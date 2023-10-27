與林憶蓮的瑜亮情結？與林子祥的驚天一戀？葉蒨文〈真心〉道盡天后的真心話
我們想讓你知道的是
「葉蒨文早期在台灣出道，因為一些因素讓她決定將演藝事業重心放在香港」，劉虞瑞娓娓道來葉蒨文峰迴路轉的樂壇足跡。其實也不意外葉蒨文的決定，香港的娛樂產業畢竟發展超過百年，挖掘、培訓、產製、包裝、通路、行銷，乃至演唱會都早有指標性的紅磡體育館，各方面都走在台灣之先。
文：王景新
天后巨星的感情生活總是傳媒關注的焦點，葉蒨文自無例外。透過各家記者之筆，我們或多或少都參與了葉蒨文與林子祥的驚天一戀，但天后的感情自白，本就唱得比說得好聽。
曾經因緋聞而一度沉寂歌壇的葉蒨文，一首人與歌合一的〈真心〉自證天后的歌唱實力依然豔冠群芳，字字自白式的自剖心路，除了是其他女歌手也愛不釋手的天后之歌，更是所有女強人的私房歌單。或許正因為得到一票女歌手共鳴傳唱，多年後反而證明最能撐起〈真心〉的，始終只有葉蒨文。
「葉蒨文早期在台灣出道，因為一些因素讓她決定將演藝事業重心放在香港」，劉虞瑞娓娓道來葉蒨文峰迴路轉的樂壇足跡。其實也不意外葉蒨文的決定，香港的娛樂產業畢竟發展超過百年，挖掘、培訓、產製、包裝、通路、行銷，乃至演唱會都早有指標性的紅磡體育館，各方面都走在台灣之先。
告別了學院派《春天的浮雕》等華語專輯，葉蒨文靠著林子祥為她打造的〈零時十分〉一曲，卯足全力在香港發光發熱；再憑翻唱自姜育恆〈驛動的心〉的〈祝福〉一曲，橫掃年度港樂所有音樂大獎嶄露頭角；1990至1993年連續四年奪得香港十大勁歌金曲「最受歡迎女歌星」獎，更五度在叱吒樂壇女歌手獎榜上留名，說葉蒨文是當年梅艷芳第一次退出樂壇後，鋒頭最健的港樂首席天后一點也不為過。
任誰也想不到，小天后林憶蓮1990年來台發行首張華語專輯《愛上一個不回家的人》，不只專輯同名歌在台灣唱得街知巷聞，更紅遍香江，助林憶蓮風生水起倒反回過頭來大大助長天后氣勢。
葉蒨文不只注意到林憶蓮，更在闊別多年後，重新聽見不一樣的華語歌，不再是《春天的浮雕》文青學院風，而是人人都能朗朗上口且形象清晰動人的《愛上一個不回家的人》。
「台灣飛碟一直想再找葉蒨文回來發片，一看林憶蓮這麼成功，莎莉終於點頭」，陸續交出《瀟灑走一回》、《真心真意過一生》、《離開情人的日子》等耀眼的成績單，更率先憑《明月心》榮膺金曲獎最佳女歌手。
葉蒨文、林憶蓮先後制霸粵語及華語樂壇，外界不免揣想兩人是否有瑜亮情結，但長期在幕後第一手觀察的劉虞瑞強調，「當年兩個同公司的天后，其實也有深厚交情」，與其說較勁，更多的是英雌惜英雌，也毅然踏上各自選擇的情感不歸路。
葉蒨文事業如日中天，卻難過情關。與林子祥的感情事件令葉蒨文逐漸淡出香港樂壇，對歌唱事業的野心也因八卦狗仔的報導而由濃轉淡，1995年，堪稱是葉蒨文天后生涯的轉捩點。
劉虞瑞不只是詞人，更肩負著葉蒨文加盟波麗佳音首張專輯發行成敗的重擔！為了宣傳《真心》，他動用在唱片圈任職以來的媒體人脈，廣邀各大報記者組採訪團到香港，以欣賞《林子祥寄廿載情演唱會1995》的名義，卻神來一筆於演唱會前，請記者至發稿室搶先欣賞〈真心〉MV。
只見葉蒨文以「我真的累了」破題，再以近乎獨白式滿盈情感卻又相當自制的唱出：「為何我用真心做的夢愛的人說的話／沒有人願意相信／而一個小小的天地只屬於自己／卻如此遙不可及／我只想用真心做個夢愛個人說些話／安靜的面對命運／但這無奈的心情／我又能說給誰聽」。
「我記得褚姊（褚鴻蓮）問我：『Mark你很詐！你這樣我們還要問什麼？』」劉虞瑞再一次驗證了，好作品也需要夠力的話題來支撐，若非長年在葉蒨文身邊觀察側記，他不可能在最後關頭交出彷彿看進她內心深處的〈真心〉。
《真心》大熱過後，人們也逐漸接受她與林子祥的關係。〈真心〉為天下所有曾受責難或不被祝福看好的戀情代言，愛情本就沒道理，只問夠不夠真心。
歌曲介紹
- 歌名：〈真心〉
- 作曲：殷文琦
- 作詞：劉虞瑞
- 演唱人：葉蒨文
- 編曲：屠穎
- 製作：殷文琦
- 收錄專輯：《真心》
- 出版時間：1995
- 出版公司：波麗佳音
本文經《MÜST 社團法人中華音樂著作權協會》授權轉載，原文發表於此
原標題：真心－只有原唱葉蒨文能撐起的天后自白
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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政府無視經濟警訊，市井小民何去何從？郭台銘3大對策迎戰「灰犀牛」
我們想讓你知道的是
面對即將襲來的經濟「灰犀牛」，政府視而不見，但郭台銘挺身而出，力拋出三大對策、憲政改革主張，宣告將以行動領台灣人度過難關。
你以為氣候問題還很遙遠？金融危機不再發生？事實上，一頭兇猛的「灰犀牛」正迎面撲來，即將衝擊人們的歲月靜好。「灰犀牛」一詞源自2013年，由美國學者米歇爾·渥克（Michele Wucker）提出，指的是明顯高機率發生、被忽視的威脅。比如科學預警氣候變遷，企業仍依賴化石燃料，把地球推向崩潰邊緣；2008年金融危機，專家警告卻被輕忽，造就無數人損失財富。
現今的台灣看似風平浪靜，實則有一頭近在眼前的經濟海嘯灰犀牛，可悲的是當局者視而不見。不過，擁有雄厚商業經驗與政經敏銳度的郭台銘，早已預見灰犀牛考驗，並承諾以四年時間帶領台灣人民度過難關。
經濟海嘯「灰犀牛」直撲台灣，政府在哪裡？
近期，世界銀行（WB）宣布亞洲面臨50年來最糟糕的經濟前景，國際貨幣基金（IMF）也下調台灣2023經濟成長至0.8%。郭台銘指出，種種警示無不證明台灣正處於動盪時刻，如人口老化、氣候變遷、公債壓力、全球經濟變動以及兩岸情勢的不穩定，經濟海嘯的灰犀牛正在快速接近，一連串考驗正如狂風暴雨襲來，但政府卻還耽溺在暴風雨前的寧靜。
事實上，台灣預估在2025年邁入超高齡社會，這表示醫療與社會福利支出將驟增，勞動力市場也將萎縮；更別提國安危機等級的少子化議題，沒有國家未來的棟樑，社會經濟的穩定性危如累卵。同時，全球都面臨氣候變遷帶來的極端天氣事件，台灣的第一級產業更是首當其衝；再加上公債壓力與貿易壁壘增加，俄烏戰爭、以巴衝突等國際局勢變動也牽一髮動全身，時時刻刻威脅著台灣。
郭台銘拋出三大對策，呼籲執政者面對問題
面對國際、兩岸、經濟的嚴峻挑戰，郭台銘呼籲政府應做最壞打算、擔起責任，不得心存僥倖。他更向執政者提出三大救國方針，包括：
一、 總統應立刻召開「國安會議」：面對國際、兩岸、經濟的重大變局，召集中央政府部會，預判國家整體的挑戰與對策、超前部署，以實際行動強化國家韌性。
二，總統應就嚴峻挑戰發表「迴廊談話」：「定戰略，謀策略，做決定，安民心。」作為國家領袖與三軍統帥，總統必須向國人解釋未來的挑戰，共同面對。
三、 行政院應立刻召集跨部會擬定「應變對策」：針對潛在風險擬定對策。如1996年台海危機時，政府有18套劇本應對。本次面對疫後重大的「灰犀牛群」考驗，政府絕不能沒有明確對策。
此外，台灣還有一個長期以來面臨的問題。如今年5月中旬，民眾黨總統候選人柯文哲、國民黨總統候選人侯友宜相繼提出「總統應赴立法院國情報告」。不過，郭台銘認為問題的核心癥結點是現行制度下權責不符，導致「總統有權無責，行政院長有責無權」的荒謬現象。面對台灣的下一步，郭台銘認為應從憲政改革著手，進行「台灣Resetting」的根本改造。
因此，郭台銘主張改革「雙首長制」，民選總統應該接受民意的監督，到民意機關做國情報告，推動修憲落實「總統權責相符」。再者，還要修改《總統副總統選舉罷免法》，將正副總統選舉改為「兩輪投票絕對多數制」，以平衡政治參與和穩定。
寄託政經實力派！郭台銘用四年為「台灣Resetting」
除了為國家獻策，具備實務家性格的郭台銘，也不甘於停留在理論層面，本次即透過參選的實際行動，表示為台灣披荊斬棘、穩定國際地位的決心。
其實郭董心繫台灣、樂於貢獻，社會大眾有目共睹。如疫情嚴峻期間，他積極尋找國際疫苗供應商，成功購得500萬劑BNT疫苗捐給政府；近期，他更大力邀約「ChatGPT之父」OpenAI執行長山姆・奧特曼訪台參加AI大師論壇，與今年獲得《時代雜誌》AI領域百大影響力人物的「Google大腦」之父吳恩達、馬里蘭大學講座教授李傑進行對談，帶動台灣科技產業交流、接軌國際。
身為鴻海科技創辦人，他曾與賈伯斯、庫克、孫正義等業界巨頭交往密切，奠定國際業界地位。他也曾與美國前總統川普、中共領導人習近平會面，無不展現他在國際商界及政治舞台上的深厚影響力。
在充滿危機的此刻，郭台銘不諱言挑戰，直指問題核心。台灣急需像這樣一位具有遠見和決斷力的領袖，化危機為轉機，引領人民戰勝灰犀牛，平安度過山雨欲來的經濟海嘯。
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