捕審查後最終被判無期徒刑。

Photo Credit: MBC

韓國社會案件6：空軍性騷擾輕生案

第三位被執行者「吳大尉」，曾在軍中是性侵慣犯，害得其中一位女性受害者最後上吊輕生。這事件其實發生在2021年，任韓國空軍中士的李姓女中士，被男上司「張中士」性騷擾後，曾多次舉報，但卻被加害者與單位長官施加壓力，投訴無人理睬，甚至還遭張中士生命威脅。

事發2個月後，受害者李中士錄下影片訴說自己受到的性騷擾行為，選擇在自己登記結婚的當天，結束了自己的生命。事件爆出後引發眾怒，甚至驚動總統下令徹查，最後加害者雖被判刑但卻在二審上訴成功，整個案件至今也還在調查中。

Photo Credit: NEWS1

回到電視劇《全國死刑公投》，目前已進入結局階段，第八集最新劇情揭曉了「狗臉人」竟然就是朴星雄飾演的權皙妵，那麼他是否會「以惡制惡」私刑處理殺害女兒的真正兇手？而真正的兇手就是議員之子「李閔秀（金權 飾）」嗎？

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：改編韓國社會案件！《全國死刑公投》6大真實故事盤點，竟比韓劇更殘忍

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航