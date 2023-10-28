【2023金音獎】蘇珮卿奪得最佳專輯獎肯定，感性表示「愛是唯一可穿透時空與空間的能量」向家人好友道謝

2023年第14屆金音獎，最佳專輯獎由蘇珮卿以《你會永遠活在我的歌裡》奪得最佳專輯獎。評審團指出，《你會永遠活在我的歌裡》具有高度原創性，展現駕馭多種音樂風格的能力，將人生經歷貫穿在專輯當中，對生命的省思讓人印象深刻。

蘇珮卿表示，愛是唯一可穿透時空與空間的能量，所有的星星都要排在對的地方，今天才會一起在這邊，沒有任何東西可以改變這些連結。

接著蘇珮卿感謝了所有參與這張專輯製作的夥伴，以及他才華洋溢的先生Cody，更形容他是她人生中的「天使」，提及自己人生中有一半的時間都是一起相處，對此感到不可思議。此外，蘇珮卿也特別感謝爸爸，表示若不是爸爸，她不可能一直做音樂，同時也感謝其他的家人、朋友以及自己的孩子，並補充孩子尤其是他的靈感來源，最後仍不忘感謝金音獎的評審們給予肯定。

蘇珮卿在後台受訪時表示，覺得這張專輯對她來說是一個創作者最美好的想像 ，因為是自己內心希望在這個世界上留下，給家人、給自己愛的人的一個作品。她表示，經歷很重大的苦難的時候，真的會有得到意想不到的禮物，他現在已經是蘇珮卿2.0 ，用一個全新的自己活在這個世界上去感受一切，拿到獎真的覺得很 很榮幸、很開心。

蘇珮卿也說，對於很喜歡她的音樂，相對比較小眾的歌迷，以及支持她的家人、朋友們跟音樂人們，拿到獎有「爭一口氣」的感覺，希望更多人可以聽到這張專輯，因為專輯中的創作真的寫下了非長刻骨銘心的生命故事。

蘇珮卿因為在罹癌治療後創作，她也分享，在治療時原本想說自己是不可能有體力做音樂的，這一年多來的治療其實過程中，什麼東西都沒了，像是頭髮沒了，眼睫毛也掉光了，整個人的身體健康都沒了，甚至存款也沒了，因為醫藥費非常高。那個「真的什麼都沒有」的時候，就從一首歌、兩首歌開始，她感覺自己所有累積的情緒、能量跟故事 藉由這些音樂，一首一首流出來 。不只是讓自己有一個抒發的管道，也覺得同時可以鼓勵到好多正在治療的人。

蘇珮卿畢業於美國北德州大學，主修音樂演奏，雙主修長笛與豎琴，多次旅居南印度研究南印度笛與節奏。

音樂風格充滿實驗性的蘇珮卿，向來是典禮常客，過去曾獲得金曲獎最佳新人提名，金音獎部分更是多達13次入圍，全創作專輯《You’ll Live Forever in My Songs》，是一張記錄之前得乳癌後，重生的療癒之作。

最佳專輯獎（粗體為得獎者）

《歌佈靈的奇妙電台》／小人（製作人：小人）

《In the Cave》／許郁瑛（製作人：許郁瑛、程杰、林偉中）

《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿（製作人：蘇珮卿）

《美麗新世界》／露波合唱團（製作人：李權哲）

《TALENT》／鶴 The Crane（製作人：鶴 The Crane）

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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑

核稿編輯：楊士範