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TNL+ 2023/10/29,
藝文

我從《士兵的故事》想到史特拉文斯基與黑澤明，戰爭、死亡——何等的孤獨！

我從《士兵的故事》想到史特拉文斯基與黑澤明，戰爭、死亡——何等的孤獨！
《斷面裡的劇場》劇照（寶藏巖）｜Photo Credit: 鍾喬提供，許斌攝影

我們想讓你知道的是

這是描述士兵最為扣人心弦的題材。然而，時空一轉來到當代。黑澤明晚年在《夢》這部膾炙人口的電影中，有一個章節，展現的卻是另一種士兵返鄉的故事。我在想，黑澤明內心最深處思索的是，孤獨。死亡，何等孤獨，特別是在戰場上死去的靈魂。

很快的，差事劇團將涉渡30歲生日。這之前，我想起創團之初 ，與菲律賓一個稱作「古教士劇團」的創作者，共同完成的一齣戲碼《士兵的故事》。

那時，我們因為參與反對美軍基地在菲律賓的抗爭，轉個彎關切起廣島核爆事件。這齣戲，運用肢體與詩的交錯，激盪出戰爭陰影下的悲歌。其中，最前面的一段，以肢體鋪陳兩個在叢林躲藏，不相信戰爭已經結束的士兵的衝突。

廝殺與矛盾，引來第二段，呈現的是，寓言的場景；訴說的是，一個日本古老武士將軍的傳說；鋪陳的是，將軍帶領的蜜蜂將轉化為士兵，展開一場永不止息的戰爭。

接下來，一場山林的祖孫慰藉，無法阻擋悲劇的發生。就在廣島核爆的8月那一天上午。離開的人，在幸福的感覺逝去後，內心永遠被愧疚纏繞；沒有離開的人，瞬間消失或者幾乎成為乾渴的肉身，在驚慌間，讓靈魂喝下荒地上難尋的滴水。

1996，演出那一年，差事劇團創立，在一篇文案中我寫著：「戰爭是人性深層的一面鏡子，映照著受害者被扭曲的靈魂樣貌。」

劇場，在面對士兵的故事時，不再流連於外在的遭遇，卻必須面臨內在的徬徨、不安與徘徊。因此，這齣戲以這樣的詩行，作為鋪陳：「一眨眼的時間有多長／你可曾想過／一九四五年八月六日清晨八時十六分／一顆核彈在廣島爆裂／一眨眼的時間／一棵松樹燃燒／一個赤裸的女人／燃燒的衣物／死去的馬／撕扯的乳房／以及，黑雨／一個孩子嘶喊：痛苦呀！痛苦！」

時間過去。如何看待這樣以戰爭為反思事件的劇作？這是一個很好的發問。就從這個發問，繼續接下來的情境敘述吧！

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Photo Credit: 鍾喬提供
1996《士兵的故事》劇照（皇冠小劇場）
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