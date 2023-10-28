【2023金音獎】最佳節奏藍調歌曲BRADD獲得肯定，鶴The Crane再拿下節奏藍調專輯獎
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評審團指出，BRADD演唱表現出色，旋律具有鮮明的記憶點，歌曲真誠表達歌者的生命狀態，因此榮獲本屆金音獎最佳節奏藍調歌曲獎。而鶴The Crane繼最佳新人獎後，再度拿下最佳節奏藍調專輯獎。
2023年第14屆金音獎，最佳節奏藍調歌曲獎由BRADD獲得，評審團指出，BRADD演唱表現出色，旋律具有鮮明的記憶點，歌曲真誠表達歌者的生命狀態。BRADD上台致詞時表示，感謝評審團的肯定，以及感謝家人與女朋友的支持，並特別感謝在音樂中的伯樂以及製作人，更在台上感性地與製作人告白，表示他們在錄音室所吃的便利商店微波綠咖哩都是值得的。此外也哽咽表示感謝他的老闆給他很大的創作空間。
最後則是謝謝音樂與金音獎，讓他認識這麼多優秀的人，並呼籲大家可以好好珍惜支持著自己的人，因為他們會是最大的助力。
BRADD在後台受訪時表示，在這張專輯之前 以前做音樂的類型都比較偏向於Rap，至今他記得有一天晚上出去喝酒的時候，有個以前認識的朋友問他「你是不是討厭嘻哈？你是不是覺得嘻哈不好？」當下他非常難過，所以後來寫了這首歌。BRADD表示，之前做音樂的時候好像一直被困在這個牢籠、框架裡，其實他想做的就是和大家 努力一起跳出自己的舒適圈，因為沒有人應該被定義，沒有任何音樂應該被定義。
而最佳節奏藍調專輯獎則是由鶴The Crane獲得，評審團指出，鶴The Crane的專輯製作完整，富有強烈的旋律性。在節奏藍調的範疇裡，展現鮮明的個人風格。
得獎感言中，鶴The Crane表示能夠跟一眾優秀音樂人一同入圍該獎項，並再度感謝家人與參與專輯製作的所有人。最後則感謝每一位曾幫助自己的人，也在致詞最後不忘宣傳自己與日本歌手SIRUP的新歌已經上線。
新生代音樂人BRADD李靖黌自2018年開始在網路上累積Old School饒舌作品，擅長以英文創作、追求細膩聽感的BRADD與堅持在聽覺市場保持另類反思的音樂品牌RoboKatZ一拍即合，2020年推出的首張個人專輯《TRIGGER WARNING》吸引多位台灣新銳製作人參與。
鶴The Crane在2022年，結合 Alternative R&B、Indie Pop、Disco 等曲風發行首張個人專輯《TALENT》，2023年憑藉此張專輯入圍第34屆金曲獎最佳新人獎及最佳華語男歌手獎，因為一曲熱門創作，有「拉麵公子」之稱。
在出道成為歌手之前，他曾擔任HUSH的巡演樂手，也曾參與鄭宜農《給天王星》專輯、彭佳慧歌曲〈玫瑰花香〉、林宥嘉歌曲〈少女〉的製作。創作風格受到兒時和父母一起看美劇、電影、聽西洋歌的影響，日後的創作類型也都是以英文歌居多，鶴的英文程度極佳，常被公司同事在跟老外開會時拉去當即時翻譯。從高中時開始玩樂團，一開始彈Keyboard，後來慢慢往幕後創作。
最佳節奏藍調專輯獎（粗體為得獎者）
- 《9m88 Radio》／9m88
- 《FRANKENSTEIN 》／BRADD
- 《TALENT》／鶴 The Crane
最佳節奏藍調歌曲獎（粗體為得獎者）
- 〈Pure Oxygen〉／《Pure Oxygen》／BRADD
- 〈Finally〉／《Way out》／壞特 ?te
- 〈can i leave my dream〉／《倒敘》／aDAN薛詒丹
- 〈Caged Birds〉／《FRANKENSTEIN 》／BRADD
- 〈不介意〉／《TALENT》／鶴 The Crane
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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑
核稿編輯：楊士範
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