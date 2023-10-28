【2023金音獎】蘇珮卿奪得最佳專輯獎肯定，感性表示「愛是唯一可穿透時空與空間的能量」向家人好友道謝
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本屆金音獎的最佳專輯獎由蘇珮卿《你會永遠活在我的歌裡》奪得。評審團指出，《你會永遠活在我的歌裡》具有高度原創性，展現駕馭多種音樂風格的能力，將人生經歷貫穿在專輯當中，對生命的省思讓人印象深刻。
2023年第14屆金音獎，最佳專輯獎由蘇珮卿以《你會永遠活在我的歌裡》奪得最佳專輯獎。評審團指出，《你會永遠活在我的歌裡》具有高度原創性，展現駕馭多種音樂風格的能力，將人生經歷貫穿在專輯當中，對生命的省思讓人印象深刻。
蘇珮卿表示，愛是唯一可穿透時空與空間的能量，所有的星星都要排在對的地方，今天才會一起在這邊，沒有任何東西可以改變這些連結。
接著蘇珮卿感謝了所有參與這張專輯製作的夥伴，以及他才華洋溢的先生Cody，更形容他是她人生中的「天使」，提及自己人生中有一半的時間都是一起相處，對此感到不可思議。此外，蘇珮卿也特別感謝爸爸，表示若不是爸爸，她不可能一直做音樂，同時也感謝其他的家人、朋友以及自己的孩子，並補充孩子尤其是他的靈感來源，最後仍不忘感謝金音獎的評審們給予肯定。
蘇珮卿在後台受訪時表示，覺得這張專輯對她來說是一個創作者最美好的想像 ，因為是自己內心希望在這個世界上留下，給家人、給自己愛的人的一個作品。她表示，經歷很重大的苦難的時候，真的會有得到意想不到的禮物，他現在已經是蘇珮卿2.0 ，用一個全新的自己活在這個世界上去感受一切，拿到獎真的覺得很 很榮幸、很開心。
蘇珮卿也說，對於很喜歡她的音樂，相對比較小眾的歌迷，以及支持她的家人、朋友們跟音樂人們，拿到獎有「爭一口氣」的感覺，希望更多人可以聽到這張專輯，因為專輯中的創作真的寫下了非長刻骨銘心的生命故事。
蘇珮卿因為在罹癌治療後創作，她也分享，在治療時原本想說自己是不可能有體力做音樂的，這一年多來的治療其實過程中，什麼東西都沒了，像是頭髮沒了，眼睫毛也掉光了，整個人的身體健康都沒了，甚至存款也沒了，因為醫藥費非常高。那個「真的什麼都沒有」的時候，就從一首歌、兩首歌開始，她感覺自己所有累積的情緒、能量跟故事 藉由這些音樂，一首一首流出來 。不只是讓自己有一個抒發的管道，也覺得同時可以鼓勵到好多正在治療的人。
蘇珮卿畢業於美國北德州大學，主修音樂演奏，雙主修長笛與豎琴，多次旅居南印度研究南印度笛與節奏。
音樂風格充滿實驗性的蘇珮卿，向來是典禮常客，過去曾獲得金曲獎最佳新人提名，金音獎部分更是多達13次入圍，全創作專輯《You’ll Live Forever in My Songs》，是一張記錄之前得乳癌後，重生的療癒之作。
最佳專輯獎（粗體為得獎者）
- 《歌佈靈的奇妙電台》／小人（製作人：小人）
- 《In the Cave》／許郁瑛（製作人：許郁瑛、程杰、林偉中）
- 《你會永遠活在我的歌裡》／蘇珮卿（製作人：蘇珮卿）
- 《美麗新世界》／露波合唱團（製作人：李權哲）
- 《TALENT》／鶴 The Crane（製作人：鶴 The Crane）
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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑
核稿編輯：楊士範
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
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作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。