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2023/10/28,
音樂

【2023金音獎】評審團主席盧律銘公開評選內幕：投票後只有他知道結果，過半支持才能獲獎

【2023金音獎】評審團主席盧律銘公開評選內幕：投票後只有他知道結果，過半支持才能獲獎
Photo Credit: 關鍵評論網/李秉芳攝

我們想讓你知道的是

2023金音獎評審團主席盧律銘公開評選內幕，表示得到兩個獎項的鶴 The Crane，以新人姿態參與了大多數的創作，專輯有完整的音樂性之外，另外在製作表現上也非常精良。而今晚最感動的部分，則是蘇珮卿的生命故事與音樂創作。

2023年第14屆金音獎，頒獎典禮順利落幕。由盧律銘率領的評審團，將壓軸的最大獎「最佳專輯獎」頒給了蘇珮卿的《你會永遠活在我的歌裡》，而頒獎典禮之後，盧律銘也至後台解釋評選過程以及評審們對幾個獎項的看法。

評審投票後只有一人知道結果，過半支持才能獲獎

對於金音獎已經來到14屆，盧律銘表示，評審團對每首歌、每張專輯都很認真的做討論，他認為，只要報名的件數都是維持在這個量的話，其實台灣音樂的創作能量，就是會一直滾動。包括像今年的評選，討論都非常的激烈，這也代表了台灣音樂的創作能量非常高，完整性也越來越好。

對於媒體詢問哪個獎項的競爭最激烈，評審團的討論時間最久？盧律銘表示，他很怕被問到這個問題，因為今天一大早就開始進行決選，有超過一半都有很多討論，到現在他已經有點印象模糊，他認為每個獎項幾乎都有很精彩的辯論，最後大家都慎重地投下自己的寶貴一票。

而今年的評選機制，有很多獎項都是在投票後才有結果，而且只有他一個人知道結果，其他評審也都是剛剛在典禮進行時才知道，就跟所有觀眾一樣。盧律銘說，每個獎項都是要超過一半的評審支持才能獲獎，所以這機制是蠻嚴格的，這也是他相信，在台灣的音樂獎項是非常迷人，而且具有公信力的地方。

盧律銘分享評選內幕，稱讚鶴的專輯製作精良、完成度高

對於獲得最佳樂團和最佳搖滾歌曲的露波合唱團，盧律銘表示， 評審團針對他們的音樂有討論之外，也對這個樂團本身的組成和狀況有提出很多有趣的討論。露波合唱團對評審團而言，在現在多數的樂團中帶出了一個新聲音，雖然他們走的是復古的曲風，但是音樂的能量在匯集到這張專輯後，是非常強大的。

另外也拿下兩個獎項包括最佳新人和最佳藍調節奏專輯的鶴 The Crane，盧律銘指出，鶴 The Crane的專輯製作非常精良，他們在評審時除了針對歌曲和音樂本身，也會針對製作上的細節的水平討論。另外鶴 The Crane以新人的姿態自己參與了絕大部分的創作， 他的歌曲性和專輯的完整度是非常好的。

最後盧律銘也分享在民謠專輯的獎項也是討論非常久，幾張專輯來回了很多次，大家對民謠的定義都不同，所以想要找出一張比較能夠代表今年的專輯，最後雖然選擇了一張不是在台灣大家所熟悉的，土生土長的創作專輯，菩花樂集的《𨑨迌》。但評審們都認為，這是一張來自非常多元民族的影響而產生出的一張專輯，加上他是演奏專輯，在眾多選項中跳出來的主因是帶給了聆聽者非常多的畫面。

至於今晚頒獎典禮最感動的部分，盧律銘則表示，是看到蘇珮卿上台講了自己的生命故事以及音樂創作。

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責任編輯：李秉芳、鍾宇筑
核稿編輯：楊士範


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