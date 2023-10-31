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TNL+ 2023/10/31,
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為「印度尼西亞語」正名（上）：為何變體的馬來語，能從印尼本土700多種語言中脫穎而出？

為「印度尼西亞語」正名（上）：為何變體的馬來語，能從印尼本土700多種語言中脫穎而出？
荷蘭東印度公司巴達維亞總督府（現為雅加達歷史博物館）前方的法塔喜拉廣場 。Photo Credit：楊俊業

我們想讓你知道的是

基於現實考量，1665年荷蘭巴城當局放棄在東印度貿易區的殖民語言政策，順勢將馬來語規定成第二官方語言與教學用語，使其更深入各島嶼內陸，此舉除導致荷語式微的必然結果外，直接促成「通用語」的馬來語更為普及與流行，並間接造成此區域內數種原住民語言的逐漸消失。

作者：楊俊業 博士

西元1581年荷蘭脫離西班牙獨立之後，旋及於1595年取得第一個海外殖民地-爪哇，並於1602年成立史上首個股票上市公司：「聯合東印度公司」（VOC），1619年在「巴達維亞」（Batavia，即今日雅加達）建立總部；荷蘭的殖民經驗襲自西班牙和葡萄牙，是以「商業」與「傳教」為主要目的，語言政策即是其執行「殖民建構」（colonial formation）之重要環節，引進母國語言是實施殖民政策的普遍原則，推展「荷語教育」自然也就成為荷蘭在各殖民地的殖民建構工程之一，但是為什麼荷蘭在印尼進行殖民統治324年（1619至1942年）後，其母語荷蘭語竟然無法成為現今印度尼西亞的官方語言，反而是變體的馬來語能夠從印尼本土700多種語言中脫穎而出，成為獨立後統一的「國語」（Bahasa）？1928年10月28日由印尼民族主義者宣示的《青年誓言》（Sumpah Pemuda）可謂是一槌定音的關鍵決定。

前身為荷蘭東印度公司巴達維亞市政廳和總督府的雅加達歷史博物館展出印尼人民反抗殖民
Photo Credit：楊俊業
雅加達歷史博物館展出印尼人民反抗殖民爭取獨立殘遭鎮歷的巨型壁畫

荷蘭殖民地語言政策

「語言服務宗教」及「文字結合信仰」是歐洲長久以來的生活方式，也是後世西方殖民列強在進行海外擴張時的基本模式，殖民地語言政策成為殖民建構工程中的首要環節。

1602年3月20日成立的荷蘭「東印度公司」是人類史上第一家股份有限公司，以追求商業利潤最大化為目標的跨國上市公司，加之「重商主義」的國際氛圍影響，所謂的「傳播教義」與「殖民同化」等非營利作為，自然非該公司運營的首要任務，甚至公司股東也不願因過激的侵略性傳教活動而影響商業利益，此點從其公司章程規範的業務內容及特權項目即可得悉，東印度公司雖享有商業貿易特權、行政管理、軍事與司法等特權，但是對於在東印度地區的傳教義務卻無硬性規定，更遑論積極開展殖民建構工程項目之母（荷）語教育。

商貿活動對東印度群島的宗教傳播及語言文化造成直接影響；自西元7世紀以降，與印度商人同行的學者開始將印度教和佛教傳入蘇門答臘島南邊的三佛齊（室利佛逝）王國，接著來自南亞和中東的穆斯林商人將伊斯蘭教深入印度尼西亞諸島（除獨尊印度教的峇里島外），其後就是來自歐洲的西班牙、葡萄牙、荷蘭及英國等殖民勢力。

歐洲列強與殖民地和貿易區域的接觸時間長短不一，殖民政策的推動力度亦有差別，同時在東印度區域內（安汶、摩鹿加群島、班達）原已存有不同的政治、社會、經濟、文化及分歧的語言環境（各族方言與外來語言的共存現象）等諸多因素，加之荷蘭東印度公司以追求「商業利益」極大化為主要目標，因此為了快速達到「賺錢」與「管理」的運營目的，最有效率的溝通方式便是使用原住民熟悉的當地語言，而不是從無到有實施荷蘭語的教育與培訓，因此直接採用當時在東印度群島區域內，已被各民族廣泛使用做為「通用語」（lingua franca）的「市場馬來語」（Bazaar Malay）即是最有效率的方式。

荷蘭東印度公司巴達維亞總督府(現為雅加達歷史博物館)前方的法塔喜拉廣場
Photo Credit：楊俊業
荷蘭東印度公司巴達維亞總督府（現為雅加達歷史博物館）前方的法塔喜拉廣場

事實上，荷蘭在摩鹿加地區的安汶、德那地和班達等地亦曾設有學校進行荷語教學，但是當地已有「通用語」可用的溝通媒介，因此嚴重削減民眾學習荷蘭語的動力，輔以推動荷語教學需要公司挹注額外經費，所以基於現實考量，1665年荷蘭巴城當局於是放棄在東印度貿易區的殖民語言政策，順勢將馬來語規定成第二官方語言與教學用語，使其更深入各島嶼內陸，此舉除導致荷語式微的必然結果外，直接促成「通用語」的馬來語更為普及與流行，並間接造成此區域內數種原住民語言的逐漸消失。

海洋貿易推動馬來語流通

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