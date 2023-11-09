《我只是想分手而已》導讀：諸神退位、蛇鬼橫行的韓國社會——108條人命的判決、事實與真相
我們想讓你知道的是
家和伴侶本應是提供安全和庇護的避風港。但事實上，多數的親密殺人案件都發生在沒有第三人在場的私密空間。而且在此之前已經有持續不斷的暴力行為累積，而施暴者往往將其行為合理化為愛的表現或出於嫉妒，甚至將錯誤怪罪於被害者。在這些案件中，傳統的諸種神聖而不可侵犯的價值（忠誠、慈愛、敦厚）退位，家庭的保護性被摧毀，家和伴侶不再是安全之所，孤單的被害女性成為蛇鬼橫行下的犧牲者。
文：王曉丹（政治大學法學院特聘教授）
【導讀】諸神退位、蛇鬼橫行的韓國社會——108條人命的判決、事實與真相
當代社會重視個人價值，個體尊嚴與自我主張，成為社會關係的核心。本書卻揭露了當這種自我中心的思維過度放大時，可能導致的嚴重後果——親密殺人。這些驚人的事件不僅提醒我們，在私密的關係中，有時可能缺乏制約個人行為的有效規範，而這種關係往往也變成了一個權力專橫和自我無止盡擴張的場域。
作者詳細地分析了韓國三年間的108件親密殺人判決，其中被害的女性都是因為向伴侶或前伴侶表示想要分手而遭到殺害。
家和伴侶是避風港，還是海嘯？
家和伴侶本應是提供安全和庇護的避風港。但事實上，多數的親密殺人案件都發生在沒有第三人在場的私密空間。而且在此之前已經有持續不斷的暴力行為累積，而施暴者往往將其行為合理化為愛的表現或出於嫉妒，甚至將錯誤怪罪於被害者。在這些案件中，傳統的諸種神聖而不可侵犯的價值（忠誠、慈愛、敦厚）退位，家庭的保護性被摧毀，家和伴侶不再是安全之所，孤單的被害女性成為蛇鬼橫行下的犧牲者。
這些事件的共同特點是，施暴者運用情感進行控制，而當被害者試圖離開時，便觸發了親密殺人的海嘯。本書詳述描述了這些親密殺人案件，揭示了當諸神退位、所有價值都被摒棄、個體安全感被過度強調的時候，現代人會面臨的現代性個體困境。
施暴者的行為主要基於他們對自我的極度關注和價值都僅來自於自己，這種自我中心的觀點反映了現代社會的問題。就像是許多理論對現代性的批判，現代社會的人們過於注重競爭，控制和自我實現，以應對深層的孤獨和不安全感。
這種無限被放大的不安全感造就出的權力傾軋，正是親密殺人中奪取被害者生命的機制。對被害者而言，原應是最值得信賴的親密關係反而成為暴力的陷阱。被害者往往被迫適應施暴者扭曲而假掰的世界，麻痺自己的感知，接受施暴者自我中心式的催眠。
諸神退位、價值喪失後，害怕失去「控制」的報復
外界經常誤解親密殺人事件為「突發」的暴力行為，認為它是難以預測的。但事實上，這些事件多數都有預兆。作者的研究指出，在被伴侶殺害的女性中，有三分之二到四分之三曾遭受過身體或性的虐待，包括一連串的身體暴力、性暴力、傷害及威脅。
親密殺人的動機並非源於愛情或親密度，而是來自男性伴侶的嫉妒、占有慾和控制欲。當他們無法控制時，最後以殺人手段進行報復。作者描述：「她們說要分手，男人卻認為女人沒有提分手的資格。就憑妳也敢說NO？這就是她們死去的理由。」在許多案件中，僅僅是言語威脅就足以令被害者感到害怕，不需要動手，正如作者所說，「控制並不需要實際交付威脅性的後果，只需要建立這樣的信念即可」。因此，親密殺人共同的特徵是殺人者以情感虐待的方式控制親密關係，維持男性對女性的主導地位。
然而，媒體經常把這種控制行為誤解為愛情，這個錯誤觀念對親密殺人的發生造成了加劇的效果。在許多影劇或漫畫中，強吻被描述成浪漫，而拒絕性關係被描繪為欲擒故縱的挑逗，這無疑是對暴力行為的美化。那些被困在這種關係中的女性經常受到外界的質疑和輕視，使她們失去求助的勇氣和途徑。使得被害者更容易受到施暴者的情緒控制和自我價值的打壓，更容易被指責「妳不愛我」，從而陷入更加危險的情境中。
審判與量刑的性別敏感度不足
在親密殺人案件的審判中，常見對性別議題的誤解。首先，對於殺人者的主觀要素之判斷存在性別偏見。法官在判斷殺人者的主觀意圖時，從重大的惡性殺人、未必故意殺人到較為輕微的過失致死，都需要明確判斷。然而作者發現在韓國，法官往往更傾向於相信殺人者的陳述，如「沒想到這樣會死人」，或者在描述女性被害者痛苦的樣子時，男性殺人者甚至會說「她是在裝」。
此外，判決書中時常出現將部分責任推到被害者身上的說法，如殺人者宣稱女性瞧不起他，而他只是在「情緒激憤」下行凶。這些因素都在審判中對被告更加有利。
至於量刑，許多案例使用「情緒激憤」為減刑理由。作者認為這樣的論理忽略了殺人者在親密關係中的長期控制行為。親密殺人的情境應該要納入「利用親密關係與信賴關係、持續行使暴力」這一加重刑罰的要件。只有從整體親密關係的背景中，理解女性遭受的長期威脅和控制，才能更加客觀地評估殺人者說詞的可信度。因此當前的問題在於，法官過於相信殺人者一方的說法，而忽略了被害者遭受的暴力和控制感受，這在判決和量刑時明顯缺乏性別敏感度。
不能讓你只有一個人
在伴侶或曾為伴侶的親密殺人的事件中，暴力往往被當作一種溝通方式，控制者會藉由孤立被害人，使其依從或聆聽其要求。若將眼光放回台灣，一些重大事件使得《家庭暴力防治法》得以修正，其中第六十三條之一的「恐怖情人條款」，將現有或曾有但未曾同居的伴侶也能得到法律的保護。此外，性別暴力的模式也體現在跟蹤騷擾上，施暴者經常透過製造被害者的恐懼來實行控制。
這樣的行為在非伴侶關係中過去是法律的盲點，但《跟蹤騷擾防制法》於2022年開始實施，明確規範了此類監視、尾隨、歧視、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨礙名譽、冒用個資等行為。法律的有效性得益於社會對此議題的關注和意識提升，不僅要使大眾更明瞭法律的目的——以公權力確保人與人之間的互動倫理和界線，更重要的是，它凸顯了保護人性尊嚴這一核心價值。
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
我們想讓你知道的是
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。