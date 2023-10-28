【2023金音獎完整得獎名單】：Mong Tong榮獲評審團獎、蘇珮卿拿最佳專輯、露波獲最佳樂團

今（2023）年的金音獎邁入第14年，於10月28日公布得獎名單，整體主軸為「對應人的年齡是14歲」，這是散發年輕世代叛逆與純真的年紀，而根據官方指出，對於擁抱夢想的音樂人來說，這些特質也是珍貴的創作養分，賦予音樂作品多元、創新以及無限的可能性。

至於本屆金音獎採「數位發行」及報名「亞洲創作音樂獎」、「現場演出獎」之作品，全面採用線上報名。本屆共計3634件作品參賽，包含798張專輯／EP及29組現場演出參賽，亞洲創作音樂獎則有66件作品報名，創下歷年最高，參賽者則涵蓋了日本、韓國、中國、香港、澳門、菲律賓、新加坡、印尼、泰國等。

而本屆評審團主席為三金、金音獎入圍、得獎常客盧律銘，其擅長電子音樂，並從音樂創作橫跨聲音設計，同時致力於結合電影、電視及影音藝術的配樂技巧。而盧律銘近年代表的電影配樂作品有《返校》、《無聲》、《腿》、《消失的情人節》、《瀑布》等片，而盧律銘同時是樂團「聲子蟲」的吉他手，也入圍了今年金曲獎最佳樂團獎。

在盧律銘率領的評審團之下，本屆共計有102件作品入圍，將角逐21個獎項，針對本屆的評選標準，盧律銘說：「其實今年非常單純，回到『音樂』這件事本身，討論音樂，不考慮長相、市場性、走紅與否。而今年在評選的過程中，發現了許多跨界、跨領域的合作作品。」

盧律銘進一步解釋：「所謂的音樂本身，演奏專輯就是討論編曲、結構；有演唱的話就會涵蓋詞曲討論，非常單純地針對各曲風類型進行討論。」

Photo Credit: 金音創作獎提供 盧律銘

至於本屆金音獎將由嘻哈歌手熊仔擔任典禮主持人，而頒獎嘉賓，除了盧律銘之外，還有A_Root同根生、Dizzy Dizzo蔡詩芸、Ilid Kaolo以莉高露、Kamaal Williams（UK）、LINION、Mickie Yoshino （JP）、RayRay、Room307（HK）、Starr Chen陳星翰、The Dinosaur's Skin 恐龍的皮、TRASH、大霈（李霈瑜）、江老師（江宇婷）、李權哲、迪拉、柯智豪、陳竹昇、黃瑞豐、漂流出口 Outlet Drift、趙珮均、謝明諺、鶴The Crane。

值得一提的是，曾獲金曲特別貢獻獎的黃瑞豐老師，將頒發本屆金音特別貢獻獎給沈鴻元老師，別具意義。而除了台灣本土頒獎者之外，來自日本的知名音樂人yama及Mickie Yoshino也將來台，分別頒發「最佳創作歌手獎」及「亞洲創作音樂獎」。

Mickie Yoshino有著樂手、編曲家、歌曲創作者多重身分，曾替電影《搖擺女孩》製作音樂獲得日本電影學院獎最優秀音樂獎；yama代表作為〈春を告げる〉、《SPY×FAMILY間諜家家酒》歌曲〈色彩〉等等，而yama除了頒獎之外，也擔綱本屆金音獎表演者。

除了日本表演者之外，金音獎的表演嘉賓還有Majin、Musa明馬丁、Robot Swing、李紅REDLEE、李權哲、周穆、桃子A1J、鳳小岳 Rhydian Vaughan、聲子蟲 Bugs of Phonon、謝明諺、鶴The Crane。

Photo Credit: 金音創作獎提供 Mickie Yoshino

最後，第14屆金音獎頒獎典禮將在10月28日，於台北流行音樂中心表演廳晚間7點舉行，國內直播平台為官方YouTube（手語）、官方Facebook、LINE TODAY、MyVideo；海外則是SPACE SHOWER YouTube 。

第14屆金音創作獎入圍名單

【不分類型獎項】

最佳專輯獎

《歌佈靈的奇妙電台》／小人（製作人：小人）

《In the Cave》／許郁瑛（製作人：許郁瑛、程杰、林偉中）

《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿（製作人：蘇珮卿）

《美麗新世界》／露波合唱團（製作人：李權哲）

《TALENT》／鶴 The Crane（製作人：鶴 The Crane）

最佳樂團獎

落日飛車／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》

椅子樂團／《香格里拉的呼喚》

Dharma 達摩樂隊／《一念三千》

艾倫街的力透帥／《Suffering》

露波合唱團／《美麗新世界》

最佳創作歌手獎

曾國宏／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》

小人／《歌佈靈的奇妙電台》

9m88／《9m88 Radio》

蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》

鶴 The Crane／《TALENT》

最佳新人獎

WADE DAO／《A WILD DANCE OF FLAME》

凹與山／《Modern Problem》

Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》

Abus／《ABUS》

MANDARK／《BADA88》

鶴 The Crane／《TALENT》

最佳樂手獎

許郁瑛／《In the Cave》／鋼琴、電鋼琴、合成器、效果器

Miao Miao Flow（盧思蒨）／《我大盧思蒨》／小提琴、五弦琴

Sonic Deadhorse（鄭各均）／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／吉他、吉他合成器、電腦編程、現場電子

謝明諺／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／薩克斯風、長笛、印度笛

蔡巽洋／《棲居在溪源之上》／木吉他

若池敏弘／《𨑨迌》／艾斯拉吉琴、塔布拉鼓

鍾於叡／《𨑨迌》／二胡

蘇珮卿／《你會永遠活在我的歌裡》／主唱、豎琴、鋼琴、長笛、印度笛、合成器、合聲

最佳現場演出獎

《男子漢一匹 / 腰束奶凸尻川硬邦邦 / 心》/阿跨面

《OPEN JADE!》/JADE

《DESERVE / NOVA / LOVE MYSELF》/Gummy B

《邵大倫《變身》2023大港開唱》/邵大倫

《A_Root同根生《邊緣轉生術》HOLY GAZAI發片專場演唱會 》/A_Root同根生

《【衛武營小時光】跑跑機器人《時間密碼》》/跑跑機器人

亞洲創作音樂獎（Best Asian Creative Artist）

《今日宜著迷》／王澳珂

《火星電台III》／火星電台

《窄路微塵 電影原聲配樂》／黃衍仁

《RhizomE x Ju Ju》／Ham Tanid（Tanid Sintaratana）

《Goodbye》／東京塩麹

【類型音樂獎項】

最佳搖滾專輯獎

《孝順一族》／孝順一族

《Sinking Fate》／Doodle

《一念三千》／Dharma 達摩樂隊

《ADICA》／ØZI

最佳搖滾歌曲獎

〈Tina's Hausu〉／《Tina's Hausu》／王若琳

〈Play Station〉／《Play Station》／JADE

〈吃拉麵請勿解壓縮〉／《我大盧思蒨》／Miao Miao Flow（盧思蒨）

〈人間條件〉／《家和萬事興》／滅火器

〈我想要一台車〉／《美麗新世界》／露波合唱團

最佳民謠專輯獎

《目麻》／黃瑋傑

《愛人走吧》／嚴梵

《𨑨迌》／菩花樂集

《女人島》／Ado阿洛

最佳民謠歌曲獎

〈望〉／《望》／邱淑蟬

〈Lucy〉／《Lucy》／高真

〈我在愛情的盡頭看見了你和我〉／《黃色的房子映照清晨的天空》／老王樂隊

〈My Inner Palace〉／《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿

〈O kanatal no fafahiyan 女人島 〉／《女人島》／Ado阿洛

最佳嘻哈專輯獎

《歌佈靈的奇妙電台》／小人

《On The Road》／PONY5IBE

《GDNA》／國蛋

《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》／葛西瓦

最佳嘻哈歌曲獎

〈Alexis〉／《Alexis》／Majin

〈敦化南路 （Revisit）〉／《安泰： The Revisit Version》／Gummy B

〈得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲〉／《得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲》／Leo王 （共同創作人：陳嫺靜）

〈流水帳〉／《流水帳》／熊仔

〈White Noise ft. Soft Lipa〉／《GDNA》／國蛋

最佳電音專輯獎

《In the Cave》／許郁瑛

《evo呂tion》／呂紹淳

《Detector》／Wring Out Laura

最佳電音歌曲獎

〈暗光鳥 feat. 許郁瑛〉／《派樂黛 G8 二元對立》／程杰 / 黃瑞豐

〈一一 〉／《奶汁》／Sophie Lu

〈Complex Person 複雜的人〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space

〈Symbolic Dimension 符號次元〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space

〈8ODY〉／《BADA88》／MANDARK （共同創作者：OOG）

最佳爵士專輯獎

《我偏愛》／方斯由

《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space

《一種分析辣椒素的方法》／dongyi

最佳爵士歌曲獎

〈在阿姆斯特丹騎腳踏車〉／《我偏愛》／方斯由

〈I.C.E. 心流功性防壁〉／《後設時空共構 Meta, Construct within’ Spaces》／非／密閉空間 Non-Confined Space

〈In The Woods〉／《Vestige》／蔡雯慧

〈Dark Night / Sunlight〉／《9m88 Radio》／9m88

〈濃淡〉／《一種分析辣椒素的方法》／dongyi

最佳節奏藍調專輯獎

《9m88 Radio》／9m88

《FRANKENSTEIN 》／BRADD

《TALENT》／鶴 The Crane

最佳節奏藍調歌曲獎

〈Pure Oxygen〉／《Pure Oxygen》／BRADD

〈Finally〉／《Way out》／壞特 ?te

〈can i leave my dream〉／《倒敘》／aDAN薛詒丹

〈Caged Birds〉／《FRANKENSTEIN 》／BRADD

〈不介意〉／《TALENT》／鶴 The Crane

最佳另類流行專輯獎

《Modern Problem》／凹與山

《Way out》／壞特 ?te

《BADA88》／MANDARK

《禁》／曹雅雯

《美麗新世界》／露波合唱團

最佳另類流行歌曲獎

〈金黃色的〉／《金黃色的》／鄭宜農

〈只希望你我身邊〉／《只希望你我身邊》／李權哲

〈Αφροδίτη （feat. 林奕碩）〉／《Αφροδίτη （feat. 林奕碩）》／椅子樂團

〈Jellyfish （feat. Michael Seyer）〉／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》／落日飛車

〈八寶公主 Princess Bubble〉／《邊緣轉生術 Holy Gazai》／A_Root同根生

【評審團獎】

Mong Tong／《道火》

【特別貢獻獎】

沈鴻元

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責任編輯：王祖鵬、李秉芳、鍾宇筑

核稿編輯：楊士範