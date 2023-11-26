九個搭飛機的聰明穿搭技巧：高跟鞋窄版鞋都不推、多一個迷你小袋
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隨著疫情逐漸解禁，人們也越來越常出國旅遊洽公，但是要穿什麼才好？ 機上聰明生存術一次看 不少人已摩拳擦掌，準備在連假期間出國旅遊。雖然長途飛行確實會給人身心帶來壓力，但只要掌握幾個小技巧，就能舒適搭機、享受行程！
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸解禁，不少人已摩拳擦掌，準備在連假期間出國旅遊。雖然長途飛行確實會給人身心帶來壓力，但只要掌握幾個小技巧，就能舒適搭機、享受行程。
1. 舒適衣著、層疊穿搭
穿什麼服裝是影響搭飛機舒適度的關鍵，即使是公務出差，也記得將牛仔褲打包進行李箱。推薦穿上柔軟有彈性的褲子和寬鬆T恤，可避免緊迫不適，保暖毛衣和圍巾也有助於保暖。
機上溫度溫差大，因此層疊的洋蔥式穿搭就是應對重點，如果溫度太熱，可以把外層衣物脫下來當枕頭。
搭機空間有限，想要避免頭髮凌亂打結，除了把頭髮綁起來，也可以圍上圍巾，兼具保暖作用。
2. 舒適鞋襪是搭機好夥伴
登機穿的鞋子和衣服一樣重要，輕盈透氣是首選。避免穿著高跟鞋或窄版鞋，以防奔跑趕飛機。登機後若想要保持舒適，可在自己座位脫下鞋子，因此推薦選擇一雙方便穿脫的鞋子。
還可多準備一雙舒適襪子，一上飛機就換上，可讓你的腳在整趟旅途都感到清爽舒適。
搭飛機不僅溫差大，而且無法隨心所欲調整溫度。為了避免忽冷忽熱，準備一雙拖鞋有助於調節體溫並保持舒適。
3. 軟質包款輕裝上陣
人搭機時會連續好幾個小時擠在座位上，且伸腿空間也不夠，隨身包最好小巧柔軟、可壓扁，以便於放置在座位下或前座口袋。多口袋的隨身包包可幫助你輕裝上陣。
如果要乘坐長途航班，你可能會覺得需要攜帶多一點東西才夠用，但其實一件隨身行李就足夠了。而且旅客和飛機最好攜帶輕載，以避免飛機超載從而影響在空中的機動能力。
4. 多一個迷你小袋
由於乘客在機上的時間幾乎都是坐著的，而且手提行李又得放置在頭上的行李艙。若頻繁拿取錢包、口香糖或鑰匙等小物相當麻煩。此時，準備一個迷你隨身小袋子塞入這些物品，並放置在座位前的口袋，便於隨時拿取。
5. 零錢很好用
現在付款方式相當多元，有大量的APP和信用卡可以滿足需求。另也可隨身攜帶少量美元零錢，便於支付許多服務費用，例如代客泊車、機上小點心等，使用零錢會很方便。兌換外幣時，除了大鈔也別忘了換一些當地貨幣零錢。
6. 寵愛自己
長途飛行可能會讓人筋疲力盡，可準備所有讓人感到舒適的小物，奢華一點也沒問題，例如牙刷、除臭劑、梳子、眼罩、耳塞。還有芳香枕頭噴霧可讓人保持平靜，甚至還塗抹滋潤面霜寵愛自己，閉上眼睛，讓所有的煩惱煙消雲散。
如果你打算在長途飛行途中補眠，推薦隨身攜帶眼罩。只需遮擋光線，就能讓人為享受小睡片刻做好準備。怕吵的人還可攜帶降噪耳機，擁有良好睡眠品質與甜蜜夢鄉。
7. 攜帶酒精消毒
若是免疫系統低下族群，搭乘飛機旅行時與眾多陌生人待在同一個密閉空間，容易接觸到龐大細菌。因此確定有帶上乾洗手或酒精濕巾，並擦拭扶手、折疊桌和任何可能會觸摸到的東西。因為你不知道你使用之前有多少人接觸過，甚至以防有乘客打噴嚏到這些設備上。
8. 再三確認充電器
在離家準備出發之前，務必仔細檢查是否帶上了手機、iPad或隨身攜帶的電子產品充電器。萬一忘記攜帶充電器，雖然在機場也能購買，但費用可是貴的多！
9. 易碎物品務必標註
經常出差的人知道應該帶什麼東西，也知道易碎物品不要打包。但是，如果一定得攜帶貴重物品，請將行李標記為易碎品。至少可確保行李獲得妥善處理，幸運的話，行李有可能放置在最上面。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：穿什麼搭飛機才好？ 機上聰明生存術一次看
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！