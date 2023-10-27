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2023/10/27,
音樂

與林憶蓮的瑜亮情結？與林子祥的驚天一戀？葉蒨文〈真心〉道盡天后的真心話

與林憶蓮的瑜亮情結？與林子祥的驚天一戀？葉蒨文〈真心〉道盡天后的真心話
〈真心〉作詞人劉虞瑞｜Photo Credit: MÜST社團法人中華音樂著作權協會

我們想讓你知道的是

「葉蒨文早期在台灣出道，因為一些因素讓她決定將演藝事業重心放在香港」，劉虞瑞娓娓道來葉蒨文峰迴路轉的樂壇足跡。其實也不意外葉蒨文的決定，香港的娛樂產業畢竟發展超過百年，挖掘、培訓、產製、包裝、通路、行銷，乃至演唱會都早有指標性的紅磡體育館，各方面都走在台灣之先。

文：王景新

天后巨星的感情生活總是傳媒關注的焦點，葉蒨文自無例外。透過各家記者之筆，我們或多或少都參與了葉蒨文與林子祥的驚天一戀，但天后的感情自白，本就唱得比說得好聽。

曾經因緋聞而一度沉寂歌壇的葉蒨文，一首人與歌合一的〈真心〉自證天后的歌唱實力依然豔冠群芳，字字自白式的自剖心路，除了是其他女歌手也愛不釋手的天后之歌，更是所有女強人的私房歌單。或許正因為得到一票女歌手共鳴傳唱，多年後反而證明最能撐起〈真心〉的，始終只有葉蒨文。

「葉蒨文早期在台灣出道，因為一些因素讓她決定將演藝事業重心放在香港」，劉虞瑞娓娓道來葉蒨文峰迴路轉的樂壇足跡。其實也不意外葉蒨文的決定，香港的娛樂產業畢竟發展超過百年，挖掘、培訓、產製、包裝、通路、行銷，乃至演唱會都早有指標性的紅磡體育館，各方面都走在台灣之先。

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Photo Credit: MÜST社團法人中華音樂著作權協會
〈真心〉作詞人劉虞瑞（左）

告別了學院派《春天的浮雕》等華語專輯，葉蒨文靠著林子祥為她打造的〈零時十分〉一曲，卯足全力在香港發光發熱；再憑翻唱自姜育恆〈驛動的心〉的〈祝福〉一曲，橫掃年度港樂所有音樂大獎嶄露頭角；1990至1993年連續四年奪得香港十大勁歌金曲「最受歡迎女歌星」獎，更五度在叱吒樂壇女歌手獎榜上留名，說葉蒨文是當年梅艷芳第一次退出樂壇後，鋒頭最健的港樂首席天后一點也不為過。

任誰也想不到，小天后林憶蓮1990年來台發行首張華語專輯《愛上一個不回家的人》，不只專輯同名歌在台灣唱得街知巷聞，更紅遍香江，助林憶蓮風生水起倒反回過頭來大大助長天后氣勢。

葉蒨文不只注意到林憶蓮，更在闊別多年後，重新聽見不一樣的華語歌，不再是《春天的浮雕》文青學院風，而是人人都能朗朗上口且形象清晰動人的《愛上一個不回家的人》。

「台灣飛碟一直想再找葉蒨文回來發片，一看林憶蓮這麼成功，莎莉終於點頭」，陸續交出《瀟灑走一回》、《真心真意過一生》、《離開情人的日子》等耀眼的成績單，更率先憑《明月心》榮膺金曲獎最佳女歌手。

葉蒨文、林憶蓮先後制霸粵語及華語樂壇，外界不免揣想兩人是否有瑜亮情結，但長期在幕後第一手觀察的劉虞瑞強調，「當年兩個同公司的天后，其實也有深厚交情」，與其說較勁，更多的是英雌惜英雌，也毅然踏上各自選擇的情感不歸路。

葉蒨文事業如日中天，卻難過情關。與林子祥的感情事件令葉蒨文逐漸淡出香港樂壇，對歌唱事業的野心也因八卦狗仔的報導而由濃轉淡，1995年，堪稱是葉蒨文天后生涯的轉捩點。

劉虞瑞不只是詞人，更肩負著葉蒨文加盟波麗佳音首張專輯發行成敗的重擔！為了宣傳《真心》，他動用在唱片圈任職以來的媒體人脈，廣邀各大報記者組採訪團到香港，以欣賞《林子祥寄廿載情演唱會1995》的名義，卻神來一筆於演唱會前，請記者至發稿室搶先欣賞〈真心〉MV。

只見葉蒨文以「我真的累了」破題，再以近乎獨白式滿盈情感卻又相當自制的唱出：「為何我用真心做的夢愛的人說的話／沒有人願意相信／而一個小小的天地只屬於自己／卻如此遙不可及／我只想用真心做個夢愛個人說些話／安靜的面對命運／但這無奈的心情／我又能說給誰聽」。

「我記得褚姊（褚鴻蓮）問我：『Mark你很詐！你這樣我們還要問什麼？』」劉虞瑞再一次驗證了，好作品也需要夠力的話題來支撐，若非長年在葉蒨文身邊觀察側記，他不可能在最後關頭交出彷彿看進她內心深處的〈真心〉。

《真心》大熱過後，人們也逐漸接受她與林子祥的關係。〈真心〉為天下所有曾受責難或不被祝福看好的戀情代言，愛情本就沒道理，只問夠不夠真心。

歌曲介紹

  • 歌名：〈真心〉
  • 作曲：殷文琦
  • 作詞：劉虞瑞
  • 演唱人：葉蒨文
  • 編曲：屠穎
  • 製作：殷文琦
  • 收錄專輯：《真心》
  • 出版時間：1995
  • 出版公司：波麗佳音

本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：真心－只有原唱葉蒨文能撐起的天后自白

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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