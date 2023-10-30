安排失智長輩住到安養護中心並非不孝，反而能獲得舒適照護直到人生畢業為止

美麗奶奶（假名）在診斷出阿茲海默症（Alzheimer's disease）之後，住進了老人安養護中心。在症狀輕微的初期，她住在安養棟，在看護協助之下過著悠閒生活。但在認知逐漸退化到生活難以自理，言語功能幾乎喪失，肢體也逐漸攣縮後，她搬遷到養護棟，接受更全面照料。美麗奶奶的孩子們不僅個個有成就，也和她很親密，經常輪流來探望她。

讓失智也活得舒適，家人安寧共同照護

為了讓美麗奶奶在生命末期能過得更舒適，孩子們申請了機構內的安寧共同照護。除了機構內的護理師與看護員全天候照護，還會有合作醫院的安寧團隊去訪視。這個安寧團隊除了醫師、護理師，還安排臨床心理師擔任個案管理。

安寧團隊在評估家屬的善終準備時，美麗奶奶的女兒們細數先前如何完成老人家的未了心願，也向團隊說明在老人家往生後的喪葬安排與家屬分工。面對準備充分的家屬，安寧團隊感到溝通順暢，之後的合作也相當愉快。一年之後，美麗奶奶往生，家屬除了親人之外，只邀請安寧團隊參加家祭，成為參與美麗奶奶人生畢業典禮的一份子。

晚年罹失智症，仍獲舒適照護

台北市立聯合醫院松德院區臨床心理科臨床心理師高振傑說，這個案例是由真人真事所改編，目的是讓家中有失智長輩的家庭能瞭解，即使罹患失智症，生命末期仍可獲得舒適照護，直到人生畢業為止。身為服務年長者的臨床心理師，發現不少家屬認為將失智長輩安排到安養護中心是不孝、是讓老人家等死。事實上，在失智症末期，長輩不僅在認知功能持續下降，生理機能也會持續衰退，以致食衣住行的照顧上需要特殊設備與知識。家屬與家庭看護其實難以照料這個階段的老人家，而需要有專用設施與專業人力的安養護機構。

雖然並非每個安養護機構都有合作的安寧團隊，但持續地關懷、完成未了心願、計畫後事，這每個家庭都能做到。由於失智症是一種持續性衰退的疾病，家屬若能為老人家接下來的階段做好準備，長輩不僅能善終，還能在人生畢業之前舒適度過。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此

原標：失智症晚年如何善終？ 安寧團體協助完成人生畢業典禮

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航