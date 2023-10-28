【2023金音獎】「爵士樂在台灣從零到有的重要推手」沈鴻元榮獲特別貢獻獎

2023年第14屆金音獎「特別貢獻獎」得主為沈鴻元，沈鴻元對於爵士音樂的貢獻，除了透過台北愛樂電台「台北爵士夜」介紹從古典到現代的爵士音樂之外，也親身參與策劃「水岸爵士音樂節」、「台中爵士音樂節」、「兩廳院夏日爵士」、「台北爵士音樂節」等音樂節活動，也涵蓋了導聆及講座主持等工作，金音獎官方也表示，「沈鴻元是爵士樂在台灣從零到有的重要推手」。

特別的是，沈鴻元同時也是今年廣播金鐘獎的特別貢獻獎得主，對於兩大獎項，一個音樂、一個廣播，皆將特別貢獻獎頒發予沈鴻元，是否有所疑慮或是特別的思考，盧律銘接受《關鍵評論網》訪問時，也談到此點。

盧律銘說：「我們確實有討論到這件事，但是我們評審團認為，並不會因為廣播金鐘獎頒獎給沈鴻元老師，就去否定或是將沈鴻元老師排除在選項之外。廣播金鐘獎其實是針對沈鴻元老師對於廣播的貢獻，金音獎則是針對沈鴻元老師在推動爵士樂，以及對於年輕一輩爵士音樂家的栽培，對於沈鴻元老師的獲獎，我們的共識度非常高。」

頒獎人黃瑞豐在舞台上表示，沈鴻元宇他相識20多年，兩人是在爵士樂陣線上的共同好友，總是在節目上精心介紹爵士樂。他不只有爵士樂的熱忱。20年來無私奉獻給愛樂者，是推廣爵士樂的最大推手，永遠地感激他。雖然兩人不常見面，但共同語言都是爵士樂。沈鴻元讓爵士樂在國內發光發熱，也鼓舞了許多爵士樂手，更讓爵士樂在國內發光發熱。雖然去了充滿爵士樂的天堂，與爵士樂大師們乾杯，但他仍然是大家最尊敬的爵士樂大師。

而代為領獎的好友蘇重提到，沈鴻元老師在今年4月離開人世，到了爵士天堂與爵士大師們把酒言歡。在過去半年裡，有不少採訪和影片談論到他，很多人會問，他認為沈鴻元老師最想跟大家說什麼？蘇重接著說，認識他這麼多年來，認為沈鴻元老師最關心的，想必是台灣音樂家們要擁有自己清晰美麗的聲音。而他之所以能瀟灑地離開，或許是因為大家的聲音越來越美麗多元吧。

另一位好友謝明諺則提到，沈鴻元老師是一個瀟灑的人，但心思非常細膩，是真正的文藝青年。去年沈鴻元老師聲病時，大家都很緊張，而在沈鴻元醒來後，兩人私下其實有通過電話，沈鴻元說，他在病房醒來時，第一個想法是「不知道台灣爵士樂以後會變什麼樣子」，因此謝明諺在台上表示，發揚爵士樂的這個任務由他們扛下了。

最後，謝明諺提及，爵士樂代表人類自由跟民主最完美的呈現，盼大家都能在明年1月返鄉投票，重視台灣的民主。

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳、鍾宇筑

核稿編輯：楊士範