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TNL+ 2023/11/19,
城鄉

訪問花東偏鄉居民談颱風體驗：為何我覺得「重建家園假」絕對有必要存在？

訪問花東偏鄉居民談颱風體驗：為何我覺得「重建家園假」絕對有必要存在？
作者拍攝提供

我們想讓你知道的是

一般颱風只要「買好食物」就算準備好的城市人可能無法想像，假如你是一位資源有限的東部偏鄉居民，防颱要做什麼？颱風天會是什麼體驗？需要把座騎山豬綁在豬棚嗎？讓移居花蓮富里的我告訴你，然後你就會能了解為什麼我會那麼認同「重建家園假」的概念......

今年的颱風季（大概）終於告一段落，睽違五年後首次有颱風登陸台灣，雖然五都民眾多數沒什麼感覺，但花東偏鄉居民吃了不少苦頭，多達三個颱風對東部偏鄉造成諸多災情，分別是杜蘇芮、海葵和小犬。

為此，我去訪問了一些剛到東部偏鄉移居／短居的都市朋友，從而整理出「颱風」這項天災來臨時，不同於都市的體驗和議題探討。

杜蘇芮颱風來襲後，我曾寫了一篇文章呼籲這個社會需要更嚴肅看待颱風。內容主要描述颱風在都市媒體圈的娛樂性質，對比沒有媒體話語權的災區，並探討面對天災時的應有態度。而今年颱風季結束後，我想來總結經驗，並且告訴讀者：若你是一個想體驗偏鄉生活的都市人，當你移居鄉下（東部偏鄉老平房）體驗颱風，你會體驗到什麼？而這些體驗背後又隱藏什麼議題呢？

首先來定義東部偏鄉，本文的偏鄉意即「偏遠地區」，因此花蓮市區、台東市區並不叫偏鄉，只能稱為離五都比較遠的大城市，之類的。根據內政部定義，偏遠地區必須離縣市政府達一定距離，人口密度低到一定程度，這類地區通常資源有限，面對天災時會相當辛苦。

多數人很難真正理解「資源有限」這個詞彙，因為從小到大生在資源豐沛的環境，享受資源就像呼吸一樣理所當然，並不會意識到自己的幸福，而這正是本文核心想探討的重點。

假如你成為一位資源有限的東部偏鄉居民，防颱要做什麼？颱風天會是什麼體驗？需要把座騎山豬綁在豬棚嗎？以下且讓我娓娓道來。

生活準備

首先，採收蔬菜！

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