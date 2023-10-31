為「印度尼西亞語」正名（上）：為何變體的馬來語，能從印尼本土700多種語言中脫穎而出？
我們想讓你知道的是
基於現實考量，1665年荷蘭巴城當局放棄在東印度貿易區的殖民語言政策，順勢將馬來語規定成第二官方語言與教學用語，使其更深入各島嶼內陸，此舉除導致荷語式微的必然結果外，直接促成「通用語」的馬來語更為普及與流行，並間接造成此區域內數種原住民語言的逐漸消失。
作者：楊俊業 博士
西元1581年荷蘭脫離西班牙獨立之後，旋及於1595年取得第一個海外殖民地-爪哇，並於1602年成立史上首個股票上市公司：「聯合東印度公司」（VOC），1619年在「巴達維亞」（Batavia，即今日雅加達）建立總部；荷蘭的殖民經驗襲自西班牙和葡萄牙，是以「商業」與「傳教」為主要目的，語言政策即是其執行「殖民建構」（colonial formation）之重要環節，引進母國語言是實施殖民政策的普遍原則，推展「荷語教育」自然也就成為荷蘭在各殖民地的殖民建構工程之一，但是為什麼荷蘭在印尼進行殖民統治324年（1619至1942年）後，其母語荷蘭語竟然無法成為現今印度尼西亞的官方語言，反而是變體的馬來語能夠從印尼本土700多種語言中脫穎而出，成為獨立後統一的「國語」（Bahasa）？1928年10月28日由印尼民族主義者宣示的《青年誓言》（Sumpah Pemuda）可謂是一槌定音的關鍵決定。
荷蘭殖民地語言政策
「語言服務宗教」及「文字結合信仰」是歐洲長久以來的生活方式，也是後世西方殖民列強在進行海外擴張時的基本模式，殖民地語言政策成為殖民建構工程中的首要環節。
1602年3月20日成立的荷蘭「東印度公司」是人類史上第一家股份有限公司，以追求商業利潤最大化為目標的跨國上市公司，加之「重商主義」的國際氛圍影響，所謂的「傳播教義」與「殖民同化」等非營利作為，自然非該公司運營的首要任務，甚至公司股東也不願因過激的侵略性傳教活動而影響商業利益，此點從其公司章程規範的業務內容及特權項目即可得悉，東印度公司雖享有商業貿易特權、行政管理、軍事與司法等特權，但是對於在東印度地區的傳教義務卻無硬性規定，更遑論積極開展殖民建構工程項目之母（荷）語教育。
商貿活動對東印度群島的宗教傳播及語言文化造成直接影響；自西元7世紀以降，與印度商人同行的學者開始將印度教和佛教傳入蘇門答臘島南邊的三佛齊（室利佛逝）王國，接著來自南亞和中東的穆斯林商人將伊斯蘭教深入印度尼西亞諸島（除獨尊印度教的峇里島外），其後就是來自歐洲的西班牙、葡萄牙、荷蘭及英國等殖民勢力。
歐洲列強與殖民地和貿易區域的接觸時間長短不一，殖民政策的推動力度亦有差別，同時在東印度區域內（安汶、摩鹿加群島、班達）原已存有不同的政治、社會、經濟、文化及分歧的語言環境（各族方言與外來語言的共存現象）等諸多因素，加之荷蘭東印度公司以追求「商業利益」極大化為主要目標，因此為了快速達到「賺錢」與「管理」的運營目的，最有效率的溝通方式便是使用原住民熟悉的當地語言，而不是從無到有實施荷蘭語的教育與培訓，因此直接採用當時在東印度群島區域內，已被各民族廣泛使用做為「通用語」（lingua franca）的「市場馬來語」（Bazaar Malay）即是最有效率的方式。
事實上，荷蘭在摩鹿加地區的安汶、德那地和班達等地亦曾設有學校進行荷語教學，但是當地已有「通用語」可用的溝通媒介，因此嚴重削減民眾學習荷蘭語的動力，輔以推動荷語教學需要公司挹注額外經費，所以基於現實考量，1665年荷蘭巴城當局於是放棄在東印度貿易區的殖民語言政策，順勢將馬來語規定成第二官方語言與教學用語，使其更深入各島嶼內陸，此舉除導致荷語式微的必然結果外，直接促成「通用語」的馬來語更為普及與流行，並間接造成此區域內數種原住民語言的逐漸消失。
海洋貿易推動馬來語流通
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。