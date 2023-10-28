【2023金音獎】露波合唱團奪最佳搖滾歌曲獎，孝順一族拿下搖滾專輯獎，哽咽感謝已逝團員

2023年第14屆金音獎，最佳搖滾歌曲獎由露波合唱團獲得。評審團指出，樂團成員間的互動，激盪出打破框架的作品，在音樂表現與傳唱度上都有精彩的表現。

露波合唱團成員上台時感謝一路上遇到的朋友和貴人、團員、家人。同時分享剛完成〈我想要一台車〉時，立刻分享給媽媽聽，而過一段時間後，媽媽還真的去買了一台車，讓母子倆可以輪流使用。最後表示希望世界和平，盼大家都能做出更棒的音樂。

而最佳搖滾專輯獎則是由孝順一族獲得，評審團指出，一張誠實、純粹且無法複製的專輯。在激烈的音樂中，感受到乾淨且溫柔的力量，完整傳達失敗是王者，孝順是狂賀的精神。

致詞時，團員分別感謝評審委員和音樂路上的所有人，和參與製作的團隊夥伴和家人。可惜吉他手兼主唱的成員「劉暐」因腦溢血病逝，但他們認為，劉暐的音樂撫慰了許多纖細敏感的心靈，影響整個音樂世代的走向。劉暐的成就，早就不需要任何獎項肯定，但團員還是希望可以藉由這個獎項，讓更多人記得他。

露波合唱團 The Loophole 由王彥博、洪晨、 許丞皓、李權哲及 簡靖宣於2017年組成。「露波」這個名字的由來是從英文Loophole 直翻過來的。團員表示「我們想要藉由我們所創造的這個小孔洞，讓人窺探我們看到的世界。」

全員皆參與詞曲創作與編曲，由近兩年音樂圈成績斐然的李權哲擔任製作人，團員們從國高中就相識，有絕佳的默契。擅長多種樂器的眾人並未以傳統樂團的配置,如主唱、吉他手、貝斯手等來硬性決定負責的位置，而是以歌曲的風格甚至是練團當時的感覺來決定。第一張專輯《有沒有很頭痛?》發行於2021年，第二張專輯《美麗新世界》發行於2023年。

獲得最佳搖滾專輯獎的孝順一族，是在2021年成軍，為三人龐克搖滾組合，團員包括楊盛堯 （主唱兼貝斯手）、黃誌親 （鼓手）和劉暐 （主唱兼吉他手）。劉暐原本是樂團傷心欲絕的團員，離開傷心欲絕後，與龐克樂手堯神及阿親另外組成了樂團「孝順一族」。2023年6月12日，吉他手劉暐的親友在其Facebook帳號上發文透露劉暐於6月10日逝世，享年38歲。

最佳搖滾專輯獎（粗體為得獎者）

《孝順一族》／孝順一族

《Sinking Fate》／Doodle

《一念三千》／Dharma 達摩樂隊

《ADICA》／ØZI

最佳搖滾歌曲獎（粗體為得獎者）

〈Tina's Hausu〉／《Tina's Hausu》／王若琳

〈Play Station〉／《Play Station》／JADE

〈吃拉麵請勿解壓縮〉／《我大盧思蒨》／Miao Miao Flow（盧思蒨）

〈人間條件〉／《家和萬事興》／滅火器

〈我想要一台車〉／《美麗新世界》／露波合唱團

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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑

核稿編輯：楊士範