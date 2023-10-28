【2023金音獎】「爵士樂在台灣從零到有的重要推手」沈鴻元榮獲特別貢獻獎
我們想讓你知道的是
頒獎人黃瑞豐在舞台上表示，沈鴻元宇他相識20多年，兩人是在爵士樂陣線上的共同好友，總是在節目上精心介紹爵士樂。他不只有爵士樂的熱忱。20年來無私奉獻給愛樂者，是推廣爵士樂的最大推手，永遠地感激他。
2023年第14屆金音獎「特別貢獻獎」得主為沈鴻元，沈鴻元對於爵士音樂的貢獻，除了透過台北愛樂電台「台北爵士夜」介紹從古典到現代的爵士音樂之外，也親身參與策劃「水岸爵士音樂節」、「台中爵士音樂節」、「兩廳院夏日爵士」、「台北爵士音樂節」等音樂節活動，也涵蓋了導聆及講座主持等工作，金音獎官方也表示，「沈鴻元是爵士樂在台灣從零到有的重要推手」。
特別的是，沈鴻元同時也是今年廣播金鐘獎的特別貢獻獎得主，對於兩大獎項，一個音樂、一個廣播，皆將特別貢獻獎頒發予沈鴻元，是否有所疑慮或是特別的思考，盧律銘接受《關鍵評論網》訪問時，也談到此點。
盧律銘說：「我們確實有討論到這件事，但是我們評審團認為，並不會因為廣播金鐘獎頒獎給沈鴻元老師，就去否定或是將沈鴻元老師排除在選項之外。廣播金鐘獎其實是針對沈鴻元老師對於廣播的貢獻，金音獎則是針對沈鴻元老師在推動爵士樂，以及對於年輕一輩爵士音樂家的栽培，對於沈鴻元老師的獲獎，我們的共識度非常高。」
頒獎人黃瑞豐在舞台上表示，沈鴻元宇他相識20多年，兩人是在爵士樂陣線上的共同好友，總是在節目上精心介紹爵士樂。他不只有爵士樂的熱忱。20年來無私奉獻給愛樂者，是推廣爵士樂的最大推手，永遠地感激他。雖然兩人不常見面，但共同語言都是爵士樂。沈鴻元讓爵士樂在國內發光發熱，也鼓舞了許多爵士樂手，更讓爵士樂在國內發光發熱。雖然去了充滿爵士樂的天堂，與爵士樂大師們乾杯，但他仍然是大家最尊敬的爵士樂大師。
而代為領獎的好友蘇重提到，沈鴻元老師在今年4月離開人世，到了爵士天堂與爵士大師們把酒言歡。在過去半年裡，有不少採訪和影片談論到他，很多人會問，他認為沈鴻元老師最想跟大家說什麼？蘇重接著說，認識他這麼多年來，認為沈鴻元老師最關心的，想必是台灣音樂家們要擁有自己清晰美麗的聲音。而他之所以能瀟灑地離開，或許是因為大家的聲音越來越美麗多元吧。
另一位好友謝明諺則提到，沈鴻元老師是一個瀟灑的人，但心思非常細膩，是真正的文藝青年。去年沈鴻元老師聲病時，大家都很緊張，而在沈鴻元醒來後，兩人私下其實有通過電話，沈鴻元說，他在病房醒來時，第一個想法是「不知道台灣爵士樂以後會變什麼樣子」，因此謝明諺在台上表示，發揚爵士樂的這個任務由他們扛下了。
最後，謝明諺提及，爵士樂代表人類自由跟民主最完美的呈現，盼大家都能在明年1月返鄉投票，重視台灣的民主。
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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑
核稿編輯：楊士範
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大家不說但其實超在意，職場的人際殺手居然是它！
我們想讓你知道的是
調查指出，想在職場上打造好印象，除了外型打理要合宜，體味更是一大關鍵。許多人不知道體味會隨年齡增長而產生氣味種類及位置的變化，男性年過40，後頭頸部會開始分泌比汗水難洗淨的黏膩油脂，散發自己不易察覺的油垢味 - 「熟男味」。若沒有因應身體變化改變洗沐方式，這股油膩體味將在無形中衝擊自身的人際關係。
體味，職場關係的地圖砲 自走砲
以禮貌聞名世界的日本，有著「思いやり」的獨特文化，意指站在他人立場，設身處地的思考方式。因此大家一定想不到，在更加注重社交禮儀的日本職場中，上班族的第一大困擾居然是同事的體味！
「對於有味道的人，大家是怎麼評價他們的呢？」，日本Mandom集團針對這個疑問進行調查，其中42.1%受訪者表示「不想跟有異味的人一起工作」，38.3%的人認為「缺乏對周圍人的體貼和關懷」，還有25.2%的人曾因異味而有過與同事疏遠的情況。相較男性，女性對氣味的評價更為嚴格，不只討厭異味，更會對其內在評價產生負面影響。
深究體味困擾的原因，除了人們會因習慣自身氣味產生嗅覺疲勞而難以察覺問題，更糟糕的是許多男性不知道體味會隨著年齡增長，會有氣味種類及位置的變化，在40歲後仍採取年輕時洗淨汗水的去味對策，進而在不自覺的狀況下衝擊自身人際關係。
三味一體，男人生來如此
相較易於分辨的汗味及老人臭，日本Mandom集團研究發現在35歲至55歲左右的男性身上，還有一股獨特的油垢味─「熟男味」。
進一步分析成因，是「丁二酮」與「中鏈脂肪酸」結合後產生有如回鍋油般的氣味。「丁二酮」跟「中鏈脂肪酸」是「汗水中的乳酸」及「油脂」被皮膚上的常態細菌分解後產出的。研究發現，男性年過40，流汗的部位會漸漸從腋下轉移到後頭頸；頭皮的油脂也會因為年齡的增長，變得濃稠不易清潔，所以擁有豐富汗水及黏膩油脂的後頭頸，便成為產生「熟男味」的最佳溫床，而且因為位置關係，往往自己不易察覺，小心時間一久，令人不快的氣味將在他人心中留下負評！
若不從熟男味發生的原因下手， 還是單純洗去汗水，或是藉一般沐浴產品添加的香料來掩蓋異味，反而會讓體味問題越演越烈。
40歲後，熟男輕鬆洗好評
為找出解決熟男味的最佳對策，Mandom研究團隊從多達102種植物萃取物中分析化驗，最終發現甘草、桂皮等含黃酮類化合物的植物精華，能有效抑制細菌代謝出丁二酮，進而運用在LUCIDO倫士度熟男去味洗沐系列，讓討厭麻煩的熟男們，只要簡單更換洗沐商品就能去除「熟男味」。
日本研發深層潔淨配方，搭配植物黃酮類化合物洗淨成分，除了加強洗淨堆積的黏膩油脂外，更能達到抗菌抑臭的效果，無添加人工香料與色素，給肌膚無負擔的清爽感受。此外，熟男去味洗沐系列含Q10保濕因子，讓你去味保養一瓶兼得。經過實測，高達92.9% 試用者改用LUCIDO一週，體味問題便明顯改善*
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本文章內容由「LUCIDO倫士度」提供。