【2023金音獎】Mong Tong榮獲評審團獎，濃厚台灣元素融合東南亞風情獲各界評審一致青睞

2023年第14屆金音獎「評審團獎」得主為Mong Tong《道火》，此獎項在評選過程中，擁有評審團高度的共識。

本屆評審團獎在討論階段時，改變了投票順序，過往此獎在評選時，是最後才被討論的獎項，因此常有人戲稱為「遺珠獎」，而盧律銘表示：「今年評審團獎是第一個就評選出來的獎，且投票完成之後並沒有直接公布，直到流程結束後才公布，因此不會有所謂的遺珠。」

而對於Mong Tong《道火》，盧律銘說：「Mong Tong其實一直以來都是以台灣元素做音樂創作，而Mong Tong這張專輯除了台灣元素當做基底之外，又把音樂的元素拓展到東南亞，用東南亞這份大格局製作此專輯，除了在地之外也兼具國際，同時偏向實驗性的電子音樂，這樣的專輯獲獎，是我們評審團多數的共識。」

Mong Tong 由兄弟檔洪御和郡崎組成，由洪御擔任製作人及貝斯手；郡崎則是吉他手和keyboard手。來自彰化的兩人從學生時代開始聽重金屬、搖滾樂，並在郡崎國三、洪御高三時，一起買了電吉他來練習。

兩人在組成Mong Tong前都有豐富的樂手經驗。兩人演出出時總身著無領襯衫、眼矇紅布，宛若進行宗教儀式的台灣謎幻音樂，音樂裡有著濃厚的古早台味，以小時候廟會、喪葬的電子琴為底。不過洪御日前受訪時曾經強調「不是信仰音樂，是迷信音樂」，許多人認為Mong Tong的音樂是在談信仰，但其實他們只是將台灣在地的聲音呈現出來。首張專輯《秘神》，還曾出版藝術書籍《台灣謎景》。

致詞時，三人感謝了所有的製作團隊，以及與團員和家人彼此道謝，更將這張專輯獻給所有的移工朋友。

在後台受訪時表示，Mong Tong表示他們一直在想辦法把台灣本土的元素，甚至是各種民族音樂用現代的方法轉換然後推到國際。幸好前面還有一些前輩做的東西，他們才有辦法整理、消化完後變成自己的音樂創作，所以非常重要的是那些元素的轉換，「我們的音樂其實很普通」。

Mong Tong也說，這張是以東南亞為主題來創作，至於之後可能會往世界例如非洲音樂發展，延伸到非洲大陸的音樂。他們也再次感謝父母，並稱，「這個獎是為了他們拿的」。

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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑

核稿編輯：楊士範