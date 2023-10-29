性騷擾防治的實務挑戰：教師「知情不報」的責任困境，性平法規的未竟之路
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若要令性騷擾防治法規更加完備，制度上應如何修正？林志潔律師提出兩點，一是性騷擾本身的定義應更加細緻，二是將那些目前三法都未能涵蓋的對象納入規範，如組織最高領導人和政務官等。
文：蔡益仁（大學政治系學生）
台灣公共策益、台灣智庫、台灣公民人權聯盟、台灣青年基金會、台灣教授協會、台灣勵志協會、亞洲政經與和平交流協會及US Taiwan Watch美國台灣觀測站等單位共同舉辦Y’s Day「週三青年日」，於6月28日晚間以「不騷擾很難嗎？法體系如何接住性平受害者」舉辦司法改革系列第一場活動。
本次活動的主持人，也是台灣公共策益召集人的台灣智庫副執行長董思齊提到本次活動的籌辦目的，即希望集結法律、政治的實務工作者與專家針對司法改革的推動進行討論，讓青年認識公共議題，同時透過理性的思辨凝聚共識。
伴隨著熱門台劇《人選之人—造浪者》的高討論度，今年5月，台灣社會自政壇、學術、藝文至娛樂各界皆有受害者出面揭露遭到性騷擾或性侵害的經驗，點燃台灣metoo運動，也引發國際高度關注。本場講座中，林志潔律師透過親身經歷的分享，帶領觀眾了解性平三法的沿革、受害者和制度中的各種角色在現行法規中面臨怎樣的困境，也展望未來修法應著重的面向。
為什麼20年過去了，社會對性騷擾的理解仍停留在「追求未遂」？
18年前，林志潔律師第一次分享MeToo經驗。當時她回到交大任教，開設「愛情的法律學院」課程。她認為台灣的性別教育相當不足，許多學生即便已經是成年的大學生，仍不知道該如何尊重自己與他人的身體界線，因此決定開設通識課程，致力提升理科學生的公民素養。
林志潔律師在交大期間擔任性平委員將近十年。在無數的案件裡，她看見加害者性別意識低落造成的傷害，或者明知故犯的僥倖心態。「許多加害者辯稱『沒有不法』，這來自於他本身的無知，也來自於社會對他的縱容，這個縱容就是他的成本判定。」當加害者所須承受的社會成本趨近於零，明知故犯的可能就大幅提升。曾有記者詢問她，為何對於法學教育如此執著？起心動念源於她自身遭遇的性騷擾經歷。
約1998年時，林志潔律師遭到法官性騷擾。按照現行的性騷擾分類，其行為更近似於《跟蹤騷擾防治法》裡的跟騷，當時林志潔律師的的案件在該名法官手中，處於相當艱難的處境。林志潔律師自嘆當時年輕不懂事，在花招百出的邀約名目之下誤以為對方是因自己在法庭的優異表現才釋出善意。但是情狀逐漸變本加厲，從請吃飯、喝咖啡，到贈送名牌包、天天下班後的接送要求，甚至在高院的廁所堵人。
「我跟他對峙了十多分鐘，到現在我仍記得那個25歲的律師在廁所焦急無助，看著時間一分一秒過去，開庭快要遲到，急到快要哭的樣子。」
林志潔律師曾嘗試尋求協助，才發現民國87年時尚未有任何的《性騷擾防治法》──《性別工作平等法》、《性別教育平等法》和《性騷擾防治法》，分別在民國91、93和94年實施。「我當時非常震驚，所以這件事成為我很大的動力。我想去理解為何我們國家對於我遭遇的事情竟然幾乎沒有管道能申訴。」
林志潔律師嘗試過翻閱法條、檢視法官倫理規範是否有任何適用的法源，卻發現法官倫理規範僅有形同清年十二守則一般的訓示規定，而無確切懲戒或申訴法規，律師公會也無性騷擾申訴機制。「我不是安靜的人，所以I do whatever I can，將事情告訴認識的各個地院的法官或院長，或者到研習會演講」這是林志潔律師倡議性騷擾防治議題的起點。
多年後，律師第二次提起這次經驗是在2018年時。台北高等行政法院一名法官被爆出騷擾其法助，調查過程中時任的懲戒法院法官認為此案不屬於性騷擾，而是「追求公外情未遂」，並且在各大電視媒體的call in當中如此宣稱。「我當時神經立刻斷線，為什麼20年過去了，社會對於性騷擾的理解仍限於可被輕易帶過的『追求未遂』？」
多年後再次談起，林志潔仍難掩憤慨。「這名法官約法助去河邊散步，第二天法助的contract要領，在這種情況下，你覺得哪一個法助會跟他的法官say no？」
教師「知情不報」的責任困境：性騷擾防治的實務挑戰
針對現行法律的保障，林志潔律師對於多年來的沿革與修正給予正面肯定，同時也指出尚待完備的癥結點，如性別教育平等法對不同性騷擾情境行同等規範所造就的實務難題。
「性別平等教育法是性平三法中最完善的，但它將博士生跟幼稚園的學生等同視之，法律上的定義不夠細緻，使得不同形式的性騷擾案件處理相當棘手。」
林志潔律師以過往經驗為例。曾有學生向她求助，提到某位老師在課堂上針對同志的玩笑令他產生疑慮，想與她討論其言論是否屬於性騷擾。與此同時，學生也向她請求暫時保密，因為未來可能有請該名老師擔任指導教授的需要，不希望破壞關係。「他是一個26歲的博士生，遇到這樣的狀況，作為老師你要怎麼辦？」
後來該名老師的其他學生提起性騷擾，程序當中提到曾有學生向志潔老師諮詢。此時，林志潔律師成為了「知情未報」的老師。
「設計強制通報機制是為了防範幼稚園的狼師，為了避免吃案，你不必百分之百確定，只要得知就應該通報（《性別平等教育法》第二十二條規定：學校校長、教師、職員或工友知悉服務學校發生疑似校園性別事件，應立即通報學校防治規定所定學校權責人員，並由學校權責人員依規定辦理，至遲不得超過二十四小時）。
但是敵意環境的性騷擾狀況，經常是複雜且牽一髮動全身的。如果無論案件情境一律強制通報，真的有尊重被害人最後處理的意願嗎？」林志潔律師分享，曾有同為教師的朋友因知情未報受到12萬元的裁罰，但強制通報的無彈性將令老師很難與學生談論相關情事，因為「知情不報之過」將使公親變事主。
性平法規的未竟之路：組織最高領導人與政務官的性騷擾防治
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
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面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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