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2023/10/30,
中東

對比俄烏戰爭，西方國家看待以巴衝突的虛偽和雙標顯而易見

對比俄烏戰爭，西方國家看待以巴衝突的虛偽和雙標顯而易見
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

美國和歐洲各國政府（除少數例外）面對以色列在10月7日以後對加薩採取的行動卻是一片沉默。當以色列殘酷地加緊對加薩長達16年的封鎖，無異於集體懲罰而構成戰爭罪行，有哪個國家予以嚴正譴責？

文：Tom Porteous（人權觀察計畫副主任）

每一起武裝衝突都是獨一無二的。但國際人道法對於保護平民的要求放諸四海皆準：不得蓄意或無區別地攻擊平民，不得劫持人質，不得為個別人員的行動懲罰平民，不得剝奪或扣留人道援助。

戰爭法中固有的非互惠原則也適用於所有衝突。一方違反相關法律不能作為另一方違法的理由。

在烏克蘭，美歐各國政府正確地堅持這些保護生命的原則，並譴責俄羅斯部隊無區別攻擊、非法殺人、法外處決、切斷水電供應和酷刑等公然違法行為。歐美各國也正確地支持為受害者伸張正義的國際努力。

時間快轉18個月，從俄羅斯全面入侵烏克蘭來到新一輪的以色列與巴勒斯坦敵對行動升級。在10月7日到8日這個週末，美歐各國迅速而正確地譴責了哈瑪斯領導對以色列的野蠻攻擊。巴勒斯坦武裝團體在這些攻擊行動中殺害逾1400名男女老幼、劫持近200名人質。美歐各國也迅速而正確地呼籲追究行兇責任和釋放人質。

然而，美國和歐洲各國政府（除少數例外）面對以色列在10月7日以後對加薩採取的行動卻是一片沉默。當以色列殘酷地加緊對加薩長達16年的封鎖，無異於集體懲罰而構成戰爭罪行，有哪個國家予以嚴正譴責？當以色列領導人在言談中試圖模糊加薩平民與戰鬥員之間的重大區別，甚至當他們下令大舉轟炸，將這個人口稠密地區的大街小巷化為瓦礫，有哪個國家表達憤慨？有哪個國家發出明確無疑的呼籲，要求以色列在攻擊加薩時尊重國際準則，遑論對其究責？

一年半以來，西方國家在努力爭取國際社會支持烏克蘭和孤立俄羅斯的過程中，合情合理地向世界其他國家強調了在烏克蘭問題上維護武裝衝突規​​則的重要性。但現在，當以色列封鎖和攻擊加薩而對平民造成毀滅性傷害時，世界其他國家看到的卻是一片沉默。

西方國家的虛偽和雙重標準是顯而易見的。人道主義和人權團體以及一些國家多年來艱苦努力，試圖強化和標準化旨在保護世界各地衝突中平民的相關規範，恐將因此功虧一簣。

如果西方國家想說服世界其他國家相信它們口中的價值觀、人權和武裝衝突國際法，就必須一視同仁，把它們正確適用於俄羅斯對烏克蘭暴行和哈瑪斯對以色列暴行的普遍原則，同樣適用於以色列在加薩漠視平民生命的野蠻暴行。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九


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