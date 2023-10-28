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2023/10/28,
音樂

【2023金音獎完整得獎名單】：Mong Tong榮獲評審團獎、蘇珮卿拿最佳專輯、露波獲最佳樂團

【2023金音獎完整得獎名單】：Mong Tong榮獲評審團獎、蘇珮卿拿最佳專輯、露波獲最佳樂團
Photo Credit: 金音創作獎提供

我們想讓你知道的是

2023金音獎在本週六舉行，在盧律銘率領的評審團之下，本屆共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項，針對本屆的評選標準，盧律銘說：「其實今年非常單純，回到『音樂』這件事本身，討論音樂，不考慮長相、市場性、走紅與否。」至於，金音獎的頒獎、表演嘉賓以及播出資訊，本文也一次整理。

今（2023）年的金音獎邁入第14年，於10月28日公布得獎名單，整體主軸為「對應人的年齡是14歲」，這是散發年輕世代叛逆與純真的年紀，而根據官方指出，對於擁抱夢想的音樂人來說，這些特質也是珍貴的創作養分，賦予音樂作品多元、創新以及無限的可能性。

至於本屆金音獎採「數位發行」及報名「亞洲創作音樂獎」、「現場演出獎」之作品，全面採用線上報名。本屆共計3634件作品參賽，包含798張專輯／EP及29組現場演出參賽，亞洲創作音樂獎則有66件作品報名，創下歷年最高，參賽者則涵蓋了日本、韓國、中國、香港、澳門、菲律賓、新加坡、印尼、泰國等。

而本屆評審團主席為三金、金音獎入圍、得獎常客盧律銘，其擅長電子音樂，並從音樂創作橫跨聲音設計，同時致力於結合電影、電視及影音藝術的配樂技巧。而盧律銘近年代表的電影配樂作品有《返校》、《無聲》、《腿》、《消失的情人節》、《瀑布》等片，而盧律銘同時是樂團「聲子蟲」的吉他手，也入圍了今年金曲獎最佳樂團獎。

在盧律銘率領的評審團之下，本屆共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項，針對本屆的評選標準，盧律銘說：「其實今年非常單純，回到『音樂』這件事本身，討論音樂，不考慮長相、市場性、走紅與否。而今年在評選的過程中，發現了許多跨界、跨領域的合作作品。」

盧律銘進一步解釋：「所謂的音樂本身，演奏專輯就是討論編曲、結構；有演唱的話就會涵蓋詞曲討論，非常單純地針對各曲風類型進行討論。」

評審團主席-盧律銘2
Photo Credit: 金音創作獎提供
盧律銘

至於本屆金音獎將由嘻哈歌手熊仔擔任典禮主持人，而頒獎嘉賓，除了盧律銘之外，還有A_Root同根生、Dizzy Dizzo蔡詩芸、Ilid Kaolo以莉高露、Kamaal Williams（UK）、LINION、Mickie Yoshino （JP）、RayRay、Room307（HK）、Starr Chen陳星翰、The Dinosaur's Skin 恐龍的皮、TRASH、大霈（李霈瑜）、江老師（江宇婷）、李權哲、迪拉、柯智豪、陳竹昇、黃瑞豐、漂流出口 Outlet Drift、趙珮均、謝明諺、鶴The Crane。

值得一提的是，曾獲金曲特別貢獻獎的黃瑞豐老師，將頒發本屆金音特別貢獻獎給沈鴻元老師，別具意義。而除了台灣本土頒獎者之外，來自日本的知名音樂人yama及Mickie Yoshino也將來台，分別頒發「最佳創作歌手獎」及「亞洲創作音樂獎」。

Mickie Yoshino有著樂手、編曲家、歌曲創作者多重身分，曾替電影《搖擺女孩》製作音樂獲得日本電影學院獎最優秀音樂獎；yama代表作為〈春を告げる〉、《SPY×FAMILY間諜家家酒》歌曲〈色彩〉等等，而yama除了頒獎之外，也擔綱本屆金音獎表演者。

除了日本表演者之外，金音獎的表演嘉賓還有Majin、Musa明馬丁、Robot Swing、李紅REDLEE、李權哲、周穆、桃子A1J、鳳小岳 Rhydian Vaughan、聲子蟲 Bugs of Phonon、謝明諺、鶴The Crane。

頒獎人_Mickie_Yoshino
Photo Credit: 金音創作獎提供
Mickie Yoshino

最後，第14屆金音獎頒獎典禮將在10月28日，於台北流行音樂中心表演廳晚間7點舉行，國內直播平台為官方YouTube（手語）、官方Facebook、LINE TODAY、MyVideo；海外則是SPACE SHOWER YouTube 。

第14屆金音創作獎入圍名單

【不分類型獎項】

最佳專輯獎

  • 《歌佈靈的奇妙電台》／小人（製作人：小人）
  • 《In the Cave》／許郁瑛（製作人：許郁瑛、程杰、林偉中）
  • 《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿（製作人：蘇珮卿）
  • 《美麗新世界》／露波合唱團（製作人：李權哲）
  • 《TALENT》／鶴 The Crane（製作人：鶴 The Crane）

最佳樂團獎

  • 落日飛車／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》
  • 椅子樂團／《香格里拉的呼喚》
  • Dharma 達摩樂隊／《一念三千》
  • 艾倫街的力透帥／《Suffering》
  • 露波合唱團／《美麗新世界》

最佳創作歌手獎

  • 曾國宏／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》
  • 小人／《歌佈靈的奇妙電台》
  • 9m88／《9m88 Radio》
  • 蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》
  • 鶴 The Crane／《TALENT》

最佳新人獎

  • WADE DAO／《A WILD DANCE OF FLAME》
  • 凹與山／《Modern Problem》
  • Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》
  • Abus／《ABUS》
  • MANDARK／《BADA88》
  • 鶴 The Crane／《TALENT》

最佳樂手獎

  • 許郁瑛／《In the Cave》／鋼琴、電鋼琴、合成器、效果器
  • Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》／小提琴、五弦琴
  • Sonic Deadhorse（鄭各均）／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／吉他、吉他合成器、電腦編程、現場電子
  • 謝明諺／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／薩克斯風、長笛、印度笛
  • 蔡巽洋／《棲居在溪源之上》／木吉他
  • 若池敏弘／《𨑨迌》／艾斯拉吉琴、塔布拉鼓
  • 鍾於叡／《𨑨迌》／二胡
  • 蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》／主唱、豎琴、鋼琴、長笛、印度笛、合成器、合聲

最佳現場演出獎

  • 《男子漢一匹 / 腰束奶凸尻川硬邦邦 / 心》/阿跨面
  • 《OPEN JADE!》/JADE
  • 《DESERVE / NOVA / LOVE MYSELF》/Gummy B
  • 《邵大倫《變身》2023大港開唱》/邵大倫
  • 《A_Root同根生《邊緣轉生術》HOLY GAZAI發片專場演唱會 》/A_Root同根生
  • 《【衛武營小時光】跑跑機器人《時間密碼》》/跑跑機器人

亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

  • 《今日宜著迷》／王澳珂
  • 《火星電台III》／火星電台
  • 《窄路微塵 電影原聲配樂》／黃衍仁
  • 《RhizomE x Ju Ju》／Ham Tanid（Tanid Sintaratana）
  • 《Goodbye》／東京塩麹

【類型音樂獎項】

最佳搖滾專輯獎

  • 《孝順一族》／孝順一族
  • 《Sinking Fate》／Doodle
  • 《一念三千》／Dharma 達摩樂隊
  • 《ADICA》／ØZI

最佳搖滾歌曲獎

  • 〈Tina's Hausu〉／《Tina's Hausu》／王若琳
  • 〈Play Station〉／《Play Station》／JADE
  • 〈吃拉麵請勿解壓縮〉／《我大盧思蒨》／Miao Miao Flow（盧思蒨）
  • 〈人間條件〉／《家和萬事興》／滅火器
  • 〈我想要一台車〉／《美麗新世界》／露波合唱團

最佳民謠專輯獎

  • 《目麻》／黃瑋傑
  • 《愛人走吧》／嚴梵
  • 《𨑨迌》／菩花樂集
  • 《女人島》／Ado阿洛

最佳民謠歌曲獎

  • 〈望〉／《望》／邱淑蟬
  • 〈Lucy〉／《Lucy》／高真
  • 〈我在愛情的盡頭看見了你和我〉／《黃色的房子映照清晨的天空》／老王樂隊
  • 〈My Inner Palace〉／《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿
  • 〈O kanatal no fafahiyan 女人島 〉／《女人島》／Ado阿洛

最佳嘻哈專輯獎

  • 《歌佈靈的奇妙電台》／小人
  • 《On The Road》／PONY5IBE
  • 《GDNA》／國蛋
  • 《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》／葛西瓦

最佳嘻哈歌曲獎

  • 〈Alexis〉／《Alexis》／Majin
  • 〈敦化南路 （Revisit）〉／《安泰： The Revisit Version》／Gummy B
  • 〈得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲〉／《得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲》／Leo王 （共同創作人：陳嫺靜）
  • 〈流水帳〉／《流水帳》／熊仔
  • 〈White Noise ft. Soft Lipa〉／《GDNA》／國蛋

最佳電音專輯獎

  • 《In the Cave》／許郁瑛
  • 《evo呂tion》／呂紹淳
  • 《Detector》／Wring Out Laura

最佳電音歌曲獎

  • 〈暗光鳥 feat. 許郁瑛〉／《派樂黛 G8 二元對立》／程杰 / 黃瑞豐
  • 〈一一 〉／《奶汁》／Sophie Lu
  • 〈Complex Person 複雜的人〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
  • 〈Symbolic Dimension 符號次元〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
  • 〈8ODY〉／《BADA88》／MANDARK （共同創作者：OOG）

最佳爵士專輯獎

  • 《我偏愛》／方斯由
  • 《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
  • 《一種分析辣椒素的方法》／dongyi

最佳爵士歌曲獎

  • 〈在阿姆斯特丹騎腳踏車〉／《我偏愛》／方斯由
  • 〈I.C.E. 心流功性防壁〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
  • 〈In The Woods〉／《Vestige》／蔡雯慧
  • 〈Dark Night / Sunlight〉／《9m88 Radio》／9m88
  • 〈濃淡〉／《一種分析辣椒素的方法》／dongyi

最佳節奏藍調專輯獎

  • 《9m88 Radio》／9m88
  • 《FRANKENSTEIN 》／BRADD
  • 《TALENT》／鶴 The Crane

最佳節奏藍調歌曲獎

  • 〈Pure Oxygen〉／《Pure Oxygen》／BRADD
  • 〈Finally〉／《Way out》／壞特 ?te
  • 〈can i leave my dream〉／《倒敘》／aDAN薛詒丹
  • 〈Caged Birds〉／《FRANKENSTEIN 》／BRADD
  • 〈不介意〉／《TALENT》／鶴 The Crane

最佳另類流行專輯獎

  • 《Modern Problem》／凹與山
  • 《Way out》／壞特 ?te
  • 《BADA88》／MANDARK
  • 《禁》／曹雅雯
  • 《美麗新世界》／露波合唱團

最佳另類流行歌曲獎

  • 〈金黃色的〉／《金黃色的》／鄭宜農
  • 〈只希望你我身邊〉／《只希望你我身邊》／李權哲
  • 〈Αφροδίτη （feat. 林奕碩）〉／《Αφροδίτη （feat. 林奕碩）》／椅子樂團
  • 〈Jellyfish （feat. Michael Seyer）〉／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》／落日飛車
  • 〈八寶公主 Princess Bubble〉／《邊緣轉生術 Holy Gazai》／A_Root同根生

【評審團獎】

  • Mong Tong／《道火》

【特別貢獻獎】

  • 沈鴻元

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核稿編輯：楊士範

 

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