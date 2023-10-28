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2023/10/28,
音樂

【2023金音獎】露波合唱團奪得最佳樂團獎，團員搞怪致詞不忘感性向家人致謝

【2023金音獎】露波合唱團奪得最佳樂團獎，團員搞怪致詞不忘感性向家人致謝
Photo Credit:金音創作獎頻道截圖

我們想讓你知道的是

2023年第14屆金音獎，最佳樂團獎由露波合唱團獲得，評審團指出，在復古的樂風中，展現精彩的音樂寫作能力，具備十足發展潛力。團員在致詞中亦陸續和家人與家裡長輩告白，感謝家人的支持。其中特別提及，團員們都是從國高中時期認識的朋友，期待樂團能一直走下去。

2023年第14屆金音獎，最佳樂團獎由露波合唱團獲得，評審團指出，在復古的樂風中，展現精彩的音樂寫作能力，具備十足發展潛力。

致詞時，李權哲提及組成樂團與做專輯都不容易，因此感謝參與《美麗新世界》專輯的所有人，也感謝落日飛車在世界各地的演出都不吝嗇地翻唱他們的歌曲。

而團員在致詞中亦陸續和家人與家裡長輩告白，感謝家人的支持。其中特別提及，團員們都是從國高中時期認識的朋友，期待樂團能一直走下去。

露波樂團在受訪時表示，他們今天的穿著打扮就象徵著美麗新世界，有英國、印度、日本、美國和墨西哥等地方，希望能表達出地球村的概念。他們也再次感謝所有幫助這張專輯完成的人，以及一路支持他們的粉絲。他們接下來將在台北和高雄都有演出，也歡迎大家一起搭上前往美麗新世界的末班車。

露波合唱團 The Loophole組成於2017年。「露波」這個名字是從英文Loophole 直翻過來的，他們表示「想要藉由我們所創造的這個小孔洞，讓人窺探我們看到的世界。」

全員皆參與詞曲創作與編曲，由近兩年音樂圈成績斐然的李權哲擔任製作人，團員們從國高中就相識，有絕佳的默契。擅長多種樂器的眾人並未以傳統樂團的配置,如主唱、吉他手、貝斯手等來硬性決定負責的位置，而是以歌曲的風格甚至是練團當時的感覺來決定。第一張專輯《有沒有很頭痛？》發行於2021年，第二張專輯《美麗新世界》發行於2023年。

最佳樂團獎（粗體為得獎者）

  • 落日飛車／《Infinity Sunset 夕陽無限好聽》
  • 椅子樂團／《香格里拉的呼喚》
  • Dharma 達摩樂隊／《一念三千》
  • 艾倫街的力透帥／《Suffering》
  • 露波合唱團／《美麗新世界》

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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑
核稿編輯：楊士範


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