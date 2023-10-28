解讀《晶片戰爭》：世界上最複雜的機器「EUV光刻機」，為什麼只有ASML做得出來？
我們想讓你知道的是
ASML是荷蘭公司，目前也只有他們能夠掌握EUV光刻機，但他們的護城河是用「數十年的時間」+「全球化供應鏈管理」+「數百億美金」，打造一台猶如從地球照手電筒到月球的10圓硬幣，又透過鏡子反射回地球高爾夫球上的機器。回頭看，就能知道為什麼中國做不出來EUV光刻機......
文：李元魁
背景知識
2000年代，大家常把半導體分成三類：
1. 邏輯晶片：用來驅動智慧型手機、電腦和伺服器的心臟。
2. 記憶體晶片：DRAM和快閃記憶體（NAND）。
- DRAM提供電腦運行所需的短期記憶。
- NAND則是長時間記憶資料。
3. 廣泛類型的晶片，像是：
- 類比晶片：把視訊或音訊轉換為數位資料。
- 無線射頻晶片：使手機可以與網路連接。
- 管理設備用電方式的半導體：確保設備有效且安全地使用電力。
如今建立一間先進的邏輯晶片廠至少需要200億美元，很少公司能夠負擔。
格芯：從AMD分出去的晶圓代工廠。
前情提要
幫大家重溫一下重點項目，上一篇提到，張忠謀為什麼創立台積電的遠見：
因為每一代晶圓的技術進步，都會堆高晶圓廠的成本。每一片晶片越來越小、越來越難做（成本越高），然後大量新的應用需求被打開，所以成本是指數級增加的。
因此，捨棄設計晶片這個業務，台積電就當一個專屬的印刷廠，別的晶片公司不怕台積電偷走自己的想法，比起三星這樣設計兼製作晶片的公司，台積電一定更值得信任。
台積電出現，也造就了一個大晶片時代。
台積電大同盟
張忠謀自己也意識到，台積電技術上可以超越競爭對手，因為本身處在一個中立者的角色，台積電讓自己成為這些上下游廠商的中心節點，他把這數十家公司圍繞著台積電的運作模式稱為「大同盟」。
這些圍繞台積電的上下游公司也許會彼此競爭，但因沒有廠商生產晶圓，所以沒有一家跟台積電競爭，台積電也因此手握「為這些公司制定晶片製作標準和協議」的權力。
金融危機小故事
2008年金融危機時，蔡力行（張忠謀欽點繼任者）做了一件幾乎CEO都會做的是：「裁員及削減成本」。
但是，張忠謀看準了智慧型手機晶片的發展，他篤定這一波一定是個大機會，他裁掉了蔡力行，重新招回那些被蔡力行裁掉的員工。
即使在金融危機的2009至2010年，仍然增加了數十億美元的支出，只為了搶下並保持這個市場的龍頭地位，事後也證明了張忠謀是對的！
NVIDIA的誕生
1993年，黃仁勳等人創立了NVIDIA。NVIDIA的第一批客戶是影片和電玩公司，雖然看起來不是最先進的公司，但NVIDIA認為圖像的未來是顯示複雜的3D立體圖像，因此朝著這個方向前進。
小知識：1990年代，Office推出的迴紋針，代表著圖形技術的大躍進！（很常當機就是了）
想到NVIDIA就會想到最著名的顯示卡，當初有鑑於對圖像顯示的重視，NVIDIA設計了能夠處理3D圖形的晶片，也就是圖形處理器（Graphics Processor Unit，簡稱GPU）。
快速說明一下讓大家理解CPU跟GPU的差異：
- CPU（中央處理器）就像一個經理，他能同時處理很多不同的工作，這些不同的工作需要同時處理時，經理可以處理的很快。
- GPU（圖形處理器）就像工廠的工人，專門做重複或特定的工作，執行起來效率特別特別高。
所以像是挖礦或是遊戲的超高畫質顯示，交給GPU的效率跟CPU可以說是天壤之別。
相信這樣講印象可能不深刻，直接上一部幾十秒的影片讓大家知道CPU及GPU在處理圖像時的差異：
後來，NVIDIA發現晶片不只適用於繪圖業，其強大的平行處理功能還打開了一個龐大的新市場：AI運算。
NVIDIA就是受惠於台積電的無晶圓廠模式，NVIDIA只需要設計晶片，台積電就會製造出來。（這樣想想NVIDIA真像是第一批拿到大祕寶的人）。
超複雜的機器：EUV光刻機
這個介紹在書中只有用一個篇章（第39章），卻盡顯了為什麼ASML的重要以及製造EUV光刻機如此困難。
在讀這本書之前，我一直有個大問題，相信也是讀者會有的問題，那就是：中國沒辦法自己製造最先進的晶片嗎？為什麼近幾年總是被美國掐脖子？
看完EUV光刻機的發展就會有頭緒了！
在上一篇的「光刻技術的地位」這個小節提到，光刻技術的關鍵在於光的波長，波長就像刀片的鋒利程度。
波長越短，就可以「刻畫」出更小和更精細的光刻圖案，就像更鋒利的刀刻出更精細的圖案一樣，可以製作出更小、更密集的電路。
但原本傳統方法紫外線能達到的波長最小就在248奈米或是193奈米，要向上突破只能寄希望於13.5的極紫外光上。
但是，要用上EUV可以說幾乎不可能，原本使用的是顯微鏡、可見光加上柯達的光阻劑，但是要用上EUV的話幾乎所有的元件都必須重新特製。
從兩個步驟來看到底這台機器多複雜。
- 如何產生EUV（極紫外光）
世上並沒有一種燈泡是EUV燈泡，所以需要特殊方法來產生。
為了產生足夠的EUV，需要用雷射粉碎一個小顆的錫球。多小呢？
發射一個直徑為3000萬分之1米的小錫球，使它以時速約200英里的速度穿過真空。
然後用雷射照射那顆錫球兩次，第一次是加熱它，第二次是以約 50萬度的溫度（太陽表面溫度的好幾倍）把它轟擊成電漿體。
這種轟擊錫滴的過程，每秒重複5萬次，就能產生製造晶片所需的EUV量。
我：「阿…阿？影片看起來不難阿，原來這麼難！」
要知道原本的光刻技術只需要一顆簡單的燈泡作為光源即可，EUV光刻機的出現，相當於原本加減乘除突然變成高等微積分了。
難到爆！
要發明超高功率的雷射、要射的準、要有可以承受50萬度的器械等等。而且這個的精準度相當於在地球上拿著手電筒照到月球上的10圓硬幣一樣難。
光是為了讓雷射室的氣體不被錫滴本身的反光干擾，加上要讓雷射順利離開雷射室，廠商花了10年才克服這項挑戰。
- 如何將EUV光反射到矽晶片上
聽起來很簡單，但一樣是難到爆的事。
因為EUV波長接近X光線，這樣的波長很容易被許多材料給吸收，一般鏡子無法反射。
製作反射鏡的是全球最頂尖的光學公司「德國蔡司」，蔡司開發了一種由100層的鉬和矽交替製成的鏡子，每層都只有幾奈米厚。
要做出來幾乎不可能，因為不能有任何的雜質，但蔡司最終還是做出來了。
蔡司還表示：「那些機械與感測器甚至可以導引雷射，擊中遠在月球的高爾夫球。」
剛剛才要從地球照手電筒到月球的10圓硬幣上而已，現在又要透過鏡子反射回地球的高爾夫球上了，看這個有多困難。
超強的供應鏈管理系統
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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