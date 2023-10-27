如果台積電去印尼設廠？人力資源素質是印尼發展半導體產業的難題
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最近佐科威也向美國提出了加入全球半導體供應鏈的意願。儘管印尼看似有廉價的土地、人力成本優勢，但半導體產業的發展需要更多優秀的腦力資源，而印尼並不具有足夠的優秀理工人才，如果台積電等跨國半導體公司要到印尼投資的話，恐面臨人才不足的困境。
一則印尼佐科威總統向美國副總統賀錦麗提出加入全球半導體供應鏈的新聞讓人看了感動，尤其讓身為一個曾經在護國神山-台灣集體電路公司（以下簡稱台積）工作過的我感到敬佩。
印尼總統佐科威總統從去年開始，在大小不同的公開場合，時常提到印尼要向台灣學習，發展出印尼在全球獨一無二的超強競爭力產業，讓許多印尼高知識份子和高階官員知道了從不自我宣傳的台積，也讓許多印尼投資人積極入手台積ADR股票。
本人在移居印尼之前，1996年曾經任職於在台積在美國轉投資公司Wafertech服務過，之後轉至台積總部的新竹園區，對於台積和美國轉投資之間的文化差距有著第一手的體驗。基於這樣的經驗，在以假設台積到印尼設廠的情境下，筆者來談談印尼發展半導體產業優劣點的人淺見。
成本低廉未必是印尼強項
從新聞報導來看，印尼政府想要做的是提供原材料的二氧化矽。但遇到的挑戰是，石英的主要成分二氧化矽，全世界到處都找得到，而且印尼總產量一年也不過73萬噸，主要是用於生產玻璃製品而不是矽晶圓。如果單單用供應鏈分散的理由，那其實無需印尼政府出力，各國廠商自然早就會聚集在印尼了。分散並不是一個印尼強而有力的吸引力，因為任何地方也都是分散的選擇。而且，半導體產業供應鏈聚落應該是要分散，抑或是聚集會更有效率，任何從事商業活動的人應該都有基本常識可以判斷。
印尼官方的另一種想法則是，要用非常低廉的成本來吸引半導體公司，但這個印尼慣常的想法其實可以用現實來分析。半導體要求的是極高的純度和精度，但這世界上可能並不存在可以低廉卻又符合半導體先進製程精度純度要求的產品。另外一個讓人詬病的成本問題則是，印尼每年不可預測和急行軍似的加薪幅度，也會增加企業經營的難度。在跨國管理和運輸成本的考量下，撙節支出應該是大部分企業會做的事，除非印尼政府給出了極大的優惠和補助。
即使有原物料的加持，生產成本也不見得會比其他國家低廉，例如最近的中國鋼鐵傾銷到印尼就是一個原因。印尼的原物料在本土的生產成本和最終價格，有時會比出口原物料到中國加工，再回銷印尼的價格還高，而且印尼還有產量不足的問題。此外，市面上隨處可見的走私中國紡織品也價格低廉，讓印尼紡織業者苦不堪言。除了阿拉伯的產油國家，這世界上的先進國家很少有因為原物料而致富或改善的，主要的都是做最終端的產品，例如玻璃做成蘋果手機外殼帶來的價值提升。
在這廿一世紀，依據《晶片戰爭》書中所描述的，其實就是腦力和運算力的競爭。
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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