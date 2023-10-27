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TNL+ 2023/10/27,
印太

如果台積電去印尼設廠？人力資源素質是印尼發展半導體產業的難題

如果台積電去印尼設廠？人力資源素質是印尼發展半導體產業的難題
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

最近佐科威也向美國提出了加入全球半導體供應鏈的意願。儘管印尼看似有廉價的土地、人力成本優勢，但半導體產業的發展需要更多優秀的腦力資源，而印尼並不具有足夠的優秀理工人才，如果台積電等跨國半導體公司要到印尼投資的話，恐面臨人才不足的困境。

一則印尼佐科威總統向美國副總統賀錦麗提出加入全球半導體供應鏈的新聞讓人看了感動，尤其讓身為一個曾經在護國神山-台灣集體電路公司（以下簡稱台積）工作過的我感到敬佩。

印尼總統佐科威總統從去年開始，在大小不同的公開場合，時常提到印尼要向台灣學習，發展出印尼在全球獨一無二的超強競爭力產業，讓許多印尼高知識份子和高階官員知道了從不自我宣傳的台積，也讓許多印尼投資人積極入手台積ADR股票。

本人在移居印尼之前，1996年曾經任職於在台積在美國轉投資公司Wafertech服務過，之後轉至台積總部的新竹園區，對於台積和美國轉投資之間的文化差距有著第一手的體驗。基於這樣的經驗，在以假設台積到印尼設廠的情境下，筆者來談談印尼發展半導體產業優劣點的人淺見。

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Photo Credit:GettyImages
印尼總統佐科威。

成本低廉未必是印尼強項

從新聞報導來看，印尼政府想要做的是提供原材料的二氧化矽。但遇到的挑戰是，石英的主要成分二氧化矽，全世界到處都找得到，而且印尼總產量一年也不過73萬噸，主要是用於生產玻璃製品而不是矽晶圓。如果單單用供應鏈分散的理由，那其實無需印尼政府出力，各國廠商自然早就會聚集在印尼了。分散並不是一個印尼強而有力的吸引力，因為任何地方也都是分散的選擇。而且，半導體產業供應鏈聚落應該是要分散，抑或是聚集會更有效率，任何從事商業活動的人應該都有基本常識可以判斷。

印尼官方的另一種想法則是，要用非常低廉的成本來吸引半導體公司，但這個印尼慣常的想法其實可以用現實來分析。半導體要求的是極高的純度和精度，但這世界上可能並不存在可以低廉卻又符合半導體先進製程精度純度要求的產品。另外一個讓人詬病的成本問題則是，印尼每年不可預測和急行軍似的加薪幅度，也會增加企業經營的難度。在跨國管理和運輸成本的考量下，撙節支出應該是大部分企業會做的事，除非印尼政府給出了極大的優惠和補助。

即使有原物料的加持，生產成本也不見得會比其他國家低廉，例如最近的中國鋼鐵傾銷到印尼就是一個原因。印尼的原物料在本土的生產成本和最終價格，有時會比出口原物料到中國加工，再回銷印尼的價格還高，而且印尼還有產量不足的問題。此外，市面上隨處可見的走私中國紡織品也價格低廉，讓印尼紡織業者苦不堪言。除了阿拉伯的產油國家，這世界上的先進國家很少有因為原物料而致富或改善的，主要的都是做最終端的產品，例如玻璃做成蘋果手機外殼帶來的價值提升。

在這廿一世紀，依據《晶片戰爭》書中所描述的，其實就是腦力和運算力的競爭。

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