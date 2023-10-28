【2023金音獎完整得獎名單】：Mong Tong榮獲評審團獎、蘇珮卿拿最佳專輯、露波獲最佳樂團
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2023金音獎在本週六舉行，在盧律銘率領的評審團之下，本屆共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項，針對本屆的評選標準，盧律銘說：「其實今年非常單純，回到『音樂』這件事本身，討論音樂，不考慮長相、市場性、走紅與否。」至於，金音獎的頒獎、表演嘉賓以及播出資訊，本文也一次整理。
今（2023）年的金音獎邁入第14年，於10月28日公布得獎名單，整體主軸為「對應人的年齡是14歲」，這是散發年輕世代叛逆與純真的年紀，而根據官方指出，對於擁抱夢想的音樂人來說，這些特質也是珍貴的創作養分，賦予音樂作品多元、創新以及無限的可能性。
至於本屆金音獎採「數位發行」及報名「亞洲創作音樂獎」、「現場演出獎」之作品，全面採用線上報名。本屆共計3634件作品參賽，包含798張專輯／EP及29組現場演出參賽，亞洲創作音樂獎則有66件作品報名，創下歷年最高，參賽者則涵蓋了日本、韓國、中國、香港、澳門、菲律賓、新加坡、印尼、泰國等。
而本屆評審團主席為三金、金音獎入圍、得獎常客盧律銘，其擅長電子音樂，並從音樂創作橫跨聲音設計，同時致力於結合電影、電視及影音藝術的配樂技巧。而盧律銘近年代表的電影配樂作品有《返校》、《無聲》、《腿》、《消失的情人節》、《瀑布》等片，而盧律銘同時是樂團「聲子蟲」的吉他手，也入圍了今年金曲獎最佳樂團獎。
在盧律銘率領的評審團之下，本屆共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項，針對本屆的評選標準，盧律銘說：「其實今年非常單純，回到『音樂』這件事本身，討論音樂，不考慮長相、市場性、走紅與否。而今年在評選的過程中，發現了許多跨界、跨領域的合作作品。」
盧律銘進一步解釋：「所謂的音樂本身，演奏專輯就是討論編曲、結構；有演唱的話就會涵蓋詞曲討論，非常單純地針對各曲風類型進行討論。」
至於本屆金音獎將由嘻哈歌手熊仔擔任典禮主持人，而頒獎嘉賓，除了盧律銘之外，還有A_Root同根生、Dizzy Dizzo蔡詩芸、Ilid Kaolo以莉高露、Kamaal Williams（UK）、LINION、Mickie Yoshino （JP）、RayRay、Room307（HK）、Starr Chen陳星翰、The Dinosaur's Skin 恐龍的皮、TRASH、大霈（李霈瑜）、江老師（江宇婷）、李權哲、迪拉、柯智豪、陳竹昇、黃瑞豐、漂流出口 Outlet Drift、趙珮均、謝明諺、鶴The Crane。
值得一提的是，曾獲金曲特別貢獻獎的黃瑞豐老師，將頒發本屆金音特別貢獻獎給沈鴻元老師，別具意義。而除了台灣本土頒獎者之外，來自日本的知名音樂人yama及Mickie Yoshino也將來台，分別頒發「最佳創作歌手獎」及「亞洲創作音樂獎」。
Mickie Yoshino有著樂手、編曲家、歌曲創作者多重身分，曾替電影《搖擺女孩》製作音樂獲得日本電影學院獎最優秀音樂獎；yama代表作為〈春を告げる〉、《SPY×FAMILY間諜家家酒》歌曲〈色彩〉等等，而yama除了頒獎之外，也擔綱本屆金音獎表演者。
除了日本表演者之外，金音獎的表演嘉賓還有Majin、Musa明馬丁、Robot Swing、李紅REDLEE、李權哲、周穆、桃子A1J、鳳小岳 Rhydian Vaughan、聲子蟲 Bugs of Phonon、謝明諺、鶴The Crane。
最後，第14屆金音獎頒獎典禮將在10月28日，於台北流行音樂中心表演廳晚間7點舉行，國內直播平台為官方YouTube（手語）、官方Facebook、LINE TODAY、MyVideo；海外則是SPACE SHOWER YouTube 。
第14屆金音創作獎入圍名單
【不分類型獎項】
最佳專輯獎
- 《歌佈靈的奇妙電台》／小人（製作人：小人）
- 《In the Cave》／許郁瑛（製作人：許郁瑛、程杰、林偉中）
- 《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿（製作人：蘇珮卿）
- 《美麗新世界》／露波合唱團（製作人：李權哲）
- 《TALENT》／鶴 The Crane（製作人：鶴 The Crane）
最佳樂團獎
- 落日飛車／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》
- 椅子樂團／《香格里拉的呼喚》
- Dharma 達摩樂隊／《一念三千》
- 艾倫街的力透帥／《Suffering》
- 露波合唱團／《美麗新世界》
最佳創作歌手獎
- 曾國宏／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》
- 小人／《歌佈靈的奇妙電台》
- 9m88／《9m88 Radio》
- 蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》
- 鶴 The Crane／《TALENT》
最佳新人獎
- WADE DAO／《A WILD DANCE OF FLAME》
- 凹與山／《Modern Problem》
- Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》
- Abus／《ABUS》
- MANDARK／《BADA88》
- 鶴 The Crane／《TALENT》
最佳樂手獎
- 許郁瑛／《In the Cave》／鋼琴、電鋼琴、合成器、效果器
- Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》／小提琴、五弦琴
- Sonic Deadhorse（鄭各均）／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／吉他、吉他合成器、電腦編程、現場電子
- 謝明諺／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／薩克斯風、長笛、印度笛
- 蔡巽洋／《棲居在溪源之上》／木吉他
- 若池敏弘／《𨑨迌》／艾斯拉吉琴、塔布拉鼓
- 鍾於叡／《𨑨迌》／二胡
- 蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》／主唱、豎琴、鋼琴、長笛、印度笛、合成器、合聲
最佳現場演出獎
- 《男子漢一匹 / 腰束奶凸尻川硬邦邦 / 心》/阿跨面
- 《OPEN JADE!》/JADE
- 《DESERVE / NOVA / LOVE MYSELF》/Gummy B
- 《邵大倫《變身》2023大港開唱》/邵大倫
- 《A_Root同根生《邊緣轉生術》HOLY GAZAI發片專場演唱會 》/A_Root同根生
- 《【衛武營小時光】跑跑機器人《時間密碼》》/跑跑機器人
亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）
- 《今日宜著迷》／王澳珂
- 《火星電台III》／火星電台
- 《窄路微塵 電影原聲配樂》／黃衍仁
- 《RhizomE x Ju Ju》／Ham Tanid（Tanid Sintaratana）
- 《Goodbye》／東京塩麹
【類型音樂獎項】
最佳搖滾專輯獎
- 《孝順一族》／孝順一族
- 《Sinking Fate》／Doodle
- 《一念三千》／Dharma 達摩樂隊
- 《ADICA》／ØZI
最佳搖滾歌曲獎
- 〈Tina's Hausu〉／《Tina's Hausu》／王若琳
- 〈Play Station〉／《Play Station》／JADE
- 〈吃拉麵請勿解壓縮〉／《我大盧思蒨》／Miao Miao Flow（盧思蒨）
- 〈人間條件〉／《家和萬事興》／滅火器
- 〈我想要一台車〉／《美麗新世界》／露波合唱團
最佳民謠專輯獎
- 《目麻》／黃瑋傑
- 《愛人走吧》／嚴梵
- 《𨑨迌》／菩花樂集
- 《女人島》／Ado阿洛
最佳民謠歌曲獎
- 〈望〉／《望》／邱淑蟬
- 〈Lucy〉／《Lucy》／高真
- 〈我在愛情的盡頭看見了你和我〉／《黃色的房子映照清晨的天空》／老王樂隊
- 〈My Inner Palace〉／《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿
- 〈O kanatal no fafahiyan 女人島 〉／《女人島》／Ado阿洛
最佳嘻哈專輯獎
- 《歌佈靈的奇妙電台》／小人
- 《On The Road》／PONY5IBE
- 《GDNA》／國蛋
- 《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》／葛西瓦
最佳嘻哈歌曲獎
- 〈Alexis〉／《Alexis》／Majin
- 〈敦化南路 （Revisit）〉／《安泰： The Revisit Version》／Gummy B
- 〈得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲〉／《得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲》／Leo王 （共同創作人：陳嫺靜）
- 〈流水帳〉／《流水帳》／熊仔
- 〈White Noise ft. Soft Lipa〉／《GDNA》／國蛋
最佳電音專輯獎
- 《In the Cave》／許郁瑛
- 《evo呂tion》／呂紹淳
- 《Detector》／Wring Out Laura
最佳電音歌曲獎
- 〈暗光鳥 feat. 許郁瑛〉／《派樂黛 G8 二元對立》／程杰 / 黃瑞豐
- 〈一一 〉／《奶汁》／Sophie Lu
- 〈Complex Person 複雜的人〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
- 〈Symbolic Dimension 符號次元〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
- 〈8ODY〉／《BADA88》／MANDARK （共同創作者：OOG）
最佳爵士專輯獎
- 《我偏愛》／方斯由
- 《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
- 《一種分析辣椒素的方法》／dongyi
最佳爵士歌曲獎
- 〈在阿姆斯特丹騎腳踏車〉／《我偏愛》／方斯由
- 〈I.C.E. 心流功性防壁〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space
- 〈In The Woods〉／《Vestige》／蔡雯慧
- 〈Dark Night / Sunlight〉／《9m88 Radio》／9m88
- 〈濃淡〉／《一種分析辣椒素的方法》／dongyi
最佳節奏藍調專輯獎
- 《9m88 Radio》／9m88
- 《FRANKENSTEIN 》／BRADD
- 《TALENT》／鶴 The Crane
最佳節奏藍調歌曲獎
- 〈Pure Oxygen〉／《Pure Oxygen》／BRADD
- 〈Finally〉／《Way out》／壞特 ?te
- 〈can i leave my dream〉／《倒敘》／aDAN薛詒丹
- 〈Caged Birds〉／《FRANKENSTEIN 》／BRADD
- 〈不介意〉／《TALENT》／鶴 The Crane
最佳另類流行專輯獎
- 《Modern Problem》／凹與山
- 《Way out》／壞特 ?te
- 《BADA88》／MANDARK
- 《禁》／曹雅雯
- 《美麗新世界》／露波合唱團
最佳另類流行歌曲獎
- 〈金黃色的〉／《金黃色的》／鄭宜農
- 〈只希望你我身邊〉／《只希望你我身邊》／李權哲
- 〈Αφροδίτη （feat. 林奕碩）〉／《Αφροδίτη （feat. 林奕碩）》／椅子樂團
- 〈Jellyfish （feat. Michael Seyer）〉／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》／落日飛車
- 〈八寶公主 Princess Bubble〉／《邊緣轉生術 Holy Gazai》／A_Root同根生
【評審團獎】
- Mong Tong／《道火》
【特別貢獻獎】
- 沈鴻元
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬、李秉芳、鍾宇筑
核稿編輯：楊士範
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。