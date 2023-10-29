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2023/10/29,
職場

職場要投資的是關係還是技能？其實真正的重點在於「互補」

職場要投資的是關係還是技能？其實真正的重點在於「互補」
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

每個人都可以有自己的價值核心，重點在於，如何展現並讓大家喜歡與你合作，關係經營或者專業知能經營，這並不是一種二分法，更希望大家可以用融合的概念，互補的概念看待這兩者的價值的互補性。

職場中要投資的是關係？還是職業技能？這問題，見仁見智。

要看每個人對自我設定的角色是什麼，如果是業務相關的工作，關係就很重要了。但如果是我選擇的路徑是成為卓越的專業工作者的角色，那麼自我價值的持續投資以及深化就很重要。

做關係的人，要花很多的時間認識許多的人，也需要花很多的時間研究人脈之間的關係，找到關聯，知道哪些事情要跟誰說，窗口是誰，誰與誰之間的聯絡影響力權重比較大。

哪些事情要對誰說，不能對誰說，這些看似無傷大雅的細節，卻都是左右業務BD工作相當重要的細微關鍵。 這些就是業務人員，最需要花時間掌握的人脈狀態。

業務的工作，最主要的就是透過人脈關係的連結，找到最有機會的商機，然後再整合資源將商機轉成錢脈。 而在外要人幫，說的就是業務從業人員的BD工作，必須要有對的人脈給予支持， 在外發展也需要有好的名聲。

因此在外面的人際互動關係就需要花很多的時間認真的經營好好的經營， 該承擔責任的時候不要退卻，說話的時候要掌握好分寸，必須要出席的場合，無論你喜不喜歡，你有沒有控，你都必須要想辦法博取版面，留下存在感。

但是，也有另外一條路徑，成為專業的工作者，專業的職能工作者。

走這條路最重要的關鍵在於必須要累積相當深厚的專業知識跟功力，這些功力是靠平時訓練出來的，這不是靠人脈有辦法累積的實力。

就如同專業的系統分析師，或者是專業的法規法令，或者財務會計管理會計人力資源發展的相關專業，這些都是具有高深知識領域的範圍， 職業的深度以及廣度都需要花時間投資涉獵。

如果一個人沒有花足夠的時間投資， 是無法在專業領域獲得成就的。

所以職場當中有的工作角色需要人脈關係，有的工作角色需要專業的職業技能，兩者可以視為是獨立的領域，只有少數的人能夠同時駕馭並且融兩者的表現。

可以將這兩者視為是光譜的兩側，也就是X軸線， Y的軸線講的就是深度， 於是你就有了偏向，偏向於人脈關係了，也不代表完全沒有專業的職業技能，只不過側重點不在職技能的累積， 相對的重視專業職能發展的也不等於都沒有人際互動能力，也只是側重點並不是放在人脈關係的發展。

所以，以業務人脈經營的人來說，並不需要花太多的時間去累積高深的專業知識或技能，而是要將這一群人視為你的盟友，然後花時間與他們培養感情、培養關係，在需要的時候借用他們的專業，以整合的方式大家一起合作。

相同的，以專業職業技能為主的這群專業人士，也不要覺得自己不善於表達，對於人際關係互動的場合不善經營，而感到焦慮或者被邊緣化，因為你們的專業，確實是他們需要的，真正碰到問題的時候，要解決問題還是需要你們。

只不過如何有效地展現自己的專業高度，保持良好的關係不要因為不當的言行表現，將自己的路越走越窄，這也是平衡的技巧。

每個人都可以有自己的價值核心，重點在於，如何展現並讓大家喜歡與你合作，關係經營或者專業知能經營，這並不是一種二分法，更希望大家可以用融合的概念，互補的概念看待這兩者的價值的互補性。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：職場中要投資的是關係？還是職業技能？

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九


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