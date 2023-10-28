【2023金音獎】Gummy B榮獲最佳嘻哈歌曲，小人奪嘻哈專輯，哽咽感謝已逝兄弟與愛貓

2023年第14屆金音獎最佳嘻哈歌曲獎由Gummy B獲獎。評審團指出，Gummy B一人包辦創作和製作，展現出色的音樂才華，前後呼應的歌詞充滿意境，勾起時代記憶。

GummyB表示自己沒有準備，首先搞笑感謝站在台上的三位頒獎人，也就是在《大嘻哈時代》裡的指導老師，笑說三人站得像「訊號滿格」狀態，逗樂現場。隨後，她表示，這個獎他想要感謝自己，並表示自己會繼續寫下去。

Gummy B在後台受訪時表示，拿到這個獎，有種對自己的創作終於被看見肯定的感覺，創作的一路上他一直都在思考、嘗試饒舌，今天得到金音獎，「終於可以堂堂正正的說我是一個作饒舌的人了！」

而最佳嘻哈專輯獎則是由小人的《歌佈靈的奇妙電台》獲得。評審團指出，作品營造出不同情境與畫面，編曲和人聲應用多元，緊扣電台概念，是相當新鮮且豐富的專輯。

小人在致詞時感謝了製作團隊的所有人，也感謝一路上支持、陪伴、擁抱、甚至痛罵、唾棄過，以及離開他的人，表示這些人給予了他智慧，同時也感謝了經紀公司、唱片公司的所有人以及自己的另一半。

同時感謝他也感謝了家人，以及剛離世的愛貓，和離世的兄弟，哽咽表示自己會帶著好友的骨氣活下去。

Gummy B本名黃立堯，2000年出生於台北市的饒舌歌手，高中畢業於復興實中，因求學經歷長年在同個地區，因此寫下〈敦化南路〉一曲。大學就讀於國立臺灣大學生物產業傳播暨發展學系，並且加入台大嘻研，成為台灣「學院派饒舌」代表新秀之一。

2022年也就是大三那年，Gummy B 發表正式成為饒舌歌手的第一張專輯《安泰 ANTAI》，以自己居住的內湖安泰街命名，而且幾乎都在家錄音，2023年在大嘻哈時代2總冠軍決賽上拿下亞軍。

而獲得最佳嘻哈專輯獎的小人，本名黃偉豪，大學就讀國立中山大學劇場藝術學系。2003年開始接觸饒舌音樂創作，並於2004年進入大支創辦的「人人有功練音樂工作室」，2018 年開始在南臺科技大學的流行音樂產業系任教。

2013年推出了首張專輯《小人國》，一舉入圍第25屆金曲獎三項提名以及第4屆金音創作獎兩項提名，其中專輯內「兇手不只一個」以校園霸凌的議題作為題材，反應社會現實縮影，獲得極大回響，並榮獲第4屆金音創作獎最佳嘻哈單曲獎之殊榮。小人最廣為人知的作品「灌籃歌手」即為「大腦歌」的極致表現，以經典卡通「灌籃高手」主題曲的旋律翻玩。不拘泥於饒舌歌手慣用的嘻哈曲風，多元的音樂路線一直是小人的個人風格。

最佳嘻哈專輯獎（粗體為得獎者）

《歌佈靈的奇妙電台》／小人

《On The Road》／PONY5IBE

《GDNA》／國蛋

《我這裡有一批很純的你要不要 Ita》／葛西瓦

最佳嘻哈歌曲獎（粗體為得獎者）

〈Alexis〉／《Alexis》／Majin

〈敦化南路 （Revisit）〉／《安泰： The Revisit Version》／Gummy B

〈得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲〉／《得意的一天 A no is a no ft. 陳嫺靜 - Netflix《人選之人—造浪者》片尾曲》／Leo王 （共同創作人：陳嫺靜）

〈流水帳〉／《流水帳》／熊仔

〈White Noise ft. Soft Lipa〉／《GDNA》／國蛋

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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑

核稿編輯：楊士範