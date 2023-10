瑞士蒙特勒是非常神奇的城市，Queen主唱Freddie Mercury在這裡錄下最後的歌聲

文:HappyLee李昆謀

今天造訪蒙特勒(Montreux),是瑞士一個在日內瓦湖畔的城市,主要去看Queen的主唱Freddie Mercury,一個望著日內瓦湖的Freddie Mercury雕像。

實在很難把華麗的Freddie,跟充滿生活感的蒙特勒放在一起。

但當你真的到了這個城市,在這裡過個幾天,這個城市似乎就在告訴你,人生就應該怎麼過。

我想Freddie當時也是這麼感受的。

在當時大約1978年,Freddie Mercury與Queen已經是一個紅遍全球的樂團,唱片大賣、單曲蟬聯排行版,聲譽鼎盛,樂團成員正享受成名的滋味,在那個時候,Freddie來到了蒙特勒,一個充滿魅力的城市,結果,在他經過了10年的瘋狂而喧囂的成名之路後,他在這裡,感受到了另一種寧靜的震撼,深深觸動了他。

呼吸著蒙特勒的空氣、曬著蒙特勒的陽光,看著的日內瓦湖,蒙特勒這個城市,安安靜靜的,卻確確實實的改變了他心裡的某些東西。於是Queen在蒙特勒買下了一個錄音室(Mountain Studio),並在這個城市住了下來。在蒙特勒的這個錄音室裡,Queen創作出了另一波高峰。也最後在這個城市,錄下了Queen的最後一張專輯。

他說:If you want peace and soul, come to Montreux。

1977,在我出生的那一年,Queen寫下了經典歌曲〈We Are the Champions〉和〈We Will Rock You〉。不管是不是認識Queen的人,一定都聽過的歌。

作者提供 蒙特勒的Mountain錄音室

1978年,Queen開始在蒙特勒的Mountain Studio錄音室錄製專輯,因為蒙特勒的氛圍,Queen的音樂似乎也開啟了另一個可能。少了一些戲劇性,多了更多的音樂性。幾乎無法阻止Freddie Mercury的創作力噴發。

I’m a shooting star leaping through the sky, like a tiger defying the laws of gravity. ——〈Don’t Stop Me Now〉

1980年的專輯《The Game》,是Queen迄今最多元化曲風的一張專輯。1984年的《The Works》,更是回歸搖滾本質的趣味。

而1985年的Live Aid的演唱會,Queen更是寫下了歷史,他們精彩的表演幾乎「偷」了整個演唱會,因為這場演唱會,並不是屬於他們專屬的Live,而是同場有Sting、U2、Elton John、The Who、David Bowie,還有Elvis Costello,個個都是超級巨星。這些巨星們最後一致認為,Freddie Mercury那21分鐘充滿魅力的表演,幾乎搶走了整場演唱會的記憶。

而以上這些充滿力量的創作,很難想像Freddie Mercury是在死亡的陰影下所演出的,後來我們才知道,他隱藏了他的病,他的生命早已在倒數。

1991年,在蒙特勒,Freddie Mercury錄下他最後的歌聲。

這就是蒙特勒與Freddie Mercury相遇的故事。而如今,每一年的九月的第一週,粉絲們會一起到蒙特勒這個城市,聚集在面向日內瓦湖的Freddie Mercury身旁,紀念這位搖滾巨星,每一年的這個禮拜,也就是Freddie Celebration Days。

作者提供

蒙特勒是一個非常神奇的地方,本身就是一個美麗而舒服的城市,加上有了Freddie Mercury的故事,讓這個城市對我而言,充滿了一種魔性。

Freddie Mercury的人生,活的像一顆彗星,短暫卻充滿了耀眼的光芒,用力燃燒了他的天賦,在世界上喜歡搖滾樂的人,留下了精彩的一頁。

“Laughter ringing in the darkness, people drinking for days gone by. Time don’t mean a thing when you’re by my side.” – You and I

平凡的我們,生命也並不漫長,似乎更要把我們要僅剩的精彩,留在真正值得的人身上。

本文經零售的科學授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:王祖鵬