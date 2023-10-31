鴻鴻評劇場《兄弟們》：不只荒謬搞笑也有不安的威嚇，就像警察給人又愛又恨的感受
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身在當今世界最知名的劇場藝術家之列，義大利導演卡士鐵路奇的《兄弟們》之於當今社會，無論是美國警察濫權造成「黑命貴」運動，或是臺灣人權抗爭史上，警力被國家濫用的情況，乃至紀錄片《九槍》控訴的移工問題，劇中許多畫面似曾相識，必能帶給觀眾更強烈的感應。
文：鴻鴻（詩人、劇場及電影編導）
身在當今世界最知名的劇場藝術家之列，義大利導演卡士鐵路奇（Romeo Castellucci）學過農業也學過視覺藝術（也就是說，他不是「劇場」出身），擅長多元媒材的組合運用，如裝置藝術般的劇場風格，儀式感濃重的「動態畫面」表演，打破劇場時間與空間流動的方式，呈現出彷彿夢境的幻覺感。
但他的作品也很多元，近年亦執導相當多歌劇作品，從《帕西法爾》到《魔笛》，每一齣都不按牌理出牌，不遵循劇情而深掘作品的內在核心。而這一齣《兄弟們》，再度打破觀眾認知，台上將由演員和徵選來的素人演出一群警察──只有警察，沒有民眾，而這是一齣喜劇。
《兄弟們》是由一個環境劇場的演出發展而來，最初名叫《Buster》，立刻讓人想到默片巨星巴斯特基頓（Buster Keaton）。當我們看到台上一群警察忙不迭地奔來突去，時而扮演宰制者、時而扮演受迫者，的確會有默片打鬧劇（Slapstick）的感受。
這種默片喜劇，的確經常出現警察角色，通常被塑造為威權的代表也同時是笨伯。片中會充滿暴力、胡鬧、跌倒、碰撞、揍與被揍，以及各種驚險的特技橋段，觀眾被逗笑，卻往往不知道為什麼——明明情節如此殘酷，但劇中人都履險如夷，面不改色，形成行動與表情不協調的突梯效果。
《兄弟們》也是這麼一部喜劇，但這喜劇不只荒謬搞笑，也有令人不安的威嚇與神秘的情緒。就像警察給人又愛又恨的感受，一如導演在訪談中所言「我很怕警察，但我認為他們存在是必要的」。
卡士鐵路奇樂於與臨時演員合作，他於2010年應臺北藝術節之邀，首次來臺灣演出《嘿，女生！》就徵選了40名男性同台演出群眾。這次的《兄弟們》公告徵選30名男性（40歲以上尤佳），其中一名需要裸體。但是他們的任務複雜得多，必須依靠耳機指示現場執行的動作。
用素人扮演警察有其用意。「服從第一」是警察和軍人不可質疑的天職，也是權力宰制的最鮮明演示。尤其鎮暴警察出動時，一整排的盾牌形成銅牆鐵壁，完全泯沒個性，讓他們不但是行動的力量，也是紀律的展現。
卡士鐵路奇刻意要求演員現場依令行事，就是要他們不須有心理歷程和情緒詮釋，只能一個口令一個動作，在導演／演員的關係中，也複製了這種宰制與服從的權力。
於是弔詭的是，我們看到的警察不是要求市民遵守規則，反而是自己被命令，並且要執行命令。這就讓他們不但是警察暴力的執行者，也是受害者。
卡士鐵路奇讓焦點從警察自身，移轉到他們所代表的規律。劇中甚至引用聖經〈耶利米書〉來延伸至宗教甚至命運的意涵：「這是上主復仇的時候，……你是我的戰錘和兵器：用你碎裂眾邦；用你毀滅諸國；用你碎裂駿馬和他的騎士；用你碎裂戰車和駕馭者；用你碎裂男人和女人；用你碎裂老人和少年人；用你碎裂年輕男女；用你碎裂牧人和他的群畜；用你碎裂農夫和他的一對牛；用你碎裂統治者和司令。」這種詛咒式的無上律令，賦予看似中性的「紀律」一抹強烈的蠻橫權力色彩。
然而卡士鐵路奇嘗試的卻是喜劇，不是那種輕佻遊戲式的喜劇，而是直視社會結構荒謬的喜劇，一如賈克大地（Jacques Tati）電影中個人與社會的格格不入，或是貝克特（Beckett）戲劇中類似勞來與哈台（Laurel and Hardy）雙人組的無效等待。
貝克特的肖像也和猿猴的肖像先後出現在舞台上，造成宛如《2001太空漫遊》的時空對比效果。從原始時代的動物群聚，到末世的人類社會，果陀從未降臨，而我們卻徒勞地試圖維持生活的秩序、追求進步的軌跡，這種荒謬，到底是悲劇、還是喜劇？恐怕再也分不清。
無論如何，這些主題都只是以暗示的方式表達，舞台上展現的就是動作與畫面，還有巨大的聲響。那些神秘的意象、古怪的畫面、可笑的動作，都是為了創造一種只能在劇場獨享的視聽體驗，不同於影視敘述法則的邏輯。
之於當今社會，無論是美國警察濫權造成「黑命貴」運動，或是臺灣人權抗爭史上，警力被國家濫用的情況，乃至紀錄片《九槍》控訴的移工問題，劇中許多畫面似曾相識，必能帶給觀眾更強烈的感應。
卡士鐵路奇從集體潛意識出發，訴說恐懼與依傍，獨立的渴望與從眾的安全感之間的矛盾，讓每個人自行重組與反思。這才是他的劇場獨步當今，無人能夠追摹或複製的主因。
表演資訊
- 名稱：2023 NTT遇見巨人—羅密歐．卡士鐵路奇《兄弟們》
- 時間：
2023/11/24（五）19:30 2023/11/25（六）14:30 2023/11/26（日）14:30
- 地點：臺中國家歌劇院
- 詳情請點此
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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