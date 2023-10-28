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2023/10/28,
音樂

【2023金音獎】鄭宜農奪最佳另類流行歌曲，壞特 ?te奪另類流行專輯哽咽感謝夥伴與家人

【2023金音獎】鄭宜農奪最佳另類流行歌曲，壞特 ?te奪另類流行專輯哽咽感謝夥伴與家人
Photo Credit:金音創作獎頻道截圖

我們想讓你知道的是

最佳另類流行歌曲獎由鄭宜農憑著〈金黃色的〉一曲獲得，評審團指出，〈金黃色的〉富有文學性且錄音與製作精良，兼具另類風格與流行元素，因而得獎。而最佳另類流行專輯獎則是由壞特 ?te獲得，評審團指出，壞特 ?te在往流行發展的同時，同樣具備另類的精神。專輯整體從音樂製作到視覺表達都有突出的表現。

2023年第14屆金音獎，最佳另類流行歌曲獎由鄭宜農憑著〈金黃色的〉一曲獲得。

評審團指出，〈金黃色的〉富有文學性且錄音與製作精良，兼具另類風格與流行元素，因而得獎。鄭宜農在致詞時感謝了製作團隊所有人，包括製作人。

鄭宜農表示，這首歌是充滿愛的，感謝夥伴們的包容，以及協助她統整創作想法。此外，她也感謝了自己的聽眾，表示很珍惜自己與各位相遇的緣分。此外，鄭宜農表示〈金黃色的〉這首歌曲很特別，這首歌曲是她寫給自己的，對她自己別具意義。

而最佳另類流行專輯獎則是由壞特 ?te獲得。評審團指出，壞特 ?te在往流行發展的同時，同樣具備另類的精神。專輯整體從音樂製作到視覺表達都有突出的表現。

壞特 ?te致詞時哽咽表示，自己是土生土長且很晚才開始學音樂的人，在這兩年終於能全職做音樂，內心充滿感恩與感謝。她同時感謝支持他與支持她，願意聽她的創作的人，謝謝大家這兩年的支持，讓她能夠在這兩年體驗從未想像過的人生。壞特 ?te表示萬分感謝參與《Way out》製作的所有人，讓她得以靠著音樂活下去。

鄭宜農在後台受訪時表示，想感謝台下每個人，今天可以持續的創作，是因為看著大家的背影，看著大家做了很酷的事情。被問及「得獎命中率很高，出單曲出專輯都得獎」，鄭宜農表示，他也曾經擔任過金音獎的評審，所以知道有多麽困難，是有幾千首的創作在競爭，因此能入圍就是很大的肯定，可以站上台還是很開心。

而壞特到了後台，仍難掩激動地哭著受訪，她表示，要做音樂真的是一件要很多心意跟努力的事情，因此她覺得很感恩，有這樣的境遇，有這麼多人願意幫忙，讓她可以站在這裡，她會繼續努力繼續寫歌。

提到這次的專輯合作的陳君豪，她表示，陳君豪一直不斷地在讓她嘗試過去完全沒有嘗試過的曲風，然後讓她突破自己的的極限，所以在這次的專輯製作過程，她也學到很多，也更認識自己到底是誰。

鄭宜農出生於宜蘭，擁有音樂創作者、歌手、文字工作者、演員、劇作家等多重身份。2017年開始，鄭宜農陸續發行了第一次自己全編曲、製作的《Pluto》，以群體意識為題的《給天王星》，2022年，探討溝通與語言的全台語專輯《水逆》獲得金曲獎最佳台語專輯。

另外鄭宜農也撰寫的電影、電視劇、電玩遊戲的主題曲至今參與的音樂作品多達上百首。〈金黃色的〉是鄭宜農在離開火氣音樂，自立門戶成立新品牌「邊走邊聽有限公司」的首個作品。

最佳另類流行專輯獎（粗體為得獎者）

  • 《Modern Problem》／凹與山
  • 《Way out》／壞特 ?te
  • 《BADA88》／MANDARK
  • 《禁》／曹雅雯
  • 《美麗新世界》／露波合唱團

最佳另類流行歌曲獎（粗體為得獎者）

  • 〈金黃色的〉／《金黃色的》／鄭宜農
  • 〈只希望你我身邊〉／《只希望你我身邊》／李權哲
  • 〈Αφροδίτη （feat. 林奕碩）〉／《Αφροδίτη （feat. 林奕碩）》／椅子樂團
  • 〈Jellyfish （feat. Michael Seyer）〉／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》／落日飛車
  • 〈八寶公主 Princess Bubble〉／《邊緣轉生術 Holy Gazai》／A_Root同根生

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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑
核稿編輯：楊士範


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