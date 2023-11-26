九個搭飛機的聰明穿搭技巧：高跟鞋窄版鞋都不推、多一個迷你小袋

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情逐漸解禁，不少人已摩拳擦掌，準備在連假期間出國旅遊。雖然長途飛行確實會給人身心帶來壓力，但只要掌握幾個小技巧，就能舒適搭機、享受行程。

1. 舒適衣著、層疊穿搭

穿什麼服裝是影響搭飛機舒適度的關鍵，即使是公務出差，也記得將牛仔褲打包進行李箱。推薦穿上柔軟有彈性的褲子和寬鬆T恤，可避免緊迫不適，保暖毛衣和圍巾也有助於保暖。

機上溫度溫差大，因此層疊的洋蔥式穿搭就是應對重點，如果溫度太熱，可以把外層衣物脫下來當枕頭。

搭機空間有限，想要避免頭髮凌亂打結，除了把頭髮綁起來，也可以圍上圍巾，兼具保暖作用。

2. 舒適鞋襪是搭機好夥伴

登機穿的鞋子和衣服一樣重要，輕盈透氣是首選。避免穿著高跟鞋或窄版鞋，以防奔跑趕飛機。登機後若想要保持舒適，可在自己座位脫下鞋子，因此推薦選擇一雙方便穿脫的鞋子。

還可多準備一雙舒適襪子，一上飛機就換上，可讓你的腳在整趟旅途都感到清爽舒適。

搭飛機不僅溫差大，而且無法隨心所欲調整溫度。為了避免忽冷忽熱，準備一雙拖鞋有助於調節體溫並保持舒適。

3. 軟質包款輕裝上陣

人搭機時會連續好幾個小時擠在座位上，且伸腿空間也不夠，隨身包最好小巧柔軟、可壓扁，以便於放置在座位下或前座口袋。多口袋的隨身包包可幫助你輕裝上陣。

如果要乘坐長途航班，你可能會覺得需要攜帶多一點東西才夠用，但其實一件隨身行李就足夠了。而且旅客和飛機最好攜帶輕載，以避免飛機超載從而影響在空中的機動能力。

4. 多一個迷你小袋

由於乘客在機上的時間幾乎都是坐著的，而且手提行李又得放置在頭上的行李艙。若頻繁拿取錢包、口香糖或鑰匙等小物相當麻煩。此時，準備一個迷你隨身小袋子塞入這些物品，並放置在座位前的口袋，便於隨時拿取。

5. 零錢很好用

現在付款方式相當多元，有大量的APP和信用卡可以滿足需求。另也可隨身攜帶少量美元零錢，便於支付許多服務費用，例如代客泊車、機上小點心等，使用零錢會很方便。兌換外幣時，除了大鈔也別忘了換一些當地貨幣零錢。

6. 寵愛自己

長途飛行可能會讓人筋疲力盡，可準備所有讓人感到舒適的小物，奢華一點也沒問題，例如牙刷、除臭劑、梳子、眼罩、耳塞。還有芳香枕頭噴霧可讓人保持平靜，甚至還塗抹滋潤面霜寵愛自己，閉上眼睛，讓所有的煩惱煙消雲散。

如果你打算在長途飛行途中補眠，推薦隨身攜帶眼罩。只需遮擋光線，就能讓人為享受小睡片刻做好準備。怕吵的人還可攜帶降噪耳機，擁有良好睡眠品質與甜蜜夢鄉。

7. 攜帶酒精消毒

若是免疫系統低下族群，搭乘飛機旅行時與眾多陌生人待在同一個密閉空間，容易接觸到龐大細菌。因此確定有帶上乾洗手或酒精濕巾，並擦拭扶手、折疊桌和任何可能會觸摸到的東西。因為你不知道你使用之前有多少人接觸過，甚至以防有乘客打噴嚏到這些設備上。

8. 再三確認充電器

在離家準備出發之前，務必仔細檢查是否帶上了手機、iPad或隨身攜帶的電子產品充電器。萬一忘記攜帶充電器，雖然在機場也能購買，但費用可是貴的多！

9. 易碎物品務必標註

經常出差的人知道應該帶什麼東西，也知道易碎物品不要打包。但是，如果一定得攜帶貴重物品，請將行李標記為易碎品。至少可確保行李獲得妥善處理，幸運的話，行李有可能放置在最上面。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此

原標：穿什麼搭飛機才好？ 機上聰明生存術一次看

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九