【2023金音獎】最佳新人獎：鶴 The Crane《TALENT》

2023年第14屆金音獎，最佳新人獎由鶴 The Crane獲得，評審團指出，鶴 The Crane 身兼詞曲創作者與《TALENT》專輯製作人，作品完整度高，製作扎實精緻，在年輕世代中表現突出。

作為開場表演嘉賓之一的鶴The Crane在發表得獎感言時特別開玩笑表示沒有內定，還特別把每一位入圍者名字都練過一次。鶴The Crane說道，自己為了開場的表演，把每個入圍者的作品都仔細聽過了一輪，並表示很榮幸能與大家一起入圍這個獎項。

鶴The Crane表示《TALENT》專輯名稱雖然是「才華」，但更多在講的是自己過去所累積的努力與經驗，並坦言自己不是一次就能做對的人，所以在跳高之前勢必是一場漫長的深蹲，學會如何嚴謹以及看開。

此外，鶴The Crane也感謝評審團的肯定，並感謝所有看見他精彩之處的人，更感謝他的聽眾帶給他自信，也向家人與女友、工作夥伴，以及過去曾一起玩樂團的夥伴們一一道謝，感謝他們帶領自己走到這個舞台。

鶴The Crane，本名林泰羽，台灣創作男歌手。

2022年，結合 Alternative R&B、Indie Pop、Disco 等曲風發行首張個人專輯《TALENT》，2023年憑藉此張專輯入圍第34屆金曲獎最佳新人獎及最佳華語男歌手獎，因為一曲熱門創作，有「拉麵公子」之稱。

在出道成為歌手之前，鶴The Crane曾擔任HUSH的巡演樂手，也曾參與鄭宜農《給天王星》專輯、彭佳慧歌曲〈玫瑰花香〉、林宥嘉歌曲〈少女〉的製作。創作風格受到兒時和父母一起看美劇、電影、聽西洋歌的影響，日後的創作類型也都是以英文歌居多，鶴的英文程度極佳，常被公司同事在跟老外開會時拉去當即時翻譯。從高中時開始玩樂團，一開始彈Keyboard，後來慢慢往幕後創作。

最佳新人獎（粗體為得獎者）

WADE DAO／《A WILD DANCE OF FLAME》

凹與山／《Modern Problem》

Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》

Abus／《ABUS》

MANDARK／《BADA88》

鶴 The Crane／《TALENT》

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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑

核稿編輯：楊士範