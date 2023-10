【2023金音獎】評審團主席盧律銘公開評選內幕：投票後只有他知道結果，過半支持才能獲獎

2023年第14屆金音獎,頒獎典禮順利落幕。由盧律銘率領的評審團,將壓軸的最大獎「最佳專輯獎」頒給了蘇珮卿的《你會永遠活在我的歌裡》,而頒獎典禮之後,盧律銘也至後台解釋評選過程以及評審們對幾個獎項的看法。

評審投票後只有一人知道結果,過半支持才能獲獎

對於金音獎已經來到14屆,盧律銘表示,評審團對每首歌、每張專輯都很認真的做討論,他認為,只要報名的件數都是維持在這個量的話,其實台灣音樂的創作能量,就是會一直滾動。包括像今年的評選,討論都非常的激烈,這也代表了台灣音樂的創作能量非常高,完整性也越來越好。

對於媒體詢問哪個獎項的競爭最激烈,評審團的討論時間最久?盧律銘表示,他很怕被問到這個問題,因為今天一大早就開始進行決選,有超過一半都有很多討論,到現在他已經有點印象模糊,他認為每個獎項幾乎都有很精彩的辯論,最後大家都慎重地投下自己的寶貴一票。

而今年的評選機制,有很多獎項都是在投票後才有結果,而且只有他一個人知道結果,其他評審也都是剛剛在典禮進行時才知道,就跟所有觀眾一樣。盧律銘說,每個獎項都是要超過一半的評審支持才能獲獎,所以這機制是蠻嚴格的,這也是他相信,在台灣的音樂獎項是非常迷人,而且具有公信力的地方。

盧律銘分享評選內幕,稱讚鶴的專輯製作精良、完成度高

對於獲得最佳樂團和最佳搖滾歌曲的露波合唱團,盧律銘表示, 評審團針對他們的音樂有討論之外,也對這個樂團本身的組成和狀況有提出很多有趣的討論。露波合唱團對評審團而言,在現在多數的樂團中帶出了一個新聲音,雖然他們走的是復古的曲風,但是音樂的能量在匯集到這張專輯後,是非常強大的。

另外也拿下兩個獎項包括最佳新人和最佳藍調節奏專輯的鶴 The Crane,盧律銘指出,鶴 The Crane的專輯製作非常精良,他們在評審時除了針對歌曲和音樂本身,也會針對製作上的細節的水平討論。另外鶴 The Crane以新人的姿態自己參與了絕大部分的創作, 他的歌曲性和專輯的完整度是非常好的。

最後盧律銘也分享在民謠專輯的獎項也是討論非常久,幾張專輯來回了很多次,大家對民謠的定義都不同,所以想要找出一張比較能夠代表今年的專輯,最後雖然選擇了一張不是在台灣大家所熟悉的,土生土長的創作專輯,菩花樂集的《𨑨迌》。但評審們都認為,這是一張來自非常多元民族的影響而產生出的一張專輯,加上他是演奏專輯,在眾多選項中跳出來的主因是帶給了聆聽者非常多的畫面。

至於今晚頒獎典禮最感動的部分,盧律銘則表示,是看到蘇珮卿上台講了自己的生命故事以及音樂創作。

