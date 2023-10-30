對比俄烏戰爭，西方國家看待以巴衝突的虛偽和雙標顯而易見
我們想讓你知道的是
美國和歐洲各國政府（除少數例外）面對以色列在10月7日以後對加薩採取的行動卻是一片沉默。當以色列殘酷地加緊對加薩長達16年的封鎖，無異於集體懲罰而構成戰爭罪行，有哪個國家予以嚴正譴責？
文：Tom Porteous（人權觀察計畫副主任）
每一起武裝衝突都是獨一無二的。但國際人道法對於保護平民的要求放諸四海皆準：不得蓄意或無區別地攻擊平民，不得劫持人質，不得為個別人員的行動懲罰平民，不得剝奪或扣留人道援助。
戰爭法中固有的非互惠原則也適用於所有衝突。一方違反相關法律不能作為另一方違法的理由。
在烏克蘭，美歐各國政府正確地堅持這些保護生命的原則，並譴責俄羅斯部隊無區別攻擊、非法殺人、法外處決、切斷水電供應和酷刑等公然違法行為。歐美各國也正確地支持為受害者伸張正義的國際努力。
時間快轉18個月，從俄羅斯全面入侵烏克蘭來到新一輪的以色列與巴勒斯坦敵對行動升級。在10月7日到8日這個週末，美歐各國迅速而正確地譴責了哈瑪斯領導對以色列的野蠻攻擊。巴勒斯坦武裝團體在這些攻擊行動中殺害逾1400名男女老幼、劫持近200名人質。美歐各國也迅速而正確地呼籲追究行兇責任和釋放人質。
然而，美國和歐洲各國政府（除少數例外）面對以色列在10月7日以後對加薩採取的行動卻是一片沉默。當以色列殘酷地加緊對加薩長達16年的封鎖，無異於集體懲罰而構成戰爭罪行，有哪個國家予以嚴正譴責？當以色列領導人在言談中試圖模糊加薩平民與戰鬥員之間的重大區別，甚至當他們下令大舉轟炸，將這個人口稠密地區的大街小巷化為瓦礫，有哪個國家表達憤慨？有哪個國家發出明確無疑的呼籲，要求以色列在攻擊加薩時尊重國際準則，遑論對其究責？
一年半以來，西方國家在努力爭取國際社會支持烏克蘭和孤立俄羅斯的過程中，合情合理地向世界其他國家強調了在烏克蘭問題上維護武裝衝突規則的重要性。但現在，當以色列封鎖和攻擊加薩而對平民造成毀滅性傷害時，世界其他國家看到的卻是一片沉默。
西方國家的虛偽和雙重標準是顯而易見的。人道主義和人權團體以及一些國家多年來艱苦努力，試圖強化和標準化旨在保護世界各地衝突中平民的相關規範，恐將因此功虧一簣。
如果西方國家想說服世界其他國家相信它們口中的價值觀、人權和武裝衝突國際法，就必須一視同仁，把它們正確適用於俄羅斯對烏克蘭暴行和哈瑪斯對以色列暴行的普遍原則，同樣適用於以色列在加薩漠視平民生命的野蠻暴行。
延伸閱讀
- BBC查核：哈瑪斯擄走的222名以色列人質，他們都是誰？
- 加薩衝突戰線可能延長：哈瑪斯、真主黨、以色列國防軍，誰的軍力比較強？
- 真主黨、哈瑪斯與聖戰組織三方商討如何取勝，以色列恐闢北部新戰線腹背受敵
- 以色列為何推遲加薩地面戰？《法新社》分析內部分歧等3大主因
- 在世代棲居的家鄉被視為「難民」，哪裡才能是巴勒斯坦人的家？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。