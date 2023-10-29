瑞士蒙特勒是非常神奇的城市，Queen主唱Freddie Mercury在這裡錄下最後的歌聲
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1978年，Queen開始在蒙特勒的Mountain Studio錄音室錄製專輯，因為蒙特勒的氛圍，Queen的音樂似乎也開啟了另一個可能——少了一些戲劇性，多了更多的音樂性，Freddie 的創作力持續噴發。1991年，在蒙特勒，Freddie錄下他最後的歌聲。
今天造訪蒙特勒（Montreux），是瑞士一個在日內瓦湖畔的城市，主要去看Queen的主唱Freddie Mercury，一個望著日內瓦湖的Freddie Mercury雕像。
實在很難把華麗的Freddie，跟充滿生活感的蒙特勒放在一起。
但當你真的到了這個城市，在這裡過個幾天，這個城市似乎就在告訴你，人生就應該怎麼過。
我想Freddie當時也是這麼感受的。
在當時大約1978年，Freddie Mercury與Queen已經是一個紅遍全球的樂團，唱片大賣、單曲蟬聯排行版，聲譽鼎盛，樂團成員正享受成名的滋味，在那個時候，Freddie來到了蒙特勒，一個充滿魅力的城市，結果，在他經過了10年的瘋狂而喧囂的成名之路後，他在這裡，感受到了另一種寧靜的震撼，深深觸動了他。
呼吸著蒙特勒的空氣、曬著蒙特勒的陽光，看著的日內瓦湖，蒙特勒這個城市，安安靜靜的，卻確確實實的改變了他心裡的某些東西。於是Queen在蒙特勒買下了一個錄音室（Mountain Studio），並在這個城市住了下來。在蒙特勒的這個錄音室裡，Queen創作出了另一波高峰。也最後在這個城市，錄下了Queen的最後一張專輯。
他說：If you want peace and soul, come to Montreux。
1977，在我出生的那一年，Queen寫下了經典歌曲〈We Are the Champions〉和〈We Will Rock You〉。不管是不是認識Queen的人，一定都聽過的歌。
1978年，Queen開始在蒙特勒的Mountain Studio錄音室錄製專輯，因為蒙特勒的氛圍，Queen的音樂似乎也開啟了另一個可能。少了一些戲劇性，多了更多的音樂性。幾乎無法阻止Freddie Mercury的創作力噴發。
I’m a shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity.
——〈Don’t Stop Me Now〉
1980年的專輯《The Game》，是Queen迄今最多元化曲風的一張專輯。1984年的《The Works》，更是回歸搖滾本質的趣味。
而1985年的Live Aid的演唱會，Queen更是寫下了歷史，他們精彩的表演幾乎「偷」了整個演唱會，因為這場演唱會，並不是屬於他們專屬的Live，而是同場有Sting、U2、Elton John、The Who、David Bowie，還有Elvis Costello，個個都是超級巨星。這些巨星們最後一致認為，Freddie Mercury那21分鐘充滿魅力的表演，幾乎搶走了整場演唱會的記憶。
而以上這些充滿力量的創作，很難想像Freddie Mercury是在死亡的陰影下所演出的，後來我們才知道，他隱藏了他的病，他的生命早已在倒數。
1991年，在蒙特勒，Freddie Mercury錄下他最後的歌聲。
這就是蒙特勒與Freddie Mercury相遇的故事。而如今，每一年的九月的第一週，粉絲們會一起到蒙特勒這個城市，聚集在面向日內瓦湖的Freddie Mercury身旁，紀念這位搖滾巨星，每一年的這個禮拜，也就是Freddie Celebration Days。
蒙特勒是一個非常神奇的地方，本身就是一個美麗而舒服的城市，加上有了Freddie Mercury的故事，讓這個城市對我而言，充滿了一種魔性。
Freddie Mercury的人生，活的像一顆彗星，短暫卻充滿了耀眼的光芒，用力燃燒了他的天賦，在世界上喜歡搖滾樂的人，留下了精彩的一頁。
“Laughter ringing in the darkness, people drinking for days gone by. Time don’t mean a thing when you’re by my side.”
– You and I
平凡的我們，生命也並不漫長，似乎更要把我們要僅剩的精彩，留在真正值得的人身上。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：王祖鵬
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